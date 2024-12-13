HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Produktion vielfältiger Arbeitssicherheitsvideos zu helfen, die verschiedene elektrische Gefahren ansprechen. Nutzen Sie die Flexibilität für "Seitenverhältnis-Anpassungen" und umfangreiche Stock-Unterstützung, um wirkungsvolle Inhalte zu Themen von "Stromleitungssicherheit" bis hin zu allgemeiner elektrischer Sicherheit zu erstellen, um eine umfassende Abdeckung für Ihre Mitarbeiter zu gewährleisten.