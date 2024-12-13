Erstellen Sie Lehrvideos, die zum Lernen inspirieren
Erreichen Sie mühelos Lernziele und begeistern Sie Schüler mit maßgeschneiderten Lehrvideos, die intuitive Vorlagen & Szenen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Schulen können potenzielle Schüler und Eltern mit einem dynamischen 45-sekündigen Schulmarketingvideo begeistern. Stellen Sie sich professionelles, ansprechendes Filmmaterial des Campuslebens vor, untermalt von mitreißender Musik, und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die Voiceover-Generierung, um die einzigartigen Vorteile Ihrer Schule klar zu artikulieren und eine starke Gemeinschaft aufzubauen.
Für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter effizient schulen oder neue Produkte erklären möchten, entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo mit HeyGens Bildungs-Vorlagen. Dieses Stück sollte saubere, informative Bilder mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen enthalten, unterstützt von klarer Erzählung und HeyGens automatischen Untertiteln, zusammen mit einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass jedes Lernziel erreicht wird.
Ermöglichen Sie es Schülern und Lehrern, Wissen kreativ zu teilen, mit einem lebendigen 30-sekündigen Lehrvideo. Diese moderne, dynamische Präsentation, die benutzerdefinierte Animationen und einen freundlichen, gesprächigen Ton bietet, kann mühelos mit HeyGens Größenanpassung & Export im Seitenverhältnis angepasst werden, was sie perfekt für verschiedene Plattformen macht und die Kraft eines AI-Avatars für fesselnde Erklärungen zeigt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Erstellung von Bildungskursen.
Produzieren Sie effizient mehr Bildungskurse und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum von Lernenden mit hochwertigen AI-gestützten Inhalten.
Verbessern Sie das Lernengagement & die Behaltensquote.
Steigern Sie das Engagement von Schülern und Mitarbeitern und verbessern Sie die Wissensspeicherung, indem Sie dynamische und interaktive AI-generierte Schulungsvideos bereitstellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, schnell Lehrvideos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Lehrvideos effizient mit AI-Avataren, Text-zu-Video-Funktionalität und einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, um Ihre Projekte zu starten und ansprechende Lerninhalte zu liefern, was HeyGen zu einem effektiven Lehrvideo-Ersteller macht.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Schulmarketingvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Schulmarketingvideos, sodass Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen integrieren können. Sie können auch fesselnde Bilder mit verschiedenen Szenenoptionen erstellen und Animationen einfügen, um Schüler und Lehrer zu begeistern und sicherzustellen, dass die Botschaft Ihrer Schule heraussticht.
Kann ich hochwertige Lehrvideos für verschiedene Lernziele erstellen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Lehrvideos zu produzieren, die für verschiedene Lernziele und Zielgruppen geeignet sind, einschließlich für Unternehmen. Mit Funktionen wie Voiceover-Generierung, automatischen Untertiteln und Größenanpassung im Seitenverhältnis können Sie problemlos Videoinhalte für Plattformen wie YouTube erstellen und teilen.
Bietet HeyGen Lehrvideo-Vorlagen zur Vereinfachung der Inhaltserstellung?
Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek von Lehrvideo-Vorlagen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu vereinfachen. Diese professionell gestalteten Videovorlagen dienen als hervorragende Ausgangspunkte, die es Ihnen ermöglichen, Szenen schnell anzupassen, Medien hinzuzufügen und Animationen zu integrieren, ohne fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.