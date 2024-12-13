Erstellen Sie E-Commerce-Erfüllungsvideos für nahtlose Abläufe

Nutzen Sie AI-Avatare, um fesselnde Geschichten für Ihre E-Commerce-Schulungsvideos zu erstellen und Konversionen zu steigern.

426/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo für E-Commerce-Unternehmer, die ihre Abläufe optimieren möchten. Dieses Video sollte die nahtlose Ausführung der Multi-Channel-Erfüllung zeigen, mit einer eleganten, modernen visuellen Ästhetik und einer selbstbewussten Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell Inhalte zu erstellen, die Effizienzgewinne und verbesserte Videoproduktion hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 2-minütiges Anleitungsvideo für kleine E-Commerce-Unternehmen und Dropshipper, das effektive Strategien für Verpackung und Vorbereitung detailliert beschreibt. Das Video sollte einen einladenden, visuell ansprechenden Stil haben, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, verstärkt durch klare AI-Sprachüberlagerungen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die visuelle Präsentation anzupassen und komplexe Schritte leicht nachvollziehbar und anwendbar zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Informationsvideo für E-Commerce-Logistikmanager und internationale Verkäufer, das eine fortschrittliche Routing-Strategie für globale Bestände erklärt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und datengetrieben sein, mit animierten Karten und Diagrammen, ergänzt durch eine autoritative Stimme. Stellen Sie Klarheit für ein globales Publikum sicher, indem Sie HeyGens Untertitel verwenden, um eine genaue Verständlichkeit in verschiedenen Regionen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man E-Commerce-Erfüllungsvideos erstellt

Optimieren Sie Ihre E-Commerce-Abläufe, indem Sie klare, produktgenaue Erfüllungsschulungsvideos mit AI-Avataren und einem kostenlosen Text-zu-Video-Generator erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Schreiben oder fügen Sie Ihr Skript ein, das jeden Schritt Ihres E-Commerce-Erfüllungsprozesses detailliert beschreibt. Dies bildet die Grundlage für Ihr Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktionen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Erfüllungsanweisungen klar zu erzählen und Ihren Leitfaden zum Leben zu erwecken, ohne einen menschlichen Moderator zu benötigen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Sprachüberlagerungen an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke anwenden, um Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Schulungsinhalten sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulung
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr professionelles Erfüllungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medienplattformen oder interne Schulungsportale geeignet sind, um Ihre Inhalte weltweit zugänglich zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Anzeigen mit AI-Video

.

Produzieren Sie in wenigen Minuten fesselnde kommerzielle Videoanzeigen, um nahtlose Auftragsabwicklung hervorzuheben und Konversionen für Ihr E-Commerce-Geschäft zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von E-Commerce-Erfüllungsvideos mit AI?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von ansprechenden E-Commerce-Erfüllungsvideos durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Avatare und AI-Sprachschauspieler. Unser kostenloser Text-zu-Video-Generator verwandelt Skripte in professionelle Videoinhalte und rationalisiert Ihren gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann ich die AI-generierten Inhalte für spezifische E-Commerce-Erfüllungsschulungsvideos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-generierten Inhalte. Sie können Vorlagen personalisieren, Ihr Branding mit Logos und Wasserzeichen integrieren und das Video auf spezifische Schulungsthemen wie Bestandsmanagement oder Verpackung und Vorbereitung zuschneiden.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Optimierung von Erfüllungsvideos für verschiedene Plattformen?

HeyGen bietet technische Fähigkeiten wie einstellbare Seitenverhältniseinstellungen und MP4-Dateiformatexporte, um sicherzustellen, dass Ihre Erfüllungsvideos für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind. Sie können auch automatisch AI-Untertitel generieren, um die Zugänglichkeit und Reichweite für Ihr globales Publikum zu verbessern.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Videoinhalten für komplexe E-Commerce-Prozesse wie Multi-Channel-Erfüllung oder Bestandsmanagement helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, detaillierte Schulungsvideos und visuelle Hilfsmittel für komplexe Prozesse wie Multi-Channel-Erfüllung, Bestandsmanagement und die Optimierung von Kommissionierprozessen zu erstellen. Nutzen Sie AI-Sprachüberlagerungen und dynamische Szenen, um komplexe Routing-Strategien und betriebliche Richtlinien klar zu erklären.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo