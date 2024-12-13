Erstellen Sie Schulungsvideos für Geräte: Schnell & Einfach

Steigern Sie das Lernen und sparen Sie Zeit bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos für Geräte mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine umfassende 2-minütige Sicherheits- und Betriebsübersicht für schwere Baumaschinen, die für erfahrene Bediener gedacht ist, die eine Rezertifizierung benötigen. Dieses Video sollte einen ernsten und informativen visuellen Ton verwenden, animierte Sicherheitsdiagramme einbeziehen und eine ruhige, autoritative Stimme nutzen, um kritische Sicherheitsprotokolle konsistent zu präsentieren, indem HeyGens AI-Avatare eingesetzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine Fehlerbehebungsanleitung, die etwa 90 Sekunden lang ist, für häufige Probleme mit einem bestimmten industriellen Fertigungsroboter, die für Wartungstechniker und Vor-Ort-Support-Mitarbeiter konzipiert ist. Die visuelle Präsentation muss praktisch und detailliert sein, mit klaren Demonstrationen der Diagnose-Schritte, begleitet von einer unterstützenden Stimme und wichtigen Informationen, die effektiv über HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion präsentiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen ansprechenden 45-sekündigen Werbeclip, der die Effizienz bei der Erstellung neuer Einarbeitungsvideos für wichtige Bürogeräte hervorhebt, der sich an HR-Manager und L&D-Profis richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und dynamisch sein, mit schnellen Übergängen und positiver Botschaft über optimiertes Training, während HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um die Inhaltserstellung zu starten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für Geräte erstellt

Produzieren Sie effizient klare, ansprechende Schulungsvideos für Geräte, die das Lernen verbessern und die Einarbeitungszeit verkürzen, indem Sie AI-gestützte Tools für professionelle Ergebnisse nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Schulungsinhalts durch ein detailliertes Videoskript. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hilft dabei, Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in visuelle Anweisungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Schulung zu präsentieren, und wählen Sie eine professionelle Vorlage oder Szene, die das Gerät und seinen Betriebskontext am besten veranschaulicht.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers und Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Klarheit mit natürlich klingender Voiceover-Generierung. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis sicher, indem Sie Ihren Schulungsvideos automatisch präzise Untertitel/Captions hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo für Geräte und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen und betten Sie Ihre professionellen Inhalte einfach in Ihre bevorzugten Lernmanagementsysteme oder Plattformen ein.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Geräteschulungen

Verwandeln Sie komplexe Geräteverfahren in klare, leicht verständliche Videolektionen, um komplexe Schulungen für alle zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos schnell zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, effektive Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, indem Ihr Videoskript in wenigen Minuten in eine professionelle Produktion verwandelt wird. Nutzen Sie unsere vielfältigen Schulungsvideo-Vorlagen, um Ihre eLearning-Video-Produktion zu optimieren.

Kann ich AI-Avatare und Text-zu-Video verwenden, um professionelle Schulungsvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare aus einem Videoskript zu generieren, was eine dynamische Möglichkeit bietet, sprechende Kopf-Videos für Einarbeitungs- oder Anleitungsvideos zu produzieren, ohne Aufnahmegeräte zu benötigen. Dieser Ansatz bietet erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion.

Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Schulungsvideos erstellen, darunter umfassende Geräteschulungsvideos, informative Einarbeitungsvideos und detaillierte Anleitungsvideos. Unsere Plattform unterstützt verschiedene animierte Videos und Vorlagen, die für unterschiedliche Lernziele geeignet sind.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion und Verteilung meiner Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion durch Funktionen wie automatische Untertitel/Captions, Branding-Kontrollen für Konsistenz und einfaches Ändern des Seitenverhältnisses. Dies ermöglicht es Ihnen, Schulungsvideos effizient zu erstellen und sicherzustellen, dass sie für Ihr Publikum zugänglich und professionell sind.

