Erstellen Sie Videos zur digitalen Bürgerschaft für Schüler

Ermöglichen Sie Pädagogen, ansprechende Videolektionen zur digitalen Bürgerschaft mit AI-Avataren zu erstellen.

471/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine eindringliche 60-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die sich an Schüler der Oberstufe und Pädagogen richtet, um das Bewusstsein für "Cybermobbing" und dessen Auswirkungen zu schärfen. Das Video sollte einen sensiblen, aber realistischen visuellen Ansatz verfolgen, der Text-to-Video aus einem Skript verwendet, um kraftvolle Botschaften zu vermitteln, und Untertitel für Barrierefreiheit enthält, um einen klaren und einfühlsamen Ton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Erklärvideo für die Allgemeinheit, das das Konzept der "Künstlichen Intelligenz" im weiteren Kontext der "digitalen Bürgerschaft" entmystifiziert. Die visuelle Ästhetik sollte schlank und infografikgetrieben sein und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um komplexe Informationen prägnant zu präsentieren, begleitet von einem autoritativen Voiceover.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein praktisches 50-sekündiges Tutorial-Video speziell für "Pädagogen", das zeigt, wie man effektiv "Digitale Bürgerschafts-Videolektionen" für ihren Lehrplan erstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und lehrreich sein, Bildschirmaufnahmen und pädagogisches Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stockunterstützung einbeziehen, mit einem präzisen Skript, das über Text-to-Video aus einem Skript geliefert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur digitalen Bürgerschaft erstellt

Ermöglichen Sie Schülern und Pädagogen ansprechende, animierte Videolektionen zu wichtigen Themen der digitalen Bürgerschaft, um eine sicherere Online-Umgebung zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre Erzählung zu wichtigen Themen der digitalen Bürgerschaft, indem Sie zentrale Botschaften und Lernziele skizzieren. HeyGen hilft dabei, Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln, indem es die Text-to-Video-Funktion aus einem Skript nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie einen AI-Avatar und passen Sie Szenen an, um Ihre animierten Videos zur digitalen Bürgerschaft zum Leben zu erwecken. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Lektion klar zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme hinzu und polieren Sie
Verbessern Sie Ihr Video mit überzeugendem Audio, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und professionell vermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre multimediale Lektion und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre ansprechenden Inhalte ein breites Publikum erreichen, um das Bewusstsein effektiv zu schärfen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Visualisieren Sie Konzepte der digitalen Bürgerschaft

.

Nutzen Sie AI-gestütztes Video-Storytelling, um komplexe Konzepte der digitalen Bürgerschaft wie Cybermobbing und digitale Fußabdrücke effektiv zu veranschaulichen und besser verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Pädagogen helfen, ansprechende Videos zur digitalen Bürgerschaft zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, schnell hochwertige Videolektionen zur digitalen Bürgerschaft mit AI-Avataren und Text-to-Video aus einem Skript zu erstellen. Dies macht es einfach, das Bewusstsein für wichtige Themen wie Online-Sicherheit und Cybermobbing bei Schülern zu schärfen.

Welche Animationstools bietet HeyGen für animierte Videos zur digitalen Bürgerschaft?

HeyGen bietet fortschrittliche Animationstools, darunter realistische AI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um überzeugende animierte Videos zur digitalen Bürgerschaft zu produzieren. Sie können auch Voiceover-Generierung und multimediale Elemente integrieren, um Ihren Lehrplan zu bereichern.

Kann HeyGen für verschiedene Themen von Videolektionen zur digitalen Bürgerschaft verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist vielseitig einsetzbar für die Erstellung von Videolektionen zur digitalen Bürgerschaft, die eine Vielzahl von Themen wie Cybermobbing, digitalen Fußabdruck und die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz abdecken. Pädagogen können problemlos umfassende Lehrpläne für Schüler entwickeln.

Welche Anpassungsoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren, sodass Ihre Videos zur digitalen Bürgerschaft mit der Identität Ihrer Schule übereinstimmen. Sie können auch eine vielfältige Medienbibliothek nutzen und in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um eine optimale Ansicht zu gewährleisten.

