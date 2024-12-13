1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar

Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren Skripts, das wichtige Themen der Cybersicherheitsschulung wie Gerätesicherheit umreißt. Verstärken Sie dann Ihre Botschaft, indem Sie einen ansprechenden AI-Avatar auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihre Schulung zum Leben zu erwecken.