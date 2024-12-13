Erstellen Sie schnell Orientierungsvideos für digitale Arbeitsplätze
Produzieren Sie schnell ansprechende Video-Onboardings mit KI-Avataren, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und wesentliche Verfahren mit mehrsprachiger Erzählung zu erklären.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-Sekunden-Software-Orientierungsvideo, das sorgfältig die wesentlichen Verfahren zur Navigation im neuen Projektmanagement-Tool Ihres Unternehmens demonstriert. Zielgruppe sind sowohl bestehende Mitarbeiter als auch neue Mitarbeiter, mit einem sauberen, professionellen Erscheinungsbild, Bildschirmtext-Overlays und einer prägnanten, autoritativen Stimme, die jeden Schritt erklärt. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um komplexe Informationen klar und effizient für Ihr Software-Orientierungsvideo zu präsentieren.
Produzieren Sie ein 75-Sekunden-Einführungsvideo, um digitale Arbeitsplatz-Orientierungsvideos für internationale Nutzer zu erstellen, und stellen Sie sicher, dass sie in verschiedenen Regionen zugänglich und klar sind. Dieser Kurzfilm sollte ein modernes, sauberes visuelles Design mit subtilen Animationen annehmen und eine beruhigende, informative Stimme enthalten. Mit HeyGen's Voiceover-Generierungsfunktion kann der Inhalt leicht für mehrsprachige Erzählungen angepasst werden, um Nutzer in ihrer neuen digitalen Umgebung willkommen zu heißen.
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Video für das Benutzer-Onboarding, das als schnelle Einführung in eine neue Serviceplattform speziell für externe Nutzer dient. Der visuelle Ansatz sollte lebendig und benutzerfreundlich sein, mit dynamischen Übergängen und einem energetischen, ermutigenden Audioton. Maximieren Sie die Effizienz, indem Sie HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell fesselnde Szenen zu erstellen, die die Grundlagen des Video-Onboardings erklären.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Onboarding.
Verbessern Sie das Engagement und die Wissensbindung neuer Mitarbeiter mit KI-gestützten Videos, die wesentliche Verfahren und die Unternehmenskultur klar und einprägsam machen.
Skalieren Sie die digitale Orientierung global.
Produzieren und verteilen Sie mühelos konsistente, mehrsprachige Orientierungsvideos an neue Mitarbeiter an allen Standorten, um ein universelles Verständnis des digitalen Arbeitsplatzes zu gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Orientierungsvideos für digitale Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter vereinfachen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Orientierungsvideos für digitale Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter, indem es Text in professionelle Videos umwandelt. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, umfassende Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding schnell zu produzieren, was das Video-Onboarding effizient und wirkungsvoll macht.
Kann HeyGen maßgeschneiderte Software-Orientierungsvideos mit KI-Avataren erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Software-Orientierungsvideos mit einer Vielzahl von KI-Avataren und KI-Sprachschauspielern zu erstellen. Sie können wesentliche Verfahren für die Software Ihres Unternehmens leicht erklären und so ein ansprechendes und konsistentes Erlebnis für neue Nutzer sicherstellen.
Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Entwicklung mehrsprachiger Einführungsvideos?
HeyGen bietet umfassende Unterstützung für mehrsprachige Erzählungen, sodass Sie Einführungsvideos und Benutzer-Onboarding-Inhalte für ein globales Publikum erstellen können. Dies stellt sicher, dass Ihre wesentlichen Verfahren in verschiedenen Sprachen klar kommuniziert werden, was die Zugänglichkeit verbessert.
Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Video-Onboarding-Materialien?
HeyGen stellt die Markenkonsistenz in Ihren Video-Onboarding-Materialien durch anpassbare Video-Vorlagen und Branding-Kontrollen sicher. Sie können das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in separate Videoclips integrieren und so Ihre Markenidentität während des gesamten Orientierungsprozesses verstärken.