Erstellen Sie mühelos Abteilungsübersichtsvideos mit AI

Vermenschlichen Sie Ihre Marke und optimieren Sie das Onboarding mit ansprechenden Übersichtsvideos unter Verwendung von AI-Avataren.

353/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Video 'Lernen Sie das Team kennen', das sich an externe Stakeholder und potenzielle Kunden richtet, um die lebendige Unternehmenskultur zu präsentieren. Dieses Video sollte einen dynamischen und energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einem freundlichen, informellen Audioton aufweisen, wobei HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen' für eine schnelle Produktion genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Unternehmensvorstellungsvideo für Website-Besucher und Social-Media-Follower, das sich darauf konzentriert, Ihre Marke zu vermenschlichen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und inspirierend sein, mit markengerechten Farben und eindrucksvoller Musik, unterstützt durch HeyGens 'Untertitel', um die Zugänglichkeit auf allen Plattformen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 75-Sekunden-Rekrutierungsvideo, das sich an Arbeitssuchende und Studenten richtet und die Reise und täglichen Aufgaben eines Mitarbeiters durch ein authentisches Zeugnis hervorhebt. Dieses Video sollte einen warmen, natürlichen visuellen Stil mit aufrichtigem Audio annehmen und HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion nutzen, um gesprochene Erzählungen nahtlos zu integrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Abteilungsübersichtsvideos erstellt

Vermenschlichen Sie Ihre interne Kommunikation und optimieren Sie das Onboarding mit ansprechenden Abteilungsübersichtsvideos, die effizient mit AI erstellt werden.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen, um die Geschichte Ihrer Abteilung zu starten. Dies bietet eine strukturierte Grundlage für Ihren Inhalt und visuellen Stil.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihren Inhalt mit AI
Geben Sie Ihr Skript ein, um sprechende Kopf-Videos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre geschriebenen Worte in ansprechende visuelle Inhalte und vereinfacht die Inhaltserstellung.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Firmenlogo, Farben und Hintergrundmusik hinzufügen. Stärken Sie Ihre Markenidentität, um Ihre Abteilungsübersicht einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Teilen Sie Ihre professionelle Abteilungsübersicht für effektive interne Kommunikation und zur Optimierung des Onboardings.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bauen Sie eine Abteilungskultur auf

.

Produzieren Sie inspirierende und vermenschlichte Videos, die die Mission und Werte Ihrer Abteilung vermitteln und eine starke Teamidentität fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die interne Kommunikation und das Onboarding in unserem Unternehmen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Übersichtsvideos, einschließlich Unternehmensvorstellungsvideos und Abteilungsübersichten, einfach zu erstellen, indem AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen verwendet werden. Dies hilft, das Onboarding zu optimieren und die interne Kommunikation in Ihrer Organisation zu verbessern.

Welche Arten von Unternehmenskulturvideos kann HeyGen produzieren?

HeyGen befähigt Sie, Ihre Marke zu vermenschlichen, indem es überzeugende Unternehmenskulturvideos produziert, einschließlich 'Lernen Sie das Team kennen'-Videos und Mitarbeiterinterviews, ohne dass ein Filmteam benötigt wird. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihr Team zu repräsentieren und Ihre Markenidentität effektiv zu teilen.

Wie vereinfachen HeyGens AI-Avatare die Videoproduktion?

HeyGens AI-Avatare verwandeln Text in professionelle Videos und fungieren als Ihr AI-Videoassistent, um Ihre Botschaft mit realistischen Ausdrücken und Voiceovers zu übermitteln. Diese Fähigkeit beschleunigt die Erstellung verschiedener Marketingmaterialien und interner Kommunikation.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz in allen Videoinhalten sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Ihre Farben und spezifische Markenidentität einfach in jedes Video zu integrieren. Mit einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen können Sie konsistent professionelle Marketingmaterialien produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo