Erstellen Sie Unternehmenssupport-Videos, die CX und Effizienz steigern
Verwandeln Sie komplexe technische Fehlerbehebung und Schulung in ansprechende Video-Tutorials mit den leistungsstarken AI-Avataren von HeyGen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges technisches Fehlerbehebungs-Video, das zeigt, wie ein häufiges Software-Integrationsproblem gelöst werden kann. Dieses Video richtet sich an bestehende Unternehmenskunden, die spezifische technische Probleme haben. Der visuelle und akustische Stil sollte schrittweise, ruhig und praktisch sein, wobei HeyGen's Untertitel für maximale Klarheit und Zugänglichkeit genutzt werden.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo, das ein bedeutendes neues Feature-Update für unsere Unternehmenssoftware ankündigt und seine Hauptvorteile hervorhebt. Die Zielgruppe umfasst alle aktuellen Unternehmenskunden, die schnell neue Funktionen verstehen müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch, prägnant und visuell ansprechend sein, wobei HeyGen's Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung genutzt wird.
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Schulungsvideo, das häufig gestellte Fragen (FAQs) zu unseren erweiterten Service-Level-Agreements behandelt. Dieses Video richtet sich an Unternehmenskunden, die detaillierte Informationen zu Service-Richtlinien suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte vertrauenswürdig, beruhigend und leicht verständlich sein, unterstützt durch HeyGen's Sprachgenerierung für eine konsistente und professionelle Erzählung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Lernen und die Erinnerung für Ihre Support-Teams und Kunden verbessern.
Entwickeln Sie umfangreiche Video-Tutorials und Kurse.
Produzieren Sie schnell eine umfassende Bibliothek von Anleitungsvideos und Tutorials, um Kunden und interne Teams zu leiten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Unternehmenssupport-Videos helfen?
HeyGen ermöglicht es Unternehmen, mühelos ansprechende Unternehmenssupport-Videos, Video-Tutorials und Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion von Anleitungsvideos und hilft Ihnen, Ihre Kundensupport-Bemühungen effizient zu skalieren.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für den Kundensupport?
Die Nutzung von HeyGen für Kundensupport-Videos verbessert das Kundenerlebnis erheblich, indem klare, ansprechende Anleitungsvideos bereitgestellt werden. Dies kann zu einer verbesserten Effizienz der Agenten, einer schnelleren Problemlösung und letztendlich zu einer erhöhten Kundenbindung führen, indem leicht zugängliche Selbsthilfe-Ressourcen angeboten werden.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Anleitungsvideos produzieren?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Anleitungsvideos, einschließlich detaillierter Video-Tutorials, umfassender Schulungsvideos und Fehlerbehebungsvideos. Sie können diese mit Funktionen wie AI-generierten Untertiteln und anpassbaren Video-Vorlagen für professionelle Ergebnisse verbessern.
Wie verbessert HeyGen's AI Videoinhalte für den Kundenservice?
HeyGen's AI-Funktionen revolutionieren Kundenservice-Videoinhalte, indem sie die Erstellung professioneller Videos mit AI-Avataren und nahtloser Text-zu-Video-Generierung ermöglichen. Dazu gehören Funktionen wie natürliche Sprachgenerierung und robuste Branding-Kontrollen, die sicherstellen, dass Ihre Video-Marketing-Bemühungen eine konsistente Markenstimme beibehalten.