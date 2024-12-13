Erstellen Sie sofort digitale Adoptionsvideos
Beschleunigen Sie die Mitarbeiterakzeptanz und vereinfachen Sie Schulungen mit individuell animierten Videos, die mühelos mit der Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-animiertes How-to-Demo-Video, das eine gängige Softwarefunktion erklärt und speziell darauf abzielt, Kundenanfragen für Produktteams zu reduzieren. Dieses Video sollte einen freundlichen und informativen visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine präzise und klare Erzählung für ein poliertes Ergebnis zu gewährleisten.
Gestalten Sie einen 30-Sekunden-animierten Kurzfilm für neue Mitarbeiter, der sich auf effektive Onboarding-Prozesse konzentriert. Dieses Stück sollte visuelles Storytelling nutzen, um eine einladende und dynamische Erfahrung für HR-Profis zu schaffen. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um eine warme, ermutigende Tonspur hinzuzufügen, die die Grafiken auf dem Bildschirm ergänzt.
Produzieren Sie ein detailliertes 90-Sekunden-Demo-Video und eine Anleitung, die die Vorteile eines neuen Software-Updates veranschaulicht, um die Produktakzeptanz bei bestehenden Nutzern und potenziellen Kunden zu fördern. Für Verkaufsteams konzipiert, sollte das Video einen eleganten, informativen und überzeugenden visuellen Stil beibehalten. Erstellen Sie diese umfassende Demonstration einfach mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um wichtige Funktionen effektiv hervorzuheben.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das digitale Adoptions-Training.
Verbessern Sie die Nutzerbindung und -retention für neue Software und Systeme durch AI-gestützte Schulungsvideos, die eine schnellere Mitarbeiterakzeptanz fördern.
Beschleunigen Sie die Inhaltsproduktion für die Akzeptanz.
Erstellen Sie schnell umfassende digitale Adoptionskurse, interaktive Anleitungen und How-to-Videos, um effektiv eine breitere Nutzerbasis zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender digitaler Adoptionsvideos helfen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende digitale Adoptionsvideos zu erstellen, indem Text in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und dynamischen Szenen verwandelt wird. Diese generative AI-Plattform macht es einfach, hochwertige animierte How-to-Demo-Videos zu produzieren, die die Nutzerakzeptanz auf verschiedenen Plattformen verbessern und die allgemeine Mitarbeiter- und Produktakzeptanz steigern.
Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Verbesserung der Mitarbeiterakzeptanz und Schulung?
HeyGen nutzt realistische AI-Avatare, um Schulungs- und Adoptionsmaterialien für Mitarbeiter zu personalisieren und zu verbessern. Diese AI-gestützten Charaktere liefern konsistente und klare Anweisungen, wodurch komplexe Themen wie neue Softwareimplementierungen für Ihre Remote-Teams und Onboarding-Prozesse zugänglicher und ansprechender werden.
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Produktion hochwertiger How-to- und Demo-Videos?
HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger How-to- und Demo-Videos erheblich durch seine intuitive Text-zu-Video-Funktionalität und umfangreiche Vorlagenbibliothek. Durch die Nutzung von generativer AI können Sie schnell animierte Anleitungen und Lehrvideos erstellen, wertvolle Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig Support-Operationen skalieren und visuelle Storytelling-Assets erstellen.
Kann HeyGen zur Erstellung von Self-Service-Ressourcen und Kundenunterstützungsinhalten verwendet werden?
Ja, HeyGen ist eine ideale Lösung zur Entwicklung umfassender Self-Service-Ressourcen und Kundenunterstützungsinhalte. Sie können problemlos AI-Schulungsvideos und visuelle Storytelling-Assets wie animierte Erklärvideos und Tutorials erstellen, um Nutzer zu leiten und Support-Tickets effizient zu reduzieren, was die gesamte Kundenerfahrung verbessert.