Erstellen Sie Schulungsvideos für Demo-Umgebungen: Ihr Ultimativer Leitfaden

Erstellen Sie schnell überzeugende Produktdemos und Online-Schulungen mit dynamischen KI-Avataren.

515/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 1,5-minütiges videobasiertes Lernmodul, das ein fortgeschrittenes technisches Konzept für interne Mitarbeiter aufschlüsselt. Der visuelle Stil sollte ein ansprechender animierter Erklärer sein, der KI-Avatare einsetzt, um die Zuschauer durch interaktive Demo-Video-Szenarien zu führen. Dieses Modul zielt darauf ab, Ingenieur- und Produktteams weiterzubilden und effektiv HeyGens KI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen zu nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 1-minütiges Produkt-Demovideo, das einen spezifischen Fehlerbehebungs-Workflow für bestehende Kunden veranschaulicht. Das Video sollte eine direkte, schrittweise Bildschirmaufnahme mit professionellem Ton und kristallklaren visuellen Darstellungen verwenden, um das Verständnis der Aufnahme von Demonstrationsvideos zu erleichtern. Maßgeschneidert für erfahrene Benutzer und technische Dokumentationsautoren wird dieses Projekt von HeyGens Untertiteln und der Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen profitieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges animiertes Schulungsvideo, um die Kernfunktionen einer neuen Demo-Umgebung für Studenten und technische Auszubildende vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und lehrreich sein, um komplexe Informationen durch animierte Erklärvideos zugänglich zu machen. Dieses Projekt, das zu Bildungszwecken dient, kann effektiv HeyGens Vorlagen & Szenen und seine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um ein reichhaltiges Lernerlebnis zu schaffen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für Demo-Umgebungen erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos, die Benutzer durch Ihre Demo-Umgebung mit ansprechenden visuellen Darstellungen und klarer Erzählung führen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Storyboard
Skizzieren Sie die wichtigsten Aktionen Ihrer Demo-Umgebung und schreiben Sie ein detailliertes Skript. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um schnell erste Szenen zu erstellen.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihr Demonstrationsmaterial
Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, während Sie die Demo-Schritte ausführen. Laden Sie dieses Material dann nahtlos in Ihr HeyGen-Projekt hoch, bereit zur Bearbeitung und Verbesserung.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Erzählungen und visuelle Darstellungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit klaren Erzählungen. Nutzen Sie HeyGens "KI-Avatare", um den Inhalt zu präsentieren und Ihrer Demo-Umgebungsschulung einen professionellen Touch zu verleihen.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr Schulungsvideo auf Klarheit und fügen Sie "Untertitel" für eine breitere Zugänglichkeit und Engagement hinzu. Exportieren Sie schließlich Ihr poliertes Demo.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Demonstrationen

.

Nutzen Sie KI, um komplexe Prozesse in Demo-Umgebungen und Software-Demonstrationen zu vereinfachen, sodass komplexe Themen für alle Lernenden leicht verständlich werden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Demonstrationsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung technischer "Demonstrationsvideos" durch den Einsatz von "KI-Avataren" und der Funktion "Text-zu-Video aus Skript". Dies ermöglicht es Benutzern, schnell ansprechende "Software-Demos" oder "Bildschirmaufnahmen" zu erstellen, ohne komplexe manuelle "Videobearbeitung" oder umfangreiche Aufnahmesitzungen.

Kann HeyGen Bildschirmaufnahmen effektiv in Schulungsvideos integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht die nahtlose Integration Ihrer "Bildschirmaufnahmen", um dynamische und umfassende "Schulungsvideos" zu erstellen. Sie können diese mit "KI-Sprachübertragung" und automatisch generierten "Untertiteln" verbessern, um professionellen und zugänglichen "videobasierten Lerninhalt" für Ihr Publikum bereitzustellen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Produkt-Demonstrationsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre "Produktdemos" und "animierten Schulungsvideos" durch robuste "Branding-Kontrollen", einschließlich Logos und Farben. Sie können eine Vielzahl professioneller "Vorlagen & Szenen" und eine "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre "Demonstrationsvideos" perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie kann die KI-Sprachübertragung meine Online-Schulungen verbessern?

HeyGens "KI-Sprachübertragung"-Technologie und die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" ermöglichen es Ihnen, schnell professionelle Erzählungen für Ihre "Online-Schulungen" oder "animierten Erklärvideos" zu erstellen. Diese technische Fähigkeit sorgt für klare, konsistente Audioinhalte, die Ihr "videobasiertes Lernen" hochgradig ansprechend und leicht verständlich machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo