Meistern Sie ERP-Navigationsvideos für nahtloses Benutzer-Onboarding

Liefern Sie klare visuelle Anleitungen für das Benutzer-Onboarding und senken Sie die Schulungskosten mit ansprechenden Software-Nutzungsvideos, indem Sie Text-zu-Video aus Skript nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Trainingsvideo, das sich auf ein neues Feature-Update innerhalb Ihres ERP-Systems konzentriert und sich an bestehende Benutzer richtet, die schnelle Auffrischungen oder Updates benötigen. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit Bildschirm-Highlights und Pop-up-Text, ergänzt durch einen energetischen, aber informativen Audioton. Dieses ERP-Trainingsmodul kann effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden, und der visuelle Fluss kann mit professionell gestalteten Vorlagen und Szenen verbessert werden, um visuelle Anleitungen effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein schnelles 30-Sekunden-Video-Tutorial, das eine häufige ERP-Anfrage oder einen Schritt zur Fehlerbehebung behandelt, ideal für Helpdesk-Mitarbeiter oder Benutzer, die schnelle Lösungen suchen. Der visuelle Stil sollte direkt und sehr informativ sein, mit schnellen, präzisen Schnitten, die die genauen Klicks zeigen, unterstützt von einer klaren, instruktiven Erzählung. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel hinzufügen, und bereichern Sie den Inhalt mit relevanten visuellen Hinweisen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein effektives Schulungsvideo ohne umfangreiche Produktionsaufwand zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-Sekunden-ERP-Navigationsvideo, das erweiterte Funktionen oder Systemanpassungsoptionen erkundet, das sich an Power-User und Systemadministratoren richtet. Die visuelle Präsentation sollte detailliert und präzise sein, mit einem animierten Erklärstil, um komplexe Konzepte zu verdeutlichen, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme, die den Zuschauer leitet. Optimieren Sie das Video für verschiedene Wiedergabeplattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten und ziehen Sie in Betracht, realistische AI-Avatare einzusetzen, um Expertentipps zu präsentieren und das Benutzerengagement mit dem tiefgehenden Inhalt zu steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ERP-Navigationsvideos erstellt

Entwickeln Sie klare, ansprechende und produktspezifische ERP-Navigationsvideos, um das Benutzertraining und Onboarding mühelos zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie die spezifischen ERP-Navigationsschritte und bereiten Sie ein detailliertes Skript vor. Die Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Textskript direkt in Videoinhalte umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare aus
Verbessern Sie Ihr ERP-Navigationsvideo, indem Sie HeyGens realistische AI-Avatare auswählen und integrieren, um Benutzer mit einem menschlichen Touch durch die Benutzeroberfläche zu führen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Erstellen Sie professionelle Voiceovers für Ihr Skript mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, die in mehreren Sprachen verfügbar ist, um klare Audioanleitungen bereitzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihr ERP-Navigationsvideo auf Genauigkeit und Klarheit. Exportieren Sie Ihr endgültiges Video und stellen Sie sicher, dass es automatisch generierte Untertitel für eine verbesserte Zugänglichkeit enthält.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe ERP-Systemnavigation vereinfachen

Nutzen Sie AI, um komplexe ERP-Systeme und Navigationsvideos zu vereinfachen, das Benutzerverständnis zu verbessern und das Lernen für alle zugänglicher zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ERP-Schulungs- und Navigationsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller ERP-Schulungs- und Navigationsvideos. Benutzer können AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um klare, ansprechende Video-Tutorials für das Benutzer-Onboarding und visuelle Anleitungen einfach zu erstellen. Dieser Ansatz vereinfacht komplexe ERP-Systeme für Ihr Publikum.

Bietet HeyGen Vorlagen für ERP-Navigationsvideos an?

Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an Vorlagen und Szenen, die speziell dafür entwickelt wurden, die Erstellung effektiver ERP-Navigationsvideos zu starten. Diese Ressourcen bieten eine professionelle Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, schnell anzupassen und konsistente visuelle Anleitungen zu liefern, die auf Ihre ERP-Systeme zugeschnitten sind.

Welche Funktionen verbessern das Benutzerengagement in von HeyGen produzierten Software-Nutzungsvideos?

HeyGen verbessert das Benutzerengagement in Software-Nutzungsvideos durch realistische AI-Avatare und mehrsprachige Voiceovers, die Inhalte zugänglich und nachvollziehbar machen. Die Fähigkeiten der Plattform ermöglichen dynamische Video-Tutorials, die das Publikum fesseln und das Verständnis Ihrer Software verbessern.

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Produktion von ERP-Video-Tutorials für HR-Teams?

HeyGen befähigt HR-Teams, hochwertige ERP-Video-Tutorials effizient zu produzieren, indem AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten genutzt werden. Diese Fähigkeit reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Erstellung umfassender Schulungsvideos erforderlich sind, und ermöglicht ein schnelles Benutzer-Onboarding innerhalb von Organisationen.

