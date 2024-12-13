Erstellen Sie Lieferbereitschafts-Videos mit AI

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges "Lieferbereitschafts-Video" für Kunden, das sie darüber informiert, was sie vor und während der Produktanlieferung erwarten können, um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Richten Sie sich an ein breites Verbraucherpublikum, indem Sie klare, prägnante visuelle Darstellungen und einen ansprechenden Audiostil verwenden, der leicht mit Text-zu-Video aus einem Skript produziert werden kann und durch Untertitel für Barrierefreiheit unterstützt wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie kleine Unternehmen mit den AI-Tools von HeyGen ansprechende Videos erstellen können. Dieses visuell ansprechende Stück, das sich an Unternehmer und Marketingfachleute richtet, sollte moderne Vorlagen und Szenen sowie Unterstützung durch eine vielfältige Medienbibliothek/Stock-Material nutzen, um die einfache Erstellung zu veranschaulichen, alles untermalt von einem energetischen Audiotrack.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile personalisierter, automatisierter Liefersysteme für Unternehmen demonstriert. Dieses Video, das sich an Unternehmenskunden und interne Verkaufsteams richtet, sollte einen autoritativen und professionellen visuellen Stil beibehalten, einen AI-Avatar zeigen, der wichtige Datenpunkte präsentiert, und leicht für verschiedene Plattformen anpassbar sein, indem es Größenänderungen des Seitenverhältnisses und Exporte ermöglicht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Lieferbereitschafts-Videos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, ansprechende Lieferbereitschafts-Videos mit den AI-Tools von HeyGen, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer vorbereitet und informiert ist.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Lieferbereitschafts-Skript in HeyGen einfügen. Alternativ können Sie aus unserer Auswahl an Videovorlagen wählen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Inhaltserstellung mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Marke am besten repräsentiert. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen für die Voiceover-Generierung Ihres Videos.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und Musik aus unserer Medienbibliothek. Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr vollständiges Lieferbereitschafts-Video. HeyGen fügt automatisch Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und ermöglicht den Export in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell ansprechende Videoinhalte erstellen

Produzieren Sie schnell fesselnde Videos und kurze Clips, die für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse geeignet sind, und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaften ansprechend und wirkungsvoll sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Onboarding-Trainingsvideos für Mitarbeiter verbessern?

Die AI-Tools von HeyGen ermöglichen die Erstellung hochgradig ansprechender Trainingsvideos für ein effizientes Mitarbeiter-Onboarding. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen können Sie Ihren Produktionsprozess optimieren und eine umfassende Lieferbereitschaft für neue Mitarbeiter sicherstellen.

Was sind Lieferbereitschafts-Videos und wie hilft HeyGen bei deren Erstellung?

Lieferbereitschafts-Videos stellen sicher, dass Ihr Team vollständig auf Produkteinführungen oder Service-Rollouts vorbereitet ist. HeyGen bietet eine intuitive Plattform mit vielfältigen Videovorlagen und leistungsstarken AI-Tools, die es einfach machen, diese wichtigen Erklärvideos schnell und kosteneffektiv zu erstellen.

Kann HeyGen personalisierte, automatisierte Lieferbereitschaftsinhalte erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt personalisierte, automatisierte Lieferungen, indem es nahtlos Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers transformiert. Dies gewährleistet eine konsistente, ansprechende Botschaft, die in mehreren Sprachen bereitgestellt werden kann, um die Bedürfnisse eines vielfältigen Publikums zu erfüllen.

Wie macht HeyGen die Erstellung von Lieferbereitschaftsinhalten effizienter?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion durch seine fortschrittlichen AI-Tools, einschließlich einfacher Text-zu-Video-Konvertierung und einer Bibliothek professioneller Videovorlagen. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die erforderlich sind, um hochwertige, ansprechende Videos zu produzieren, die für die Lieferbereitschaft entscheidend sind.

