Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges energiegeladenes Video vor, das sich an Unternehmensausbilder und L&D-Profis richtet und die Kraft von KI-Avataren demonstriert, um fesselnde Schulungsvideos zu liefern. Der visuelle Stil ist elegant und professionell, mit einem Schwerpunkt auf nahtlosen Bewegungen und ausdrucksstarken Gesten der KI-Avatare. Der Ton umfasst eine selbstbewusste, artikulierte Stimme eines KI-Avatars, die komplexe Themen leicht verständlich macht.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für Online-Kurs-Ersteller und Pädagogen vor, das die Einfachheit der Hinzufügung klarer Untertitel zur Verbesserung des Lernens veranschaulicht. Das visuelle Design ist sauber und fokussiert, mit animierten Textüberlagerungen und relevanten Stock-Clips. Eine freundliche, informative Stimme erklärt die Vorteile der Barrierefreiheit, ergänzt durch perfekt synchronisierte Untertitel.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Video für Marketingteams und Produktmanager, das erklärt, wie man Schulungsvideos mit anpassbaren Elementen erstellt. Der visuelle Stil ist hochglanzpoliert und erklärend, mit flüssigen Bildschirmaufnahmen und interaktiven grafischen Elementen. Eine freundliche, professionelle Stimme, generiert durch HeyGens "Voiceover-Generierung", führt die Zuschauer durch die Erstellung von wirkungsvollem und fesselndem Inhalt und stellt sicher, dass jedes Detail perfekt artikuliert wird.
Wie man Schulungsvideos für Unternehmertum erstellt

Erstellen Sie fesselnde und effektive Schulungsvideos für Unternehmertum mit HeyGens KI-gestützter Plattform. Kombinieren Sie mühelos Ihre Inhalte, KI-Avatare und professionelle Voiceovers, um Ihr Publikum zu schulen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe von "KI-gestützten Videovorlagen" in unserer "Vorlagen & Szenen"-Bibliothek auswählen oder starten Sie ein neues Projekt, um Ihr Schulungsvideo für Unternehmertum vollständig anzupassen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Avatare hinzu
Geben Sie Ihr Schulungsskript ein und integrieren Sie mühelos lebensechte "KI-Avatare", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese "KI-Avatare" erwecken Ihre Schulung für Unternehmertum zum Leben, ohne dass professionelle Schauspieler benötigt werden.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und Untertitel
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingendes Audio mit der "Voiceover-Generierung", die von einem "KI-Sprachschauspieler" unterstützt wird. Sie können auch leicht Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulung zugänglich ist.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Stellen Sie "konsistentes Branding" sicher, indem Sie die spezifischen Farben und das Logo Ihrer Marke mit unseren speziellen "Branding-Kontrollen" anwenden. Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo für Unternehmertum.

Zukünftige Unternehmer inspirieren

Entwickeln Sie überzeugende Motivationsvideos, die Leidenschaft und Antrieb bei angehenden Geschäftsführern entfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, fesselnde Schulungsvideos für Unternehmertum zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Schulungsvideos für Unternehmertum mit KI-gestützten Videovorlagen zu erstellen. Mit KI-Avataren und KI-Sprachschauspielern können Sie schnell fesselnde Schulungsvideos produzieren, Szenen anpassen und mit einem Klick bearbeiten, um eine konsistente Markenpräsenz zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem idealen KI-Video-Generator für Schulungsvideos?

HeyGen zeichnet sich als idealer KI-Video-Generator für Schulungsvideos aus, indem es Skripte mit Text-zu-Video-Technologie in professionellen Inhalt verwandelt. Es unterstützt mehrsprachige Voiceovers und einen KI-Untertitel-Generator, wodurch komplexe Themen zugänglicher werden und die Wissensspeicherung in Mikro-Lernmodulen verbessert wird.

Kann ich mein Unternehmensbranding beibehalten, während ich Mitarbeiterschulungsvideos mit HeyGen erstelle?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Kontrolle, um Ihr Unternehmensbranding in allen Mitarbeiterschulungsvideos beizubehalten. Nutzen Sie markenfähige Vorlagen, anpassbare Szenen und integrieren Sie Ihre spezifischen Logos und Farben, um eine konsistente Markenpräsenz in Ihren Lernmaterialien zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Remote-Training-Lösungen oder interaktiven Onboarding-Inhalten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Remote-Training-Lösungen und interaktiven Onboarding-Inhalten durch seine intuitiven KI-gestützten Tools. Sie können leicht Screencasts einfügen oder den Online-Video-Maker nutzen, um fesselnde Materialien zu erstellen, was das Onboarding neuer Mitarbeiter und die kontinuierliche Mitarbeiterbildung für globale und Remote-Teams erleichtert.

