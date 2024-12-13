Erstellen Sie Mitarbeiterreise-Videos: Engagieren Sie Ihr Team
Gestalten Sie fesselnde Mitarbeiterreise-Videos, die das Engagement fördern, indem Sie die KI-Avatare von HeyGen für personalisiertes visuelles Storytelling nutzen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video, das Ihre Unternehmenskultur und die gesamte Mitarbeiterreise für bestehende Mitarbeiter und potenzielle Bewerber zeigt. Verwenden Sie dabei verschiedene Vorlagen und Szenen, um Wachstum und Chancen zu veranschaulichen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und professionell sein, mit einem inspirierenden Soundtrack, der darauf abzielt, das Mitarbeiterengagement und den Stolz auf den Arbeitsplatz zu fördern.
Für HR-Teams, die lernen möchten, wie man schnell ein Onboarding-Video erstellt, produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo, das die wichtigsten Schritte und Vorteile demonstriert. Verwenden Sie dabei einen klaren und informativen visuellen Stil mit einer direkten Text-zu-Sprache-Stimme. Dieser praktische Leitfaden, erstellt mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, bietet schnelle, umsetzbare Einblicke zur Optimierung des Videoerstellungsprozesses.
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement, indem Sie ein dynamisches 50-sekündiges Video entwerfen, das Meilensteine innerhalb der Mitarbeiterreise feiert, speziell für die interne Kommunikation und Teamleiter. Diese Erzählung sollte in ihrem visuellen und audiovisuellen Stil energiegeladen und kollaborativ sein und die robuste Sprachgenerierung von HeyGen nutzen, um Erfolge zu artikulieren und das Team zu motivieren, wodurch ein starkes Gemeinschaftsgefühl entsteht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Mitarbeitertraining.
Nutzen Sie KI, um dynamische Schulungsinhalte zu erstellen, die das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung während ihrer Reise verbessern.
Beschleunigen Sie das Mitarbeiter-Onboarding und -Lernen.
Entwickeln und skalieren Sie personalisierte Onboarding- und interne Lernkurse schneller, um alle Mitarbeiter effizient mit ansprechenden Videoinhalten zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von überzeugenden Onboarding-Videos für Mitarbeiter vereinfachen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos für HR-Teams, indem es vorgefertigte Videovorlagen und KI-gestützte Funktionen bietet, die einen professionellen und effizienten Produktionsprozess gewährleisten.
Welche fortschrittlichen kreativen Optionen bietet HeyGen zur Anpassung von Mitarbeiterreise-Videos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Mitarbeiterreise-Videos durch anpassbare Videoszenen, einzigartige KI-Avatare und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr visuelles Storytelling perfekt mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmt.
Wie verbessert HeyGen das Mitarbeiterengagement durch KI-Sprecher und mehrsprachige Inhalte?
HeyGen verbessert das Mitarbeiterengagement, indem es Ihnen ermöglicht, KI-Sprecher und Text-zu-Video-Funktionen zu integrieren, einschließlich mehrsprachiger Sprachübertragungen, wodurch Ihre Onboarding-Videos für ein vielfältiges Publikum zugänglich und wirkungsvoll werden.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für visuelles Storytelling im Mitarbeiter-Onboarding?
HeyGen ist effektiv für visuelles Storytelling im Mitarbeiter-Onboarding, da seine animierten und Erklärvideos, kombiniert mit KI-gestützten Funktionen, ein stärkeres Mitarbeiterengagement fördern und die Unternehmenskultur klar vermitteln.