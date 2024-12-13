Erstellen Sie DEI-Schulungsvideos mit AI

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle E-Learning-Lösungen zu Vielfalt und Inklusion, komplett mit professionellem AI-Voiceover für ansprechende Mitarbeiterschulungen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges interaktives Mitarbeiterschulungsvideo, das sich auf unbewusste Vorurteile für bestehende Teammitglieder und Manager konzentriert, indem Sie die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um präzise Botschaften und einen nachdenklichen, informativen visuellen und audiovisuellen Stil zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 1-minütiges Microlearning-Video für alle Mitarbeiter, das schnelle Auffrischungen zu wichtigen DEI-Schulungsthemen bietet, gekennzeichnet durch einen hellen, zugänglichen visuellen Stil und freundliche Audioelemente, wobei anpassbare Vorlagen und Szenen genutzt werden, um Inhalte schnell anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Video, um DEI-Schulungsvideos mit einer global inklusiven und inspirierenden Botschaft für eine internationale Belegschaft zu erstellen, wobei Klarheit und Professionalität durch fortschrittliche Voiceover-Generierung und einen klaren, professionellen visuellen Stil sichergestellt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man DEI-Schulungsvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre Initiativen zu Vielfalt und Inklusion in ansprechende, professionelle Videos in nur vier einfachen Schritten, um Verständnis und Respekt in Ihrer Organisation zu fördern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre DEI-Schulungsinhalte direkt einfügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie aus Skripten, um Ihren Text sofort in dynamische Videoszenen umzuwandeln und die Erstellung Ihrer Schulungsvideos zu Vielfalt zu vereinfachen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare & Szenen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um Ihre Botschaft visuell zu vermitteln. Passen Sie die Szene perfekt an Ihre Themen zu Vielfalt und Inklusion an.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Branding & Stimme
Steigern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen verwenden, um Ihr Firmenlogo und Ihre Farben nahtlos zu integrieren. Fügen Sie ein professionelles AI-Voiceover und mehrsprachige Untertitel/Captions für eine vollständige, polierte Präsentation hinzu.
4
Step 4
Exportieren & einfach teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihr hochwertiges DEI-Schulungsvideo generieren. Integrieren Sie es nahtlos in Ihre E-Learning-Lösungen, um wirkungsvolle Mitarbeiterschulungsvideos in Ihrer Organisation bereitzustellen.

Vereinfachen Sie komplexe DEI-Konzepte

Vereinfachen Sie komplexe DEI-Konzepte

Verwandeln Sie komplexe Themen zu Vielfalt und Inklusion in klare, leicht verständliche Videomodule mit anpassbaren Vorlagen und prägnanten Skripten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, DEI-Schulungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle DEI-Schulungsvideos mit einem fortschrittlichen AI-Videogenerator zu erstellen. Sie können Ihr Skript einfach in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und professionellen AI-Voiceovers umwandeln, was Ihren Produktionsprozess für Schulungen zu Vielfalt und Inklusion erheblich vereinfacht.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Schulungsvideos zu Vielfalt?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Schulungsvideos zu Vielfalt, einschließlich einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen. Sie können auch Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen integrieren und mehrsprachige Untertitel/Captions hinzufügen, um eine breitere Zugänglichkeit und eine professionelle E-Learning-Lösung zu gewährleisten.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und professionelle Voiceovers für Mitarbeiterschulungsvideos generieren?

Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Generierung realistischer AI-Avatare und professioneller AI-Voiceovers, um Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihre DEI-Schulungsvideos ansprechend sind und Informationen effektiv vermitteln, was eine dynamische Microlearning-Erfahrung für das Training zu unbewussten Vorurteilen fördert.

Warum sollte ich HeyGen als meinen DEI-Schulungsvideo-Generator wählen?

HeyGen ist ein idealer DEI-Schulungsvideo-Generator, der eine effiziente E-Learning-Lösung bietet, um hochwertige Inhalte zu Vielfalt und Inklusion zu produzieren. Es ermöglicht Ihnen, professionelle Mitarbeiterschulungsvideos schnell mit Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten zu erstellen, was eine konsistente Botschaft in Ihrer Organisation sicherstellt.

