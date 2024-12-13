Erstellen Sie mühelos ERG-Startvideos mit AI

Produzieren Sie Videos in professioneller Qualität, um das Mitarbeiterengagement und die Gemeinschaftsbildung mit dynamischen AI-Avataren zu fördern.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das sich an bestehende Mitarbeiter und potenzielle ERG-Mitglieder richtet, um ihre aktive Teilnahme zu fördern und die Einfachheit der Gründung einer ERG im Unternehmen hervorzuheben. Verwenden Sie energiegeladene Visuals und moderne Grafiken, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um eine prägnante Botschaft zu gewährleisten, mit begleitenden Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein professionelles 60-sekündiges Video für die Unternehmensleitung und Stakeholder, das die positiven Auswirkungen von Vielfalt und Inklusion durch bestehende ERGs und den Wert von Executive Buy-In zeigt. Der visuelle Stil sollte inspirierend und zeugnisorientiert sein, unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Bilder und professionellen Vorlagen & Szenen, um Ernsthaftigkeit zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 20-sekündiges Call-to-Action-Video für HR-Profis und potenzielle ERG-Gründer, um sie zu inspirieren, ERG-Startvideos zu erstellen und ihre ERG-Startstrategie zu vereinfachen. Das Video sollte hell und modern sein, mit wirkungsvollen Textüberlagerungen, die die Vielseitigkeit von HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen demonstrieren und ansprechende AI-Avatare zeigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert die Erstellung von ERG-Startvideos

Erstellen Sie schnell und einfach professionelle, ansprechende Startvideos für Ihre Mitarbeiterressourcengruppen (ERGs), um das Mitarbeiterengagement und die Gemeinschaftsbildung zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie einen vielfältigen AI-Avatar und eine geeignete Vorlage, um die Bühne für Ihre ERG-Startbotschaft zu bereiten und eine professionelle und inklusive Präsentation zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und generieren Sie die Sprachübertragung
Schreiben Sie Ihre überzeugende Botschaft für den Start Ihrer Mitarbeiterressourcengruppen. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihre Worte sofort zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Untertitel hinzu
Passen Sie Ihr Video mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke an. Nutzen Sie die Untertitel-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Mitarbeiterengagement für Ihre ERG-Ankündigung zu maximieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr ERG-Startvideo
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr Video in professioneller Qualität in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über interne Kommunikationskanäle, um erfolgreich eine ERG zu starten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie die Gemeinschaft mit motivierenden ERG-Inhalten

Gestalten Sie inspirierende Videos, um die Mission Ihrer ERG zu kommunizieren, die Gemeinschaft zu fördern und die aktive Teilnahme der Mitarbeiter zu ermutigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meiner Organisation helfen, eine ERG effektiv zu starten?

HeyGens fortschrittliche AI-Tools ermöglichen es Ihrer Organisation, schnell Videos in professioneller Qualität zu erstellen, die perfekt für eine wirkungsvolle ERG-Startstrategie sind. Sie können AI-Avatare und individuelles Branding nutzen, um das Mitarbeiterengagement zu fördern und eine starke Gemeinschaft um Ihre Mitarbeiterressourcengruppen aufzubauen.

Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen für die Erstellung von ERG-Startvideos an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die Ihre ERG-Startvideos zum Leben erwecken können. Diese AI-Sprecher sorgen dafür, dass Ihre Botschaft für Vielfalt und Inklusion professionell und konsistent übermittelt wird, was die Attraktivität Ihrer Videos in professioneller Qualität erhöht.

Ist es einfach, mit HeyGen ansprechende Videos für einen ERG-Start zu erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht den Prozess, um ERG-Startvideos in professioneller Qualität aus einem einfachen Skript zu erstellen, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen. Mit Funktionen wie Sprachübertragung und automatischem AI-Untertitel-Generator können Sie effizient ansprechende Videos produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre ERG fördern.

Kann HeyGen unsere ERG-Startvideos an unser spezifisches Branding anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Optionen für individuelle Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre ERG-Startvideos perfekt mit der Identität Ihrer Gruppe und der gesamten ERG-Startstrategie übereinstimmen. Diese robuste Anpassung unterstützt den Gemeinschaftsaufbau und stärkt Ihre interne Kommunikation.

