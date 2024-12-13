Erstellen Sie Digitale Workflow-Trainingsvideos Sofort

Optimieren Sie Onboarding und Schulungen mit dynamischen, anpassbaren Szenen für wirkungsvolle Lernerlebnisse.

311/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video für Vertriebsleiter, das zeigt, wie man digitale Workflow-Trainingsvideos mit dynamischen, prägnanten und lehrreichen visuellen Darstellungen und einem mitreißenden Soundtrack erstellt. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung, um präzise Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Schulungsvideo für allgemeine Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, das papierlose Workflow-Trainingsvideos in einem modernen, benutzerfreundlichen und ansprechenden Stil erklärt, komplett mit lebendigen Grafiken. Ermöglichen Sie einem AI-Sprecher, das Skript nahtlos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zu präsentieren und das gesamte Lernerlebnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in verschiedenen Rollen, das wesentliche AI-Trainingsvideos in einem informativen, aber visuell ansprechenden Stil und mit einer ruhigen, führenden AI-Stimme bietet. Stellen Sie die volle Zugänglichkeit sicher, indem Sie unterstützende Bildschirmtexte und automatische Untertitel einfügen, die von HeyGen generiert werden, und ansprechende visuelle Darstellungen aus der Medienbibliothek ergänzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Digitale Workflow-Trainingsvideos Erstellt

Optimieren Sie Onboarding und verbessern Sie Lernerlebnisse für HR-Teams und Vertriebsleiter, indem Sie schnell ansprechende AI-Trainingsvideos für jeden digitalen Workflow erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie die schrittweise Anleitung Ihres digitalen Workflows. Verwenden Sie dann HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript in einen ersten Videodraft zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ansprechende Visuelle Darstellungen und AI-Avatare
Wählen Sie aus anpassbaren Szenen und einer umfangreichen Medienbibliothek. Integrieren Sie professionelle AI-Avatare, um die Zuschauer durch jeden Prozess zu führen und sicherzustellen, dass Ihre Schulung ansprechende visuelle Darstellungen bietet.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu und Verbessern Sie die Zugänglichkeit
Erstellen Sie professionelle AI-Voiceovers aus Ihrem Skript mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion. Verbessern Sie die Klarheit und machen Sie Ihre papierlosen Workflow-Trainingsvideos zugänglicher, indem Sie auch automatische Untertitel einfügen.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und Exportieren Sie Ihr Video
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten. Exportieren Sie schließlich Ihre AI-gestützten digitalen Workflow-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung Komplexer Workflows

.

Zerlegen Sie komplexe digitale Workflows in leicht verständliche Videos, um die Lernergebnisse zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung digitaler Workflow-Trainingsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, digitale Workflow-Trainingsvideos einfach mit AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers zu erstellen. Dies hilft erheblich, das Onboarding zu optimieren, indem klare, schrittweise Anleitungen durch ansprechende visuelle Darstellungen für jeden Prozess bereitgestellt werden.

Bietet HeyGen Vorlagen für AI-gestützte digitale Workflow-Videos an?

Ja, HeyGen bietet anpassbare Szenen und Vorlagen, die speziell für AI-gestützte digitale Workflow-Videos entwickelt wurden. Diese Ressourcen ermöglichen es Nutzern, schnell ansprechende visuelle Darstellungen und Inhalte zu produzieren, um komplexe Prozesse effektiv zu veranschaulichen.

Wie profitieren HR-Teams und Vertriebsleiter von HeyGen für Schulungen?

HR-Teams und Vertriebsleiter nutzen HeyGen, um ansprechende AI-Trainingsvideos zu produzieren und das gesamte Lernerlebnis zu verbessern. Mit AI-Sprechern können sie effizient konsistente, hochwertige Inhalte für ihre jeweiligen Teams und Initiativen bereitstellen.

Kann ich mit HeyGen schnell papierlose Workflow-Trainingsvideos erstellen?

Absolut, HeyGen macht es effizient, professionelle papierlose Workflow-Trainingsvideos aus einem einfachen Skript mit seinen Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Mit AI-Avataren und automatischen Untertiteln ist Ihr Inhalt bereit für eine schnelle Bereitstellung, was Zeit und Ressourcen spart.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo