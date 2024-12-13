Wie man Videos zu digitalen Fähigkeiten mühelos erstellt

Erstellen Sie schnell professionelle Video-Tutorials zu digitalen Fähigkeiten mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen überzeugenden 60-Sekunden-Clip, der praktische digitale Fähigkeiten demonstriert, die für den beruflichen Aufstieg unerlässlich sind, und sich an Fachleute und Arbeitssuchende richtet, die ihren Lebenslauf aufwerten möchten. Das Video sollte eine elegante, geschäftliche visuelle Ästhetik haben, ergänzt durch eine professionelle Stimme, die die sofortige Anwendbarkeit von Berufsfähigkeiten betont. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend und glaubwürdig zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Erklärvideo, das einen schnellen Tipp zum Erlernen neuer Technologie-Fähigkeiten zeigt, das für Studenten und Technikbegeisterte gedacht ist. Wählen Sie einen schnellen visuellen Stil mit lebhaften Animationen und einem peppigen Hintergrundtrack, um die Zuschauer zu fesseln. Verbessern Sie die visuellen Ressourcen, indem Sie diverse Clips und Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Segment, das eine wichtige digitale Fähigkeit zu Bildungszwecken veranschaulicht und sich an Lehrer und Schüler im Klassenzimmer richtet. Die Präsentation sollte einen sauberen, lehrreichen visuellen Ansatz mit ruhigem, pädagogischem Audio beibehalten, der sich zur Integration in Lehrressourcen eignet. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie präzise Untertitel mit HeyGens robusten Tools hinzufügen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Videos zu digitalen Fähigkeiten erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle Video-Tutorials, die wesentliche digitale Fähigkeiten lehren und komplexe Themen für alle Lernenden ansprechend und zugänglich machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Lektion zu digitalen Fähigkeiten. Verwenden Sie Ihr gut strukturiertes Skript, um die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu steuern und Ihre Ideen in eine grundlegende Erzählung für effektive Video-Tutorials zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Ein professioneller Präsentator erhöht das Engagement und macht das Erlernen praktischer digitaler Fähigkeiten visuell ansprechender, indem er Ihre visuellen Ressourcen nutzt.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceover und Untertitel
Nutzen Sie die fortschrittliche "Sprachausgabe-Generierung", um Ihrem Video eine klare Erzählung hinzuzufügen. Fügen Sie außerdem Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zu digitalen Fähigkeiten für alle Lernenden zugänglich und verständlich sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre professionellen Schulungsvideos, indem Sie alle notwendigen "Größenanpassungen des Seitenverhältnisses & Exporte" anwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Tutorials zu digitalen Fähigkeiten für jede Plattform und jedes Publikum optimiert sind und bereit zur Verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Inhalte zu digitalen Fähigkeiten

Erstellen Sie schnell fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Video-Tutorials zu digitalen Fähigkeiten zu fördern und mehr Lernende anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Video-Tutorials zu digitalen Fähigkeiten vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Video-Tutorials zu digitalen Fähigkeiten schnell und effizient zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren und nutzen Sie intuitive Vorlagen, um ansprechende Schulungsvideos zu produzieren, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung von Inhalten zu digitalen Fähigkeiten?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre Inhalte zu digitalen Fähigkeiten anzupassen, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben hochladen können. Nutzen Sie die Medienbibliothek für relevante visuelle Ressourcen, um sicherzustellen, dass Ihre Video-Tutorials perfekt mit Ihren organisatorischen Lehrressourcen und Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen helfen, das Training zu digitalen Fähigkeiten für verschiedene Lernende zugänglich zu machen?

Absolut, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für praktisches Training zu digitalen Fähigkeiten durch automatische Sprachausgabe-Generierung und umfassende Untertitelunterstützung. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte zum Erlernen neuer Technologie-Fähigkeiten für ein globales Publikum mit unterschiedlichen Bedürfnissen verständlich und ansprechend sind.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender Videos für praktische digitale Fähigkeiten wie die Nutzung von Smartphone-Apps?

HeyGen macht es einfach, dynamische Video-Tutorials für praktische digitale Fähigkeiten wie das Beherrschen von Smartphone-Apps oder das Finden von Informationen online zu entwickeln. Mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses und gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie effizient hochwertige Inhalte zu grundlegenden Fähigkeiten produzieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind.

