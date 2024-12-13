HeyGen macht es einfach, dynamische Video-Tutorials für praktische digitale Fähigkeiten wie das Beherrschen von Smartphone-Apps oder das Finden von Informationen online zu entwickeln. Mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses und gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie effizient hochwertige Inhalte zu grundlegenden Fähigkeiten produzieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind.