Erstellen Sie Diversity-Orientierungsvideos mit AI

Generieren Sie schnell überzeugende Diversity-Trainings- und Onboarding-Videos mit AI-Avataren, um die Inklusion am Arbeitsplatz und die Mitarbeiterschulung zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges DEI-Video, das sich an alle Mitarbeiter und HR-Teams richtet und darauf abzielt, ein tieferes Verständnis für Vielfalt zu fördern und ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen und die Text-zu-Video-Funktion, um wirkungsvolle und lehrreiche Inhalte zu erstellen.
Stellen Sie sich einen lebendigen 30-sekündigen Clip vor, der den Reichtum der kulturellen Vielfalt in Ihrer Organisation für interne Kommunikation und externe Reichweite hervorhebt. Dieser inklusive Videoinhalt, ideal für ein breites Mitarbeiterpublikum und potenzielle neue Rekruten, kann mit reichhaltigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessert und weltweit über automatische Untertitel zugänglich gemacht werden.
Wie können Sie den Wert von Vielfalt in Entscheidungsprozessen effektiv an Teammanager und Führungskräfte kommunizieren? Produzieren Sie ein dynamisches 20-sekündiges Diversity-Training-Video mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen, das visuell ansprechend ist und perfekt für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten formatiert ist.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Diversity-Orientierungsvideos erstellt

Ermöglichen Sie Ihren HR-Teams, ein inklusives Arbeitsumfeld mit ansprechenden, AI-gestützten Onboarding- und Trainingsvideos zu schaffen, und optimieren Sie Ihre Bemühungen um kulturelle Vielfalt.

Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines überzeugenden Skripts für Ihre Diversity-Trainingsvideos, das die wichtigsten DEI-Prinzipien abdeckt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Inhalte einfach in dynamische visuelle Darstellungen zu verwandeln.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, und passen Sie die Szene mit einer Videovorlage an, um ansprechende und inklusive Videoinhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Erhöhen Sie die Zugänglichkeit und erreichen Sie ein globales Publikum, indem Sie mehrsprachige Voiceovers und automatisch generierte Untertitel zu Ihren DEI-Videos hinzufügen, um eine klare Kommunikation für alle sicherzustellen.
Passen Sie Ihr Video an und exportieren Sie es
Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an und exportieren Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg, um effektiv Diversity-Orientierungsvideos zu erstellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnelle DEI-Kommunikation

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende AI-Videoclips für die interne Kommunikation oder laufende Diversity-Bildung, um konsistente und zeitnahe Updates zur Inklusion am Arbeitsplatz sicherzustellen.

Wie kann HeyGen HR-Teams bei der Erstellung effektiver Diversity- und Inklusionstrainingsvideos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, wirkungsvolle DEI-Videos und inklusive Videoinhalte effizient zu produzieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und mehrsprachige Sprachausgaben, um konsistente und ansprechende Mitarbeiterschulungen zu liefern, die die Inklusion am Arbeitsplatz und kulturelle Vielfalt fördern.

Was macht HeyGens AI-Videoplattform ideal für inklusive Inhalte?

HeyGens Plattform bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren und anpassbaren Szenen, die es Ihnen ermöglichen, personalisierte und nachvollziehbare inklusive Videoinhalte zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft authentisch bei einem breiten Publikum für verschiedene Mitarbeiterschulungen und Onboarding-Videos ankommt.

Kann HeyGen mehrsprachige Diversity-Orientierungsvideos und globale Schulungen unterstützen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung mehrsprachiger Diversity-Orientierungsvideos durch fortschrittliche mehrsprachige Sprachausgaben und automatische Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre kulturelle Vielfaltsschulung und inklusiven Inhalte für eine globale Belegschaft zugänglich und wirkungsvoll sind.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion ansprechender Diversity-Trainingsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger Diversity-Trainingsvideos durch den Einsatz von AI-Videotechnologie, intuitiven Videovorlagen und fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie. Dies ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln und Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme zu verbessern.

