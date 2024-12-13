Erstellen Sie Schulungsvideos für Vertriebspartner mit AI-Avataren

Optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess für Vertriebspartner. Nutzen Sie AI-Avatare, um konsistente und fesselnde videobasierte Lernerfahrungen zu bieten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-"Mikro-Lernvideo" für erfahrene "Vertriebspartner", um schnelle Updates zu neuen Produktfunktionen zu erhalten. Nutzen Sie einen dynamischen, visuell ansprechenden Stil, der durch "Text-zu-Video aus Skript" verbessert wird, um Ihre Inhalte schnell zu konvertieren, und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen über automatische "Untertitel" für ein zugängliches Lernen unterwegs vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 60-Sekunden-Video, um "Schulungsvideos zu erstellen" für "Vertriebspartner", die komplexe Produktkonfigurationen beherrschen. Verwenden Sie einen polierten, erklärenden visuellen Stil, der relevante Diagramme und Grafiken aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" einbezieht, alles basierend auf fachmännisch gestalteten "Vorlagen & Szenen", um anspruchsvolles "videobasiertes Lernen" zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-Sekunden-"animiertes Schulungsvideo", um wesentliche Compliance-Updates an alle "Vertriebspartner" zu übermitteln. Nutzen Sie einen freundlichen, leicht animierten visuellen Stil mit HeyGens "AI-Avataren", um trockene Themen ansprechend zu gestalten, und stellen Sie durch "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" sicher, dass das Video auf verschiedenen Plattformen optimal angezeigt wird, für diese "AI-gestützte Lernlösung".
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Schulungsvideos für Vertriebspartner erstellt

Produzieren Sie schnell und einfach professionelle Schulungsvideos für Ihre Vertriebspartner und Channel-Partner mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Schreiben Sie Ihre Inhalte oder fügen Sie ein vorhandenes Skript in HeyGen ein. Unsere AI nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten, um die Grundlage Ihrer Schulungsvideos für Vertriebspartner zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und kombinieren Sie sie mit einer AI-Stimme, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken und eine konsistente und ansprechende Präsentation für Ihre Channel-Partner zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, Hintergrundszenen und nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um das Logo und die Farben Ihrer Marke für ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild anzuwenden, ideal für Produktschulungen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen für das Lernen
Erstellen Sie Ihre videobasierten Lerninhalte, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen. Laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es in Ihr LMS oder teilen Sie es direkt mit Vertriebspartnern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktion von Schulungsvideos beschleunigen

Produzieren Sie schnell hochwertige Schulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript, was die Produktionszeit und -kosten erheblich reduziert.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos für Vertriebspartner helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Schulungsvideos für Vertriebspartner einfach zu erstellen, indem realistische AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript verwendet werden, um Ihre Inhalte in dynamische, animierte Schulungsvideos zu verwandeln, ohne komplexe Produktion. Dies ermöglicht eine schnelle Bereitstellung hochwertiger, wirkungsvoller Lernerfahrungen für Ihre Channel-Partner.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Schulungsgenerator für Vertriebspartner?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Schulungsgenerator für Vertriebspartner, indem es AI-gestützte Lernlösungen bietet, darunter anpassbare Vorlagen, AI-Voiceover und einen AI-Untertitelgenerator. Diese Funktionen vereinfachen die Produktion professioneller Schulungsvideos und verbessern den Onboarding-Prozess für Vertriebspartner weltweit.

Kann HeyGen Schulungsinhalte für spezifische Channel-Partner anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht maßgeschneiderte Produktschulungen und Mikro-Lernvideos durch umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass Ihre videobasierten Lerninhalte einzigartig bei jedem Ihrer Channel-Partner ankommen.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von videobasiertem Lernen für Vertriebspartner?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von videobasiertem Lernen, indem Text-zu-Video aus Skript mit AI-Voiceover und automatischen Untertiteln konvertiert wird, wodurch teure Ausrüstung oder Schauspieler überflüssig werden. Dies ermöglicht es Ihnen, umfassende Schulungsvideos für Ihre Vertriebspartner schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

