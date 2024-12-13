Meistern Sie ERP-Navigationsvideos für nahtloses Benutzer-Onboarding
Liefern Sie klare visuelle Anleitungen für das Benutzer-Onboarding und senken Sie die Schulungskosten mit ansprechenden Software-Nutzungsvideos, indem Sie Text-zu-Video aus Skript nutzen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Trainingsvideo, das sich auf ein neues Feature-Update innerhalb Ihres ERP-Systems konzentriert und sich an bestehende Benutzer richtet, die schnelle Auffrischungen oder Updates benötigen. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit Bildschirm-Highlights und Pop-up-Text, ergänzt durch einen energetischen, aber informativen Audioton. Dieses ERP-Trainingsmodul kann effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden, und der visuelle Fluss kann mit professionell gestalteten Vorlagen und Szenen verbessert werden, um visuelle Anleitungen effektiv zu vermitteln.
Entwickeln Sie ein schnelles 30-Sekunden-Video-Tutorial, das eine häufige ERP-Anfrage oder einen Schritt zur Fehlerbehebung behandelt, ideal für Helpdesk-Mitarbeiter oder Benutzer, die schnelle Lösungen suchen. Der visuelle Stil sollte direkt und sehr informativ sein, mit schnellen, präzisen Schnitten, die die genauen Klicks zeigen, unterstützt von einer klaren, instruktiven Erzählung. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel hinzufügen, und bereichern Sie den Inhalt mit relevanten visuellen Hinweisen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein effektives Schulungsvideo ohne umfangreiche Produktionsaufwand zu erstellen.
Gestalten Sie ein 75-Sekunden-ERP-Navigationsvideo, das erweiterte Funktionen oder Systemanpassungsoptionen erkundet, das sich an Power-User und Systemadministratoren richtet. Die visuelle Präsentation sollte detailliert und präzise sein, mit einem animierten Erklärstil, um komplexe Konzepte zu verdeutlichen, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme, die den Zuschauer leitet. Optimieren Sie das Video für verschiedene Wiedergabeplattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten und ziehen Sie in Betracht, realistische AI-Avatare einzusetzen, um Expertentipps zu präsentieren und das Benutzerengagement mit dem tiefgehenden Inhalt zu steigern.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende ERP-Schulungskurse erstellen.
Erstellen Sie hochwertige ERP-Navigationsvideos und Video-Tutorials effizient, um Schulungsinhalte zu erweitern und alle Benutzer effektiv zu erreichen.
ERP-Training-Engagement steigern.
Verbessern Sie das Benutzerengagement und die Beibehaltung im ERP-Training mit AI-gestützten Navigationsvideos, um sicherzustellen, dass Benutzer komplexe Softwaresysteme schnell beherrschen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von ERP-Schulungs- und Navigationsvideos vereinfachen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller ERP-Schulungs- und Navigationsvideos. Benutzer können AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um klare, ansprechende Video-Tutorials für das Benutzer-Onboarding und visuelle Anleitungen einfach zu erstellen. Dieser Ansatz vereinfacht komplexe ERP-Systeme für Ihr Publikum.
Bietet HeyGen Vorlagen für ERP-Navigationsvideos an?
Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an Vorlagen und Szenen, die speziell dafür entwickelt wurden, die Erstellung effektiver ERP-Navigationsvideos zu starten. Diese Ressourcen bieten eine professionelle Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, schnell anzupassen und konsistente visuelle Anleitungen zu liefern, die auf Ihre ERP-Systeme zugeschnitten sind.
Welche Funktionen verbessern das Benutzerengagement in von HeyGen produzierten Software-Nutzungsvideos?
HeyGen verbessert das Benutzerengagement in Software-Nutzungsvideos durch realistische AI-Avatare und mehrsprachige Voiceovers, die Inhalte zugänglich und nachvollziehbar machen. Die Fähigkeiten der Plattform ermöglichen dynamische Video-Tutorials, die das Publikum fesseln und das Verständnis Ihrer Software verbessern.
Wie erleichtert HeyGen die effiziente Produktion von ERP-Video-Tutorials für HR-Teams?
HeyGen befähigt HR-Teams, hochwertige ERP-Video-Tutorials effizient zu produzieren, indem AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten genutzt werden. Diese Fähigkeit reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Erstellung umfassender Schulungsvideos erforderlich sind, und ermöglicht ein schnelles Benutzer-Onboarding innerhalb von Organisationen.