Erstellen Sie Mitarbeiter-Feedback-Videos einfach mit AI

Verwandeln Sie Leistungsbeurteilungen mit personalisiertem Video-Feedback durch HeyGens AI-Avatare für verbesserte Interaktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Für Personalabteilungen und Teamleiter: Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das die allgemeinen Richtlinien für Leistungsbeurteilungen klar an alle Mitarbeiter kommuniziert. Der visuelle Stil sollte professionell und informativ sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten, erklärenden Sprachgenerierung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um effizient einen standardisierten, aber ansprechenden Überblick zu erstellen, ergänzt durch automatische Untertitel für maximale Zugänglichkeit.
Was wäre, wenn Ihr Unternehmen eine offene und kontinuierliche Feedback-Kultur mit einem ansprechenden 60-Sekunden-Video für alle Mitarbeiter fördern könnte? Dieses Video sollte moderne, dynamische Bilder präsentieren, vielleicht mit animierten Grafiken, und einen zugänglichen Audiostil haben. Gestalten Sie dieses Einführungsvideo mit HeyGens vielseitigen Vorlagen und Szenen und integrieren Sie überzeugendes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Vorteile von aktivem Mitarbeiterfeedback visuell darzustellen.
Gestalten Sie ein 30-Sekunden-Video speziell für Manager, um konstruktives, personalisiertes Feedback mit Empathie und Klarheit an Teammitglieder zu übermitteln. Die visuelle Präsentation sollte ruhig und direkt sein, unterstützt von einer empathischen Sprachgenerierung. Dies ermöglicht spezifisches Feedback durch eindeutige Skripte, während HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis sicherstellen, dass das Video nach der Erstellung von Mitarbeiterfeedback-Videos für jede Plattform bereit ist.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Mitarbeiter-Feedback-Videos erstellt

Nutzen Sie HeyGens AI-Tools, um ansprechende und personalisierte Mitarbeiter-Feedback-Videos zu produzieren, die Leistungsbeurteilungen und HR-Kommunikation mit professionellen, maßgeschneiderten Inhalten verbessern.

Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten Videovorlage aus HeyGens Bibliothek. Diese vorgefertigten Szenen bieten eine professionelle Grundlage für Ihre Mitarbeiter-Feedback-Videos und sparen Ihnen Zeit und Mühe.
Step 2
Passen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript an
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Botschaft am besten repräsentiert, und geben Sie Ihr personalisiertes Feedback-Skript ein. HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Worte zum Leben und liefern klares und ansprechendes personalisiertes Feedback.
Step 3
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie Ihr Unternehmensbranding hinzufügen und den AI-Untertitel-Generator aktivieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft zugänglich und konsistent mit Ihrer Unternehmensidentität ist.
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Feedback
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, generieren und laden Sie es herunter. Integrieren Sie diese professionellen Mitarbeiter-Feedback-Videos einfach in Ihre Leistungsbeurteilungen oder teilen Sie sie direkt mit den Mitarbeitern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle Leistungsbeurteilungen und Anerkennung

Bieten Sie personalisiertes, motivierendes Feedback und erkennen Sie Erfolge an, um Ihre Teammitglieder effektiv zu inspirieren und zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Mitarbeiter-Feedback-Videos zu erstellen?

HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Videovorlagen, mit denen Sie schnell ansprechende Mitarbeiter-Feedback-Videos erstellen können. Sie können diese Vorlagen einfach mit Ihrem Branding und spezifischen Inhalten anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr personalisiertes Feedback hervorsticht.

Welche AI-Tools bietet HeyGen zur Verbesserung von Mitarbeiter-Feedback-Videos?

HeyGens leistungsstarke AI-Tools ermöglichen es Ihnen, professionelle Videos aus einem Skript mit realistischen AI-Avataren und natürlichen AI-Sprachschauspielern zu erstellen. Dies rationalisiert die Produktion kritischer Kommunikation wie Leistungsbeurteilungen und Mitarbeiteranerkennungsvideos, wodurch sie hoch effizient und wirkungsvoll werden.

Kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Feedback-Videos für eine vielfältige, globale Belegschaft unterstützen?

Absolut. HeyGen unterstützt mehrsprachige Sprachübertragungen und verfügt über einen AI-Untertitel-Generator, der es Ihnen ermöglicht, professionelles Video-Feedback in mehreren Sprachen zu liefern. Dies gewährleistet eine effektive Kommunikation für Verbesserungen von Schulungsprogrammen und HR-Initiativen in Ihren vielfältigen globalen Teams.

Wie erleichtert HeyGen personalisiertes Mitarbeiter-Feedback und HR-Kommunikation?

HeyGen befähigt HR-Profis, personalisierte Feedback-Videos effizient zu erstellen, indem es seinen intuitiven Video-Editor und fortschrittliche AI-Funktionen nutzt. Dies ermöglicht eine konsistente, qualitativ hochwertige und skalierbare Kommunikation, die das gesamte Mitarbeitererlebnis und die Interaktion erheblich verbessert.

