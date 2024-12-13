Erstellen Sie Engagement-Umfragevideos für bessere Mitarbeitererkenntnisse

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und sammeln Sie wertvolles Feedback für HR-Teams. Erstellen Sie mühelos professionelle Mitarbeiterumfragevideos mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Manager und Verantwortliche der internen Kommunikation kann ein 60-Sekunden-Informationsvideo die wichtigsten Erkenntnisse aus den jüngsten Mitarbeiterbefragungen klar präsentieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und Untertitel, um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten, mit einem prägnanten und professionellen visuellen und akustischen Stil, der die Bedeutung von 'Mitarbeiterbefragungen' für strategische Entscheidungen unterstreicht.
Beispiel-Prompt 2
Binden Sie neue Mitarbeiter während des Onboardings mit einem freundlichen und modernen 30-Sekunden-Video ein, das den Wert zukünftiger Mitarbeiterengagement-Möglichkeiten erklärt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell ein 'von Mitarbeitern erstelltes Video'-Gefühl zu erzeugen und eine schnelle und visuell ansprechende Einführung in die 'Mitarbeiter-Onboarding'-Prozesse zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Globale HR-Teams, die die 'interne Kommunikation' und das 'Mitarbeiterengagement' in verschiedenen Regionen stärken möchten, können eine 50-Sekunden-professionelle und inklusive Videobotschaft der Führungsebene produzieren. Dieses Video, das auf robuste Sprachsynthese und Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen setzt, sollte einen beruhigenden akustischen Ton und eine saubere visuelle Ästhetik beibehalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Engagement-Umfragevideos erstellt

Verwandeln Sie mühelos Ihre Mitarbeiterumfragen in ansprechende Videos, die eine bessere Kommunikation und tiefere Einblicke für Ihre HR-Teams fördern und das Mitarbeiterengagement steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Umfrageskript und wählen Sie einen AI-Avatar
Erstellen Sie Ihr Umfrageskript mit AI-Avataren. Geben Sie Ihre Mitarbeiterumfragefragen als Text ein und wählen Sie einen professionellen AI-Avatar, um sie zu präsentieren, und sorgen Sie so für ein konsistentes und freundliches Gesicht für Ihre Mitarbeiterumfragen.
2
Step 2
Fügen Sie Branding-Elemente zu Ihrem Video hinzu
Fügen Sie mit Branding-Kontrollen die einzigartige Note Ihrer Marke hinzu. Integrieren Sie Ihr Firmenlogo, Farben und Hintergrundmusik, um das Video mit Ihren internen Kommunikationsstandards in Einklang zu bringen und Ihre Markenidentität zu stärken.
3
Step 3
Wählen Sie einen AI-Sprachschauspieler und generieren Sie Untertitel
Wählen Sie Ihren AI-Sprachschauspieler und generieren Sie Untertitel. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stimmen, um Ihren Ton zu treffen, und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Mitarbeiter zugänglich und klar ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr ansprechendes Video
Exportieren Sie Ihr Video und teilen Sie es über verschiedene Plattformen. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um es für unterschiedliche Betrachtungsumgebungen zu optimieren, und stellen Sie sicher, dass Ihr ansprechendes Umfragevideo mobilfreundlich ist und alle effizient erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Umfrageeinführungen

Entwickeln Sie ansprechende und informative Videoeinführungen für Ihre Mitarbeiterumfragen, die Aufmerksamkeit erregen und die Ziele mit AI-Sprachschauspielern klar erklären.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Mitarbeiterumfragevideos helfen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, ansprechende Mitarbeiterumfragevideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies verwandelt traditionelle Forschung & Umfragen in dynamische Inhalte, die das Mitarbeiterengagement und die interne Kommunikation fördern.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videogenerierung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachschauspieler-Technologie, um professionelle Videos aus Textskripten zu erstellen. Dieser kostenlose Text-zu-Video-Generator vereinfacht die Inhaltserstellung und macht hochwertige Videos für verschiedene interne Kommunikationsbedürfnisse zugänglich.

Ist HeyGen für das Mitarbeiter-Onboarding und die interne Kommunikation geeignet?

Absolut, HeyGen ist eine ideale Lösung für das Mitarbeiter-Onboarding und die Verbesserung der internen Kommunikation mit ansprechenden Inhalten. Erstellen Sie mühelos überzeugende Mitarbeiterengagement-Videos, um Ihr Team effektiv zu informieren, zu schulen und zu verbinden.

Bietet HeyGen Anpassungsmöglichkeiten für Markenbeständigkeit und globale Reichweite?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um die visuelle Identität Ihres Unternehmens in jedem Video zu wahren. Darüber hinaus unterstützt HeyGen mehrere Sprachen, wodurch Ihre Inhalte global zugänglich und mobilfreundlich für diverse Zielgruppen sind.

