Erstellen Sie mühelos ERG-Startvideos mit AI
Produzieren Sie Videos in professioneller Qualität, um das Mitarbeiterengagement und die Gemeinschaftsbildung mit dynamischen AI-Avataren zu fördern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das sich an bestehende Mitarbeiter und potenzielle ERG-Mitglieder richtet, um ihre aktive Teilnahme zu fördern und die Einfachheit der Gründung einer ERG im Unternehmen hervorzuheben. Verwenden Sie energiegeladene Visuals und moderne Grafiken, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um eine prägnante Botschaft zu gewährleisten, mit begleitenden Untertiteln für Barrierefreiheit.
Gestalten Sie ein professionelles 60-sekündiges Video für die Unternehmensleitung und Stakeholder, das die positiven Auswirkungen von Vielfalt und Inklusion durch bestehende ERGs und den Wert von Executive Buy-In zeigt. Der visuelle Stil sollte inspirierend und zeugnisorientiert sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Bilder und professionellen Vorlagen & Szenen, um Ernsthaftigkeit zu vermitteln.
Erstellen Sie ein schnelles 20-sekündiges Call-to-Action-Video für HR-Profis und potenzielle ERG-Gründer, um sie zu inspirieren, ERG-Startvideos zu erstellen und ihre ERG-Startstrategie zu vereinfachen. Das Video sollte hell und modern sein, mit wirkungsvollen Textüberlagerungen, die die Vielseitigkeit von HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen demonstrieren und ansprechende AI-Avatare zeigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Fördern Sie das Mitarbeiterengagement mit AI-Videos.
Steigern Sie die Teilnahme und das Verständnis Ihrer Mitarbeiterressourcengruppen, indem Sie überzeugende AI-gestützte Videos erstellen.
Erstellen Sie ansprechende ERG-Promotionsvideos.
Erstellen Sie schnell fesselnde Videos und Clips, um Ihre Mitarbeiterressourcengruppen über interne und externe Kanäle anzukündigen und zu fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meiner Organisation helfen, eine ERG effektiv zu starten?
HeyGens fortschrittliche AI-Tools ermöglichen es Ihrer Organisation, schnell Videos in professioneller Qualität zu erstellen, die perfekt für eine wirkungsvolle ERG-Startstrategie sind. Sie können AI-Avatare und individuelles Branding nutzen, um das Mitarbeiterengagement zu fördern und eine starke Gemeinschaft um Ihre Mitarbeiterressourcengruppen aufzubauen.
Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen für die Erstellung von ERG-Startvideos an?
HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die Ihre ERG-Startvideos zum Leben erwecken können. Diese AI-Sprecher sorgen dafür, dass Ihre Botschaft für Vielfalt und Inklusion professionell und konsistent übermittelt wird, was die Attraktivität Ihrer Videos in professioneller Qualität erhöht.
Ist es einfach, mit HeyGen ansprechende Videos für einen ERG-Start zu erstellen?
Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess, um ERG-Startvideos in professioneller Qualität aus einem einfachen Skript zu erstellen, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen. Mit Funktionen wie Sprachübertragung und automatischem AI-Untertitel-Generator können Sie effizient ansprechende Videos produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre ERG fördern.
Kann HeyGen unsere ERG-Startvideos an unser spezifisches Branding anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Optionen für individuelle Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre ERG-Startvideos perfekt mit der Identität Ihrer Gruppe und der gesamten ERG-Startstrategie übereinstimmen. Diese robuste Anpassung unterstützt den Gemeinschaftsaufbau und stärkt Ihre interne Kommunikation.