Erstellen Sie ESG-Schulungsvideos mit AI-Avataren einfach
Gestalten Sie Mikrolernmodule, die ankommen. Nutzen Sie AI-Avatare, um markengerechte, mehrsprachige ESG-Schulungsinhalte für eine verbesserte Unternehmenskommunikation zu liefern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo, das die neuesten ESG-Initiativen Ihres Unternehmens, wie Abfallreduzierung oder Gemeinschaftsbeteiligung, präsentiert. Richten Sie dieses Video an bestehende Mitarbeiter und interne Stakeholder, indem Sie einen professionellen, visuell ansprechenden Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik verwenden und HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um relevante Bilder zu integrieren und ein klares Voiceover für eine starke Unternehmenskommunikation zu erzeugen.
Für Manager und Teamleiter wird ein informatives 90-sekündiges Schulungsvideo benötigt, um die neuesten Aktualisierungen der ESG-Richtlinien oder Compliance-Vorschriften Ihres Unternehmens zu erläutern. Der visuelle Stil sollte sauber und erklärend sein, mit eingeblendetem Text und Grafiken, wobei ein autoritatives AI-Avatar klare Anweisungen gibt. Stellen Sie sicher, dass das Wissen optimal behalten wird, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die detaillierten Informationen zu unterstützen.
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Call-to-Action-Video, das alle Mitarbeiter dazu inspiriert, an einem bevorstehenden unternehmensweiten ESG-Programm oder Freiwilligenereignis teilzunehmen. Dieses Video sollte schnelllebig und motivierend sein, indem es HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen nutzt, um schnell wirkungsvolle visuelle Inhalte zusammenzustellen und durch die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen eine breite Reichweite und Engagement sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Schulungsreichweite mit skalierbarer Kursentwicklung.
Produzieren Sie schnell zahlreiche ESG-Schulungsvideos, um eine globale Belegschaft effektiv zu schulen.
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung in der Schulung.
Verbessern Sie die Wissensspeicherung und die Teilnahme der Lernenden an ESG-Modulen durch interaktive, AI-gestützte Videoinhalte.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von ESG-Schulungsvideos für mein Unternehmen vereinfachen?
HeyGens AI Video Generator vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender ESG-Schulungsvideos erheblich. Er verwandelt Ihre Skripte in polierte Videoinhalte mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers, was die Produktionszeit und den Aufwand reduziert.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für markengerechte ESG-Inhalte und Unternehmenskommunikation?
HeyGen bietet robuste kreative Werkzeuge, darunter anpassbare Szenen und markengerechte Szenen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre ESG-Schulungsvideos perfekt mit Ihrer Unternehmenskommunikationsstrategie und Markenidentität übereinstimmen.
Kann HeyGen die Wissensspeicherung und Mitarbeiterbindung mit Mikrolernmodulen verbessern?
Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Wissensspeicherung und Mitarbeiterbindung zu steigern. Unsere AI-Sprecher, kombiniert mit Funktionen wie mehrsprachigen Voiceovers und Untertiteln, machen Mikrolernmodule dynamischer und zugänglicher für alle Mitarbeiter.
Wie funktioniert HeyGens Text-zu-Video-Funktion zur Erstellung von Erklärvideos für ESG-Themen?
HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, jedes geschriebene Skript in überzeugende ESG-Erklärvideos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGen generiert automatisch professionelle Videoinhalte mit AI-Avataren, Voiceovers und visuellen Elementen.