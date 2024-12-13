Erstellen Sie Mitarbeiterwarnvideos mit AI-Power

Verwandeln Sie interne Kommunikation mit AI-gesteuerten Mitarbeiterwarnvideos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um kritische Nachrichten zu übermitteln.

461/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wichtiges 30-sekündiges Mitarbeiterwarnvideo, das sich an alle Mitarbeiter richtet und sich auf eine dringende Cybersicherheitsbenachrichtigung konzentriert. Diese direkte Nachricht sollte HeyGens Text-zu-Video aus Skript und wesentliche Untertitel verwenden, um kritische Anweisungen sofort zu vermitteln, wobei ein dringender, aber ruhiger Audiostil mit minimalen, wirkungsvollen visuellen Elementen beibehalten wird.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video, das die herausragende Leistung eines Teams feiert und für das gesamte Unternehmen gedacht ist, um die Mitarbeiterbindung zu fördern. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um dynamische visuelle Elemente und einen aufmunternden Audiostil einzubringen, ergänzt durch verschiedene Vorlagen und Szenen, um Erfolgsgeschichten und individuelle Beiträge hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges geplantes Nachrichtenvideo für Mitarbeiter, die an einer bevorstehenden Unternehmensschulung teilnehmen. Dieses Video sollte eine freundliche Erinnerung und wichtige Details mit HeyGens Sprachsynthese liefern, um einen klaren und ermutigenden Audioton zu gewährleisten. Die visuellen Elemente sollten hell und professionell sein, optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für verschiedene Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Mitarbeiterwarnvideos erstellt

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Mitarbeiterwarnvideos, um die interne Kommunikation zu optimieren, Richtlinienänderungen anzukündigen oder kritische Updates mit AI-gesteuerter Effizienz zu senden.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Warnskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Nachricht. Verwenden Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren geschriebenen Inhalt sofort in gesprochene Worte für Ihre Mitarbeiterwarnvideos umzuwandeln. Dies gewährleistet Genauigkeit und spart Zeit.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren", um Ihre Nachricht zu übermitteln. Die Wahl des richtigen AI-Sprechers hilft sicherzustellen, dass Ihr Video ansprechend und professionell ist und die Aufmerksamkeit Ihres Teams effektiv einfängt.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihre Warnung mit Firmenlogos, Farben und Hintergrundszenen unter Verwendung von "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)". Integrieren Sie relevante Medien aus der Bibliothek, um Ihre Nachricht zu verstärken und die Markenkonsistenz zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten. Nach dem Export können Sie Videonachrichten einfach über Ihre internen Kommunikationskanäle senden, um eine breite Reichweite und rechtzeitige Lieferung Ihrer kritischen Updates sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie das Mitarbeiterengagement

.

Erstellen Sie aufmunternde AI-gesteuerte Videonachrichten, um Ihre Belegschaft zu inspirieren und ein stärkeres Mitarbeiterengagement sowie eine positive interne Kultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGen für interne Kommunikation?

HeyGen ist ein AI-gesteuertes Video-Warnwerkzeug, das die interne Kommunikation erheblich verbessert, indem es Ihnen ermöglicht, einfach Mitarbeiterwarnvideos zu erstellen. Es stellt sicher, dass Ihr Team wichtige Updates, wie Richtlinienänderungen oder Unternehmensschulungen, in einem ansprechenden und zugänglichen Videoformat erhält, was das allgemeine Mitarbeiterengagement steigert.

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell Mitarbeiterwarnvideos zu erstellen?

Mit HeyGen können Sie schnell Mitarbeiterwarnvideos erstellen, indem Sie einfach Text aus einem Skript in Video umwandeln. Unsere Plattform bietet eine große Auswahl an Vorlagen, AI-Avataren und Sprachsynthese-Funktionen, die die Produktion professioneller Video-Warnungen ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenz vereinfachen.

Kann HeyGen verwendet werden, um Videonachrichten für dringende Benachrichtigungen zu senden?

Absolut. HeyGen fungiert als effektives Video-Warnwerkzeug für dringende Mitarbeiterbenachrichtigungen und stellt sicher, dass kritische Nachrichten klar und schnell übermittelt werden. Sie können schnell Videonachrichten generieren und senden, um Notfallbenachrichtigungen oder zeitkritische Ankündigungen an Ihre gesamte Belegschaft zu adressieren.

Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Video-Warnungen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Markenfarben in alle Ihre Video-Warnungen zu integrieren. Diese Fähigkeit hilft, eine konsistente Unternehmensidentität in all Ihren internen Kommunikations- und Mitarbeiterwarnvideos aufrechtzuerhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo