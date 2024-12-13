Ja, HeyGen erleichtert die kreative Optimierung, indem es schnelle Iterationen und A/B-Experimente mit verschiedenen Video- und Bild-Assets ermöglicht. Passen Sie einfach Seitenverhältnisse und CTAs an, um herauszufinden, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt und Konversionen auf Plattformen wie YouTube steigert.