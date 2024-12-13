Erstellen Sie sofort digitale Adoptionsvideos

Beschleunigen Sie die Mitarbeiterakzeptanz und vereinfachen Sie Schulungen mit individuell animierten Videos, die mühelos mit der Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-animiertes How-to-Demo-Video, das eine gängige Softwarefunktion erklärt und speziell darauf abzielt, Kundenanfragen für Produktteams zu reduzieren. Dieses Video sollte einen freundlichen und informativen visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine präzise und klare Erzählung für ein poliertes Ergebnis zu gewährleisten.
Gestalten Sie einen 30-Sekunden-animierten Kurzfilm für neue Mitarbeiter, der sich auf effektive Onboarding-Prozesse konzentriert. Dieses Stück sollte visuelles Storytelling nutzen, um eine einladende und dynamische Erfahrung für HR-Profis zu schaffen. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um eine warme, ermutigende Tonspur hinzuzufügen, die die Grafiken auf dem Bildschirm ergänzt.
Produzieren Sie ein detailliertes 90-Sekunden-Demo-Video und eine Anleitung, die die Vorteile eines neuen Software-Updates veranschaulicht, um die Produktakzeptanz bei bestehenden Nutzern und potenziellen Kunden zu fördern. Für Verkaufsteams konzipiert, sollte das Video einen eleganten, informativen und überzeugenden visuellen Stil beibehalten. Erstellen Sie diese umfassende Demonstration einfach mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um wichtige Funktionen effektiv hervorzuheben.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man digitale Adoptionsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende animierte How-to-Demo-Videos, die die digitale Akzeptanz fördern und das Nutzer-Onboarding verbessern.

Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren und prägnanten Skripts für Ihr digitales Adoptionsvideo. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um Ihren Text mühelos in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator dienen, um Ihre How-to-Videos für Ihr Publikum ansprechender und professioneller zu gestalten.
Fügen Sie Branding und Untertitel hinzu
Personalisieren Sie Ihr digitales Adoptionsvideo, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, wie Logos und Markenfarben, integrieren und wichtige Untertitel/Untertitel für Klarheit und Zugänglichkeit hinzufügen.
Exportieren Sie Ihr Video
Laden Sie Ihr poliertes digitales Adoptionsvideo mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis herunter, um sicherzustellen, dass es perfekt formatiert und bereit für die Verteilung auf Ihren Plattformen ist, um das Nutzerverständnis und die Akzeptanz zu steigern.

Vereinfachen Sie komplexe digitale Prozesse

Zerlegen Sie komplexe Softwarefunktionen und Arbeitsabläufe in leicht verständliche animierte Demo-Videos, um das Nutzer-Onboarding und die Schulung zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender digitaler Adoptionsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende digitale Adoptionsvideos zu erstellen, indem Text in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und dynamischen Szenen verwandelt wird. Diese generative AI-Plattform macht es einfach, hochwertige animierte How-to-Demo-Videos zu produzieren, die die Nutzerakzeptanz auf verschiedenen Plattformen verbessern und die allgemeine Mitarbeiter- und Produktakzeptanz steigern.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Verbesserung der Mitarbeiterakzeptanz und Schulung?

HeyGen nutzt realistische AI-Avatare, um Schulungs- und Adoptionsmaterialien für Mitarbeiter zu personalisieren und zu verbessern. Diese AI-gestützten Charaktere liefern konsistente und klare Anweisungen, wodurch komplexe Themen wie neue Softwareimplementierungen für Ihre Remote-Teams und Onboarding-Prozesse zugänglicher und ansprechender werden.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Produktion hochwertiger How-to- und Demo-Videos?

HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger How-to- und Demo-Videos erheblich durch seine intuitive Text-zu-Video-Funktionalität und umfangreiche Vorlagenbibliothek. Durch die Nutzung von generativer AI können Sie schnell animierte Anleitungen und Lehrvideos erstellen, wertvolle Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig Support-Operationen skalieren und visuelle Storytelling-Assets erstellen.

Kann HeyGen zur Erstellung von Self-Service-Ressourcen und Kundenunterstützungsinhalten verwendet werden?

Ja, HeyGen ist eine ideale Lösung zur Entwicklung umfassender Self-Service-Ressourcen und Kundenunterstützungsinhalte. Sie können problemlos AI-Schulungsvideos und visuelle Storytelling-Assets wie animierte Erklärvideos und Tutorials erstellen, um Nutzer zu leiten und Support-Tickets effizient zu reduzieren, was die gesamte Kundenerfahrung verbessert.

