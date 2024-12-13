Erstellen Sie Digitale Workflow-Trainingsvideos Sofort
Optimieren Sie Onboarding und Schulungen mit dynamischen, anpassbaren Szenen für wirkungsvolle Lernerlebnisse.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video für Vertriebsleiter, das zeigt, wie man digitale Workflow-Trainingsvideos mit dynamischen, prägnanten und lehrreichen visuellen Darstellungen und einem mitreißenden Soundtrack erstellt. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung, um präzise Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu bieten.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Schulungsvideo für allgemeine Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, das papierlose Workflow-Trainingsvideos in einem modernen, benutzerfreundlichen und ansprechenden Stil erklärt, komplett mit lebendigen Grafiken. Ermöglichen Sie einem AI-Sprecher, das Skript nahtlos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zu präsentieren und das gesamte Lernerlebnis zu verbessern.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in verschiedenen Rollen, das wesentliche AI-Trainingsvideos in einem informativen, aber visuell ansprechenden Stil und mit einer ruhigen, führenden AI-Stimme bietet. Stellen Sie die volle Zugänglichkeit sicher, indem Sie unterstützende Bildschirmtexte und automatische Untertitel einfügen, die von HeyGen generiert werden, und ansprechende visuelle Darstellungen aus der Medienbibliothek ergänzen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erweitern Sie die Reichweite von Digitalen Workflow-Trainings.
Produzieren Sie umfassende digitale Workflow-Kurse effizient, um mehr Mitarbeiter weltweit zu schulen.
Verbessern Sie das Engagement bei Schulungen.
Steigern Sie die Teilnahme und das Wissenserhalten in digitalen Workflow-Schulungen mit AI-gestützten Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung digitaler Workflow-Trainingsvideos helfen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, digitale Workflow-Trainingsvideos einfach mit AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers zu erstellen. Dies hilft erheblich, das Onboarding zu optimieren, indem klare, schrittweise Anleitungen durch ansprechende visuelle Darstellungen für jeden Prozess bereitgestellt werden.
Bietet HeyGen Vorlagen für AI-gestützte digitale Workflow-Videos an?
Ja, HeyGen bietet anpassbare Szenen und Vorlagen, die speziell für AI-gestützte digitale Workflow-Videos entwickelt wurden. Diese Ressourcen ermöglichen es Nutzern, schnell ansprechende visuelle Darstellungen und Inhalte zu produzieren, um komplexe Prozesse effektiv zu veranschaulichen.
Wie profitieren HR-Teams und Vertriebsleiter von HeyGen für Schulungen?
HR-Teams und Vertriebsleiter nutzen HeyGen, um ansprechende AI-Trainingsvideos zu produzieren und das gesamte Lernerlebnis zu verbessern. Mit AI-Sprechern können sie effizient konsistente, hochwertige Inhalte für ihre jeweiligen Teams und Initiativen bereitstellen.
Kann ich mit HeyGen schnell papierlose Workflow-Trainingsvideos erstellen?
Absolut, HeyGen macht es effizient, professionelle papierlose Workflow-Trainingsvideos aus einem einfachen Skript mit seinen Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Mit AI-Avataren und automatischen Untertiteln ist Ihr Inhalt bereit für eine schnelle Bereitstellung, was Zeit und Ressourcen spart.