Erstellen Sie Videos für Gleichstellungsprogramme mit AI-Power

Erstellen Sie schnell überzeugende Bildungsinhalte zur Gleichstellung und Diversitätskampagnen mit den leistungsstarken AI-Avataren von HeyGen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das den Erfolg einer kürzlich durchgeführten Gleichstellungsinitiative feiert, und richten Sie sich dabei an eine globale Belegschaft und vielfältige Gemeinschaften. Nutzen Sie einen lebendigen, inspirierenden visuellen Ansatz mit diversen Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch einen mitreißenden Audiotrack. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Reichweite durch mehrsprachige Optionen sicher, indem Sie HeyGens effiziente Untertitel/Beschriftungen und AI-Dubbing-Funktionen nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Schulungsvideo für HR-Leiter und Manager, das die wichtigsten Schritte für effektive Präsentationen von Gleichstellungsstrategien skizziert. Verwenden Sie eine klare, infografikartige visuelle Präsentation mit professionellen Vorlagen & Szenen, die durch eine klare, autoritative Voiceover direkt aus Ihrem Skript unterstützt wird. Dies ermöglicht eine schnelle, wirkungsvolle Kommunikation wesentlicher Bildungsinhalte zur Gleichstellung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-Sekunden-Video im Testimonial- oder 'Ein Tag im Leben'-Format, das die positive Erfahrung einer Person innerhalb eines Gleichstellungsprogramms zeigt, und richten Sie sich dabei an potenzielle Teilnehmer und allgemeine Mitarbeiter, um Diversitätskampagnen zu fördern. Verwenden Sie einen authentischen und persönlichen visuellen Stil mit warmem Licht und natürlicher Stimme. Nutzen Sie AI-Tools, insbesondere AI-Avatare, um die herzliche Botschaft zu übermitteln, und sorgen Sie für breite Anziehungskraft mit Untertiteln/Beschriftungen und flexibler Größenanpassung & Exporten für verschiedene Plattformen.
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos für Gleichstellungsprogramme erstellt

Verwandeln Sie Ihre Gleichstellungsinitiativen in überzeugende, ansprechende Videos mit AI-Avataren und leistungsstarken Storytelling-Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr ansprechendes Skript
Entwickeln Sie Ihr Skript für kraftvolle "Videos zu Gleichstellungsprogrammen". Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch Ihre ersten Videoszenen aus Ihrem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Wählen Sie einen Avatar, der am besten mit Ihrem Publikum resoniert und Ihre Gleichstellungsinitiativen verstärkt.
3
Step 3
Fügen Sie Zugänglichkeitsfunktionen hinzu
Erweitern Sie Ihre "ansprechenden Videos" mit automatisch generierten "Untertiteln/Beschriftungen" für eine breitere Zugänglichkeit und Wirkung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft alle effektiv erreicht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihren überzeugenden Inhalt, um Ihre "Gleichstellungsinitiativen" voranzutreiben.

Kraftvolles Storytelling zur Gleichstellung

Nutzen Sie AI-Video-Storytelling, um Erzählungen über Vielfalt und Inklusion zum Leben zu erwecken und tief ansprechende und unvergessliche Präsentationen von Gleichstellungsstrategien zu schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das Storytelling und die Einbindung unserer Videos zu Gleichstellungsprogrammen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende und ansprechende Videos für Ihre Gleichstellungsinitiativen zu erstellen, indem realistische AI-Avatare und intuitive Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden. Dies ermöglicht ein kraftvolles Storytelling, das bei vielfältigen Zielgruppen Anklang findet und Ihre Videos zu Gleichstellungsprogrammen wirkungsvoll macht.

Welche AI-Tools bietet HeyGen zur effizienten Erstellung von Videos zu Gleichstellungsprogrammen?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Tools, darunter anpassbare AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Generierung, die den Prozess zur Erstellung von Videos zu Gleichstellungsprogrammen erheblich vereinfachen. Sie können Skripte schnell in professionellen Content umwandeln.

Können HR-Leiter und Pädagogen HeyGen effektiv für Diversitätskampagnen und HR-Schulungsvideos nutzen?

Absolut. HeyGen ist eine ideale Lösung für HR-Leiter und Pädagogen, die hochwertige Bildungsinhalte zur Gleichstellung und wirkungsvolle HR-Schulungsvideos entwickeln möchten. Die benutzerfreundliche Plattform vereinfacht die Erstellung ansprechender Materialien für Diversitätskampagnen und Präsentationen von Gleichstellungsstrategien.

Bietet HeyGen Funktionen wie AI-Untertitel und mehrsprachige Optionen für Gleichstellungsinitiativen?

Ja, HeyGen unterstützt die globale Zugänglichkeit Ihrer Gleichstellungsinitiativen durch robuste AI-Untertitel und AI-Dubbing-Funktionen. Diese mehrsprachigen Optionen sorgen dafür, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht und das Verständnis und die Inklusivität in Ihren Videos zu Gleichstellungsprogrammen verbessert wird.

