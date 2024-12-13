Erstellen Sie ESG-Berichtsvideos mit AI-Einfachheit

Binden Sie Interessengruppen mit fesselndem digitalem Storytelling ein. Verwandeln Sie Ihre ESG-Daten mühelos in fesselnde Videos mit AI-Avataren.

522/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für soziale Medien, das sich an die breite Öffentlichkeit und interne Mitarbeiter richtet und komplexe ESG-Daten in leicht verständliche Einblicke verwandelt. Nutzen Sie lebendige Vorlagen und Szenen, um ansprechende Datenvisualisierungen zu präsentieren, und sorgen Sie für einen modernen und visuell ansprechenden Stil mit fröhlicher, positiver Hintergrundmusik, um die wichtigsten ESG-Inhalte für soziale Medien effektiv zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Video speziell für interne Teams und potenzielle Partner, das eine neue Umweltinitiative detailliert beschreibt. Dieses Video sollte Text-zu-Video aus dem Skript nutzen, um die Projektziele klar zu erklären, und animierte Grafiken einbeziehen, um Fortschritte und Auswirkungen zu veranschaulichen, wobei ein klarer, prägnanter und visuell reicher Stil mit ruhiger, erklärender Hintergrundmusik beibehalten wird, während wir ESG-Berichtsvideos erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Kuratiere ein authentisches 50-sekündiges ESG-Berichtsvideo, das sich an Gemeindemitglieder und bewusste Verbraucher richtet, indem echte Videotestimonials integriert werden, die persönliche Geschichten des positiven Wandels teilen. Verwenden Sie natürliche Voiceover-Generierung, um Wärme und Authentizität hinzuzufügen, und gestalten Sie einen inspirierenden und herzlichen visuellen und audiovisuellen Stil mit sanfter, erhebender Musik, um Vertrauen und Engagement zu fördern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ESG-Berichtsvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre Nachhaltigkeitsdaten in fesselnde Videonarrative, um Interessengruppen zu binden und Ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Auswirkungen klar zu kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer ESG-Erzählung. Verwenden Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre detaillierten Berichte und Datenpunkte sofort in ein videofertiges Skript zu konvertieren, das die Grundlage Ihres digitalen Storytellings bildet.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professionellen visuellen Elementen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen, die für die Unternehmenskommunikation entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmensnachhaltigkeitsbericht-Video visuell ansprechend und leicht verständlich für Ihr Publikum ist.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Markenstimme hinzu
Personalisieren Sie Ihren Bericht mit einem professionellen Touch. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um klare, konsistente Audios hinzuzufügen und sicherzustellen, dass Ihre ESG-Berichtsvideos authentisch bei internen und externen Interessengruppen ankommen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Bereiten Sie Ihr Video für jede Plattform vor. Mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis können Sie Ihr ESG-Berichtsvideo problemlos für Präsentationen, soziale Medien oder Ihre Website anpassen und so effektiv alle Ihre beabsichtigten Interessengruppen erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die interne ESG-Kommunikation

.

Verbessern Sie die interne Kommunikation und Schulung zu ESG-Initiativen, um das Verständnis und Engagement der Mitarbeiter zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender ESG-Berichtsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle ESG-Berichtsvideos zu erstellen, indem Sie Ihr Skript in dynamische Videoinhalte mit AI-Avataren und individueller Markenanpassung verwandeln. Dies befähigt effektives digitales Storytelling für Ihr Unternehmensnachhaltigkeitsbericht-Video.

Kann HeyGen die visuelle Attraktivität meines Unternehmensnachhaltigkeitsbericht-Videos verbessern?

Absolut, HeyGen bietet eine Reihe anpassbarer Vorlagen und Szenen, um Datenvisualisierungen nahtlos in Ihr Unternehmensnachhaltigkeitsbericht-Video zu integrieren. Dies hilft, komplexe Daten in überzeugende animierte ESG- und Jahresberichte für Ihre Interessengruppen zu verwandeln.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für ESG-Inhalte in sozialen Medien?

HeyGen bietet flexible Werkzeuge zur Erstellung dynamischer ESG-Inhalte für soziale Medien, indem Funktionen wie Voiceover-Generierung und AI-Avatare genutzt werden. Sie können kurze, wirkungsvolle Videos erstellen, um Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen effektiv über Plattformen hinweg zu kommunizieren.

Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung hochwertiger Nachhaltigkeitsvideos?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, sodass jeder hochwertige Nachhaltigkeitsvideos ohne umfangreiche technische Kenntnisse erstellen kann. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript machen digitales Storytelling zugänglich und ermöglichen es Ihnen, sich auf Ihre Botschaft zu konzentrieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo