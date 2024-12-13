Erstellen Sie mühelos Abteilungsübersichtsvideos mit AI
Vermenschlichen Sie Ihre Marke und optimieren Sie das Onboarding mit ansprechenden Übersichtsvideos unter Verwendung von AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Video 'Lernen Sie das Team kennen', das sich an externe Stakeholder und potenzielle Kunden richtet, um die lebendige Unternehmenskultur zu präsentieren. Dieses Video sollte einen dynamischen und energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einem freundlichen, informellen Audioton aufweisen, wobei HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen' für eine schnelle Produktion genutzt werden.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Unternehmensvorstellungsvideo für Website-Besucher und Social-Media-Follower, das sich darauf konzentriert, Ihre Marke zu vermenschlichen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und inspirierend sein, mit markengerechten Farben und eindrucksvoller Musik, unterstützt durch HeyGens 'Untertitel', um die Zugänglichkeit auf allen Plattformen zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein überzeugendes 75-Sekunden-Rekrutierungsvideo, das sich an Arbeitssuchende und Studenten richtet und die Reise und täglichen Aufgaben eines Mitarbeiters durch ein authentisches Zeugnis hervorhebt. Dieses Video sollte einen warmen, natürlichen visuellen Stil mit aufrichtigem Audio annehmen und HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion nutzen, um gesprochene Erzählungen nahtlos zu integrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Training.
Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote für neue Mitarbeiter und Angestellte, indem Sie überzeugende, AI-gestützte Abteilungsübersichtsvideos erstellen.
Erstellen Sie interne Lernmodule.
Entwickeln Sie zahlreiche interne Videomodule für Abteilungen, um Wissen effizient mit allen Teammitgliedern überall zu teilen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die interne Kommunikation und das Onboarding in unserem Unternehmen verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Übersichtsvideos, einschließlich Unternehmensvorstellungsvideos und Abteilungsübersichten, einfach zu erstellen, indem AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen verwendet werden. Dies hilft, das Onboarding zu optimieren und die interne Kommunikation in Ihrer Organisation zu verbessern.
Welche Arten von Unternehmenskulturvideos kann HeyGen produzieren?
HeyGen befähigt Sie, Ihre Marke zu vermenschlichen, indem es überzeugende Unternehmenskulturvideos produziert, einschließlich 'Lernen Sie das Team kennen'-Videos und Mitarbeiterinterviews, ohne dass ein Filmteam benötigt wird. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihr Team zu repräsentieren und Ihre Markenidentität effektiv zu teilen.
Wie vereinfachen HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion?
HeyGens AI-Avatare verwandeln Text in professionelle Videos und fungieren als Ihr AI-Videoassistent, um Ihre Botschaft mit realistischen Ausdrücken und Voiceovers zu übermitteln. Diese Fähigkeit beschleunigt die Erstellung verschiedener Marketingmaterialien und interner Kommunikation.
Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in allen Videoinhalten sicher?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Ihre Farben und spezifische Markenidentität einfach in jedes Video zu integrieren. Mit einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen können Sie konsistent professionelle Marketingmaterialien produzieren.