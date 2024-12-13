1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Umfrageskript und wählen Sie einen AI-Avatar

Erstellen Sie Ihr Umfrageskript mit AI-Avataren. Geben Sie Ihre Mitarbeiterumfragefragen als Text ein und wählen Sie einen professionellen AI-Avatar, um sie zu präsentieren, und sorgen Sie so für ein konsistentes und freundliches Gesicht für Ihre Mitarbeiterumfragen.