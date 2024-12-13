Effizienztrainingsvideos mit KI erstellen

Produzieren Sie schnell ansprechende Schulungsvideos mit KI-Avataren, um die Mitarbeiterschulung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter effektiv zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-How-to-Video, das einen neuen Software-Workflow für bestehende Teammitglieder demonstriert, um Effizienztrainingsvideos zu erstellen. Der visuelle Stil sollte klar und schrittweise sein, vielleicht ein Screencast simulieren, mit einer ruhigen, instruktiven Stimme, ergänzt durch HeyGen's Untertitel für Barrierefreiheit und verstärktes Lernen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Unternehmensschulungsleiter richtet und zeigt, wie mühelos sie Schulungsvideos für verschiedene interne Programme erstellen können. Verwenden Sie einen modernen visuellen Stil mit ansprechenden Bewegungsgrafiken und einer selbstbewussten, fachkundigen Stimme, um HeyGen's Vorlagen & Szenen zu nutzen, um die Produktion überzeugender eLearning-Videos mit minimalem Aufwand zu starten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 50-Sekunden-Video für Fachleute im Bereich Lernen und Entwicklung, das erklärt, wie man ein bestehendes Skript schnell in ein effektives Schulungsvideo umwandelt. Die visuelle Präsentation sollte elegant und direkt sein, mit Fokus auf die Umwandlung von Text zu Video mit einem neutralen, professionellen Audioton, der HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion hervorhebt, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Effizienztrainingsvideos erstellt

Vereinfachen Sie das Lernen Ihres Teams mit professionellen, KI-gestützten Videos. Verwandeln Sie Inhalte mühelos in wirkungsvolle Schulungsmaterialien in nur vier Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Die **Text-zu-Video aus Skript**-Funktion von HeyGen wird dann Ihren Text in gesprochene Dialoge umwandeln und Ihre Effizienztrainingsvideos starten.
2
Step 2
Wählen Sie KI-Avatare und visuelle Elemente
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von **KI-Avataren** wählen und deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik und relevanten visuellen Elementen. Wenden Sie Ihre benutzerdefinierten Farben und Ihr Logo mit **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)** an, um Konsistenz zu gewährleisten und ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die Ihre Marke widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, verwenden Sie die **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**-Funktion, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre effektiven Schulungsvideos bereit zur Verteilung sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen für eine verbesserte Bildung vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Inhalte, in klare und prägnante Bildungsvideos, um das Verständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos effektiv zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirklich ansprechende Schulungsvideos zu produzieren, indem Ihr Skript in dynamische Inhalte mit realistischen KI-Avataren verwandelt wird. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulung nicht nur effektiv, sondern auch fesselnd ist.

Was macht HeyGen zu einer effizienten Wahl für die Videoproduktion von Schulungsinhalten?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich, indem professionelle Schulungsvideos direkt aus Ihrem Text generiert werden, komplett mit Sprachgenerierung und anpassbaren Videovorlagen. Dieser Ansatz ermöglicht die schnelle Erstellung von How-to-Videos und eLearning-Inhalten ohne komplexe traditionelle Setups.

Kann ich das visuelle Branding für meine Unternehmensschulungsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in alle Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild, sei es für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder allgemeine Mitarbeiterschulungen.

Wie nutzt HeyGen KI-Avatare, um die Erstellung von Schulungsvideos zu vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare, um Ihr geschriebenes Skript in lebensechte Videopräsentationen zu verwandeln, wodurch die Notwendigkeit von Schauspielern oder aufwendigen Dreharbeiten entfällt. Diese innovative KI-Videoerzeugung macht die Erstellung von Effizienztrainingsvideos und anderen Schulungsinhalten einfach und zugänglich.

