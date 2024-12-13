Erstellen Sie Diversity-Orientierungsvideos mit AI
Generieren Sie schnell überzeugende Diversity-Trainings- und Onboarding-Videos mit AI-Avataren, um die Inklusion am Arbeitsplatz und die Mitarbeiterschulung zu verbessern.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges DEI-Video, das sich an alle Mitarbeiter und HR-Teams richtet und darauf abzielt, ein tieferes Verständnis für Vielfalt zu fördern und ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen und die Text-zu-Video-Funktion, um wirkungsvolle und lehrreiche Inhalte zu erstellen.
Stellen Sie sich einen lebendigen 30-sekündigen Clip vor, der den Reichtum der kulturellen Vielfalt in Ihrer Organisation für interne Kommunikation und externe Reichweite hervorhebt. Dieser inklusive Videoinhalt, ideal für ein breites Mitarbeiterpublikum und potenzielle neue Rekruten, kann mit reichhaltigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verbessert und weltweit über automatische Untertitel zugänglich gemacht werden.
Wie können Sie den Wert von Vielfalt in Entscheidungsprozessen effektiv an Teammanager und Führungskräfte kommunizieren? Produzieren Sie ein dynamisches 20-sekündiges Diversity-Training-Video mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen, das visuell ansprechend ist und perfekt für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten formatiert ist.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Verbessern Sie das Engagement im DEI-Training.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Diversity-Orientierungsvideos zu erstellen, die das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung während des Trainings erheblich steigern.
Skalieren Sie globale Diversity-Programme.
Entwickeln und verbreiten Sie effizient eine breitere Palette an inklusiven Videoinhalten, die es HR-Teams ermöglichen, eine vielfältige, globale Belegschaft mit standardisierten DEI-Botschaften zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen HR-Teams bei der Erstellung effektiver Diversity- und Inklusionstrainingsvideos unterstützen?
HeyGen ermöglicht es HR-Teams, wirkungsvolle DEI-Videos und inklusive Videoinhalte effizient zu produzieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und mehrsprachige Sprachausgaben, um konsistente und ansprechende Mitarbeiterschulungen zu liefern, die die Inklusion am Arbeitsplatz und kulturelle Vielfalt fördern.
Was macht HeyGens AI-Videoplattform ideal für inklusive Inhalte?
HeyGens Plattform bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren und anpassbaren Szenen, die es Ihnen ermöglichen, personalisierte und nachvollziehbare inklusive Videoinhalte zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft authentisch bei einem breiten Publikum für verschiedene Mitarbeiterschulungen und Onboarding-Videos ankommt.
Kann HeyGen mehrsprachige Diversity-Orientierungsvideos und globale Schulungen unterstützen?
Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung mehrsprachiger Diversity-Orientierungsvideos durch fortschrittliche mehrsprachige Sprachausgaben und automatische Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre kulturelle Vielfaltsschulung und inklusiven Inhalte für eine globale Belegschaft zugänglich und wirkungsvoll sind.
Wie vereinfacht HeyGen die Produktion ansprechender Diversity-Trainingsvideos?
HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger Diversity-Trainingsvideos durch den Einsatz von AI-Videotechnologie, intuitiven Videovorlagen und fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie. Dies ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln und Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme zu verbessern.