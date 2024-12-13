HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Zusammenfassungsvideos von Gewinnanrufen einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Sobald sie erstellt sind, können Sie Ihre hochwertigen Clips mühelos in sozialen Medien teilen oder in Ihre Unternehmenskommunikation integrieren.