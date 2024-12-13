Erstellen Sie Videos zur ethischen Beschaffung, die Vertrauen aufbauen

Zeigen Sie Ihr Engagement für verantwortungsvolle Beschaffung und Transparenz, indem Sie HeyGens AI-Avatare für ansprechende, professionelle Videoinhalte nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an neue Kunden richtet und erklärt, was verantwortungsvolle Beschaffung wirklich bedeutet, und die Transparenz eines Unternehmens in seinen ethischen Praktiken hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, modern und infografikgetrieben sein, mit leuchtenden Farben und klarer, prägnanter Erzählung. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um die Informationen ansprechend und konsistent im gesamten Video zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Mini-Dokumentarvideo für B2B-Partner und Investoren, das eine erfolgreiche nachhaltige Partnerschaft mit einem wichtigen Lieferanten veranschaulicht und die positiven Auswirkungen ethischer Praktiken demonstriert. Das Video sollte einen professionellen, inspirierenden Ton haben, mit hochwertigen filmischen Bildern, durchsetzt mit Datenvisualisierungen und Experteninterviews, unterstützt von einer autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine polierte Erzählung hinzuzufügen, die die Glaubwürdigkeit der Botschaft verstärkt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Call-to-Action-Video für junge, sozialbewusste Verbraucher, das sie ermutigt, Marken zu unterstützen, die sich der Nachhaltigkeit und ethischen Produktion verschrieben haben. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell beeindruckend sein, mit schnellen Schnitten, lebendigen Bildern und wirkungsvollen Textüberlagerungen, untermalt von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Stellen Sie sicher, dass die Zugänglichkeit und der maximale Effekt auch im Stummmodus durch die Verwendung von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion gewährleistet sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos zur ethischen Beschaffung erstellt

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Videos, die Ihr Engagement für ethische Praktiken und Transparenz in Ihrer Lieferkette mit HeyGens AI-Tools demonstrieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Erzählung, die Ihre Initiativen zur ethischen Beschaffung beschreibt. Wählen Sie dann einen "AI-Avatar" als Ihren Präsentator, der Ihre Botschaft mit einer professionellen Bildschirmpräsenz zum Leben erweckt.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus "AI-gestützten Videovorlagen", die für Unternehmenskommunikation entwickelt wurden, oder erstellen Sie Ihr Video von Grund auf. Diese Vorlagen bieten eine starke Grundlage, um Ihre Botschaft schnell zu vermitteln.
3
Step 3
Anwenden von Visuals und Branding
Passen Sie Ihr Video mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an, um eine konsistente Unternehmensidentität zu wahren. Integrieren Sie visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihr Engagement für "Storytelling" rund um ethische Praktiken kraftvoll zu kommunizieren.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Erstellen Sie automatisch "Voiceover" aus Ihrem Skript mit verschiedenen AI-Stimmen. Fügen Sie dann einfach "Untertitel/Captions" hinzu, um die Zugänglichkeit und Klarheit für Ihr Publikum zu gewährleisten und Ihre ethischen Praktiken effektiv zu kommunizieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Initiativen zur verantwortungsvollen Beschaffung hervor

Produzieren Sie überzeugende Videos, um das Engagement Ihrer Marke für verantwortungsvolle Beschaffung und nachhaltige Partnerschaften hervorzuheben und Vertrauen bei den Stakeholdern aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung überzeugender Videos zur ethischen Beschaffung vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Videos zur ethischen Beschaffung, indem es Ihr Skript in fesselnde Inhalte verwandelt. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke AI-Tools und AI-gestützte Videovorlagen, um die einzigartige Geschichte Ihrer Marke über nachhaltige Partnerschaften und verantwortungsvolle Beschaffung mühelos zu erzählen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Transparenz in der Nachhaltigkeitserzählung zu verbessern?

HeyGens AI-Avatare und AI Voice Actor können Ihre Marke authentisch repräsentieren und Klarheit und Transparenz in Ihre Nachhaltigkeitserzählung bringen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis weiter mit dem integrierten AI-Captions-Generator für alle Ihre Inhalte zu ethischen Praktiken.

Kann ich HeyGens Vorlagen verwenden, um einzigartige Videos zu ethischen Praktiken zu produzieren?

Absolut. HeyGen bietet eine breite Palette von AI-gestützten Videovorlagen, die Sie anpassen können, um Ihre spezifischen ethischen Praktiken und Ihre Markenidentität widerzuspiegeln. Dies ermöglicht eine personalisierte Videoproduktion und eine starke Markenstorytelling rund um Ihr Engagement für Nachhaltigkeit.

Warum HeyGen für die Erstellung ansprechender Videos über verantwortungsvolle Beschaffung wählen?

HeyGen ist das ideale AI-Tool für die Erstellung ansprechender Videos über verantwortungsvolle Beschaffung, da es intuitive Text-zu-Video-Generierung mit realistischen AI-Avataren kombiniert. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht die effiziente Produktion hochwertiger Videoinhalte, die Ihr Engagement für ethische Beschaffung effektiv kommunizieren.

