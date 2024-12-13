Erstellen Sie Einführungsvideos für Mitarbeiter Netzwerke in professioneller Qualität

Erstellen Sie Videos in professioneller Qualität für Ihren Onboarding-Prozess, um neue Mitarbeiter mit benutzerdefinierten Vorlagen und Szenen willkommen zu heißen.

322/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Generieren Sie ein poliertes 60-sekündiges Video für bestehende Mitarbeiter, um sich funktionsübergreifenden Teams vorzustellen, mit einem professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil und klarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Videovorlagen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten und gleichzeitig individuelle Rollen und Beiträge hervorzuheben, um eine stärkere Unternehmenskultur zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 30-sekündiges Einführungsvideo für Mitarbeiter für interne Verzeichnisse, mit einer sauberen, modernen visuellen Ästhetik und einer professionellen Stimme. Erstellen Sie eine überzeugende Erzählung mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Expertise jedes Teammitglieds prägnant zu erklären und das visuelle Storytelling innerhalb der Organisation zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Abteilungsmitglieder, das einen lebendigen, energetischen visuellen Stil mit einem mitreißenden Soundtrack kombiniert. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel, um die Unternehmenswerte und Teamziele klar zu artikulieren und professionelle Videos zu erstellen, die neuen Mitarbeitern helfen, sich schnell in ihre Rollen zu integrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Einführungsvideos für Mitarbeiter Netzwerke funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Einführungsvideos für Mitarbeiter, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und Ihre Unternehmenskultur mit professionellen, anpassbaren Tools zu stärken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus unserer Bibliothek anpassbarer Videovorlagen, die für Mitarbeitereinführungen entwickelt wurden. Diese Vorlagen bieten einen professionellen Ausgangspunkt für Ihr Video und machen die Erstellung einfach und effizient.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Geben Sie das Einführungsskript Ihres Mitarbeiters direkt in die Plattform ein. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um sofort ein natürlich klingendes Voiceover für Ihr Video zu generieren.
3
Step 3
Wählen Sie einen AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Einführung zum Leben, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen. Dies verleiht einen menschlichen Touch, ohne ein Kamerateam zu benötigen, und macht Ihren Onboarding-Prozess ansprechender.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Video in professioneller Qualität, um sicherzustellen, dass es Ihren Erwartungen entspricht. Dann exportieren und teilen Sie es einfach in Ihrem internen Netzwerk, um neue Teammitglieder effektiv willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Begrüßungsvideos

.

Generieren Sie personalisierte, professionelle Begrüßungsvideos, um neue Mitarbeiter vorzustellen und Verbindung und Unternehmenskultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Einführungsvideos für Mitarbeiter in professioneller Qualität helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Einführungsvideos für Mitarbeiter Netzwerke mühelos zu erstellen, indem es anpassbare Videovorlagen und AI-gestützte Vorlagen für Videos in professioneller Qualität bietet, die Ihre Unternehmenskultur wirklich repräsentieren. Dies ermöglicht effektives visuelles Storytelling, ohne umfangreiche Videoproduktionsfähigkeiten zu benötigen.

Kann ich Onboarding-Videos für Mitarbeiter mit dem Branding meines Unternehmens anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in Ihre Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild bei allen Begrüßungserlebnissen neuer Mitarbeiter.

Welche Funktionen machen die Erstellung von Begrüßungsvideos für Mitarbeiter mit HeyGen effizient?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Begrüßungsvideoinhalten für Mitarbeiter durch Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten und AI-Avatare. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende und personalisierte Einführungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen und Ihren Onboarding-Prozess erheblich zu beschleunigen.

Welche anderen Arten von Mitarbeiter-Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Neben Einführungsvideos für Mitarbeiter ist HeyGen vielseitig einsetzbar für die Erstellung verschiedener Mitarbeiter-Videos, einschließlich Schulungsvideos und interner Kommunikation. Seine robusten Funktionen wie Voiceover-Generierung und Untertitel machen es perfekt für diverse visuelle Storytelling-Bedürfnisse innerhalb Ihrer Organisation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo