501/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Microlearning-Video für bestehende Teammitglieder, das häufige Szenarien von unbewussten Vorurteilen am Arbeitsplatz anspricht. Der visuelle Stil sollte realistisch und szenariobasiert sein, mit einem leicht ernsten, aber einfühlsamen Audioton und klarer, prägnanter Erzählung. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um den Inhalt effizient zu produzieren, und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Manager und Teamleiter richtet und hervorhebt, wie ein robustes Vielfaltstraining ein kreatives Herangehen an Problemlösungen fördern kann. Verwenden Sie energiegeladene visuelle Elemente mit ansprechenden Bewegungsgrafiken, die Zusammenarbeit illustrieren, und einen motivierenden musikalischen Hintergrund. Dieses Video kann effektiv HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um die Erstellung zu starten und seine visuelle Attraktivität durch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 40-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das die Unternehmenswerte gegen Diskriminierung und Mobbing-Verhalten verstärkt und die Bedeutung von gegenseitigem Respekt betont. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und sauber sein, mit einem beruhigenden, aber bestimmten Ton durch eine autoritative Voiceover-Generierung. Stellen Sie eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen sicher, indem Sie HeyGen's Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen.
Wie man Videos für Vielfalt-Programme erstellt

Ermächtigen Sie Ihr Team mit ansprechendem Vielfalt- und Inklusionstraining. Nutzen Sie unseren AI-Video-Maker, um professionelle, wirkungsvolle Videos zu erstellen, die ein integratives Umfeld fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und AI-Avatar
Entwickeln Sie ein klares Skript, das die wichtigsten Themen zu Vielfalt und Inklusion umreißt. Wählen Sie dann einen geeigneten AI-Avatar aus, um Ihre Botschaft authentisch zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingende Sprache mit unserer fortschrittlichen Voiceover-Generierung. Dies stellt sicher, dass Ihre Trainingsvideos effektiv bei Ihrem Publikum ankommen.
3
Step 3
Anwenden von Zugänglichkeitsfunktionen
Erhöhen Sie die Reichweite und das Verständnis, indem Sie automatisch genaue Untertitel generieren. Dies macht Ihren Inhalt zugänglich und fördert ein integratives Umfeld.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Vielfaltstrainingsprogramm, indem Sie robuste Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen. Teilen Sie Ihr hochwertiges Video problemlos auf all Ihren gewünschten Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Microlearning-Inhalte

Erstellen Sie schnell kurze, wirkungsvolle Videos und Clips für soziale Medien, um die wichtigsten Prinzipien von Vielfalt und Inklusion zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der effizienten Erstellung von Vielfaltstrainingsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Vielfaltstrainingsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dieser optimierte Ansatz macht die Produktion von wirkungsvollem Inhalt für Ihr Vielfalt- und Inklusionsprogramm viel schneller und unterstützt ein integratives Umfeld.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Videos für Vielfalt-Programme?

Mit HeyGen können Sie Ihre Videos für Vielfalt-Programme vollständig anpassen, indem Sie Branding-Kontrollen, verschiedene Vorlagen und eine umfassende Stock-Medienbibliothek nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihre Trainingsvideos perfekt mit den Botschaften und Zielen Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Kann HeyGen vielfältige und inklusive Arbeitsplatztrainings erleichtern?

Absolut. HeyGen bietet eine professionelle Plattform, um wichtige Themen wie unbewusste Vorurteile, sexuelle Belästigung und Diskriminierung in Ihren Arbeitsplatztrainingsvideos anzusprechen. Die anpassbaren AI-Avatare und die Voiceover-Generierung sorgen für eine konsistente und sensible Vermittlung für jedes Vielfaltstrainingsprogramm.

Ist HeyGen ein effektiver AI-Video-Maker für Unternehmensschulungen?

HeyGen ist ein äußerst effektiver AI-Video-Maker, der den Prozess der Produktion hochwertiger Schulungsvideos vereinfacht. Seine intuitive Benutzeroberfläche und Text-zu-Video-Fähigkeiten machen es ideal für die Erstellung umfassender Vielfalt- und Inklusionsinhalte ohne umfangreiche Videoerfahrung.

