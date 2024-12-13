Erstellen Sie Entscheidungs-Memo-Videos mit AI-Power

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und erstellen Sie mühelos ansprechende Videos mit HeyGens AI-Avataren für professionelle Ergebnisse.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Entscheidungs-Memo-Video, um die Vertriebsteams über ein aktualisiertes Verkaufsstrategie-Briefing zu informieren, das die Entscheidungsfindung im Außendienst verbessern soll. Die visuelle Präsentation sollte Grafiken und wichtige Leistungsindikatoren unter Verwendung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, unterstützt von einer energiegeladenen und inspirierenden Sprachsynthese, die direkt aus einem Skript über Text-zu-Video generiert wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Training-Recap-Video, das die wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Workshop zusammenfasst, indem Sie eine Entscheidungs-Memo-Vorlage aus HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen. Das Video sollte einen freundlichen und ermutigenden visuellen Stil mit einer lebhaften AI-Sprachsynthese haben, um die Informationen für Trainees und Teamleiter leicht verdaulich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 50-Sekunden-Video für Customer Success Updates, indem Sie ein Entscheidungs-Memo-Video erstellen, das die jüngsten Erfolge und bevorstehenden Herausforderungen für interne Überprüfungen oder wichtige Kunden hervorhebt. Das Video benötigt eine professionelle, lösungsorientierte visuelle Ästhetik mit klaren Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, und nutzt Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis für die plattformübergreifende Bereitstellung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Entscheidungs-Memo-Videos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Entscheidungen und Richtlinien-Updates in klare, ansprechende Video-Memos für ein besseres Teamverständnis und effektive Entscheidungsfindung.

1
Step 1
Beginnen Sie mit Ihrem Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Entscheidungs-Memo-Textes. Unsere Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion wird Ihre Worte sofort in ein vorläufiges Video umwandeln, das für weitere Anpassungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um Ihren Entscheidungs-Memo-Videos eine polierte, professionelle Struktur zu geben und Ihren Erstellungsprozess zu optimieren.
3
Step 3
Fügen Sie einen AI-Sprecher und Sprachsynthese hinzu
Erwecken Sie Ihr Memo mit einem AI-Avatar zum Leben. Kombinieren Sie es mit einer hochwertigen Sprachsynthese, um Ihre Botschaft klar und ansprechend zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Nutzen Sie dann unsere Exportoptionen, um Ihre ansprechenden Videos plattformübergreifend mit Ihrem Team zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie wichtige Entscheidungs-Briefings

.

Produzieren Sie schnell überzeugende Video-Memos für kritische Entscheidungen, um komplexe Informationen für alle Beteiligten zugänglich und umsetzbar zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die Hauptvorteile der Verwendung von Video-Memos für die interne Kommunikation?

Video-Memos, insbesondere für wichtige Policy-Memo-Diskussionen oder HR-Policy-Updates, verbessern die Entscheidungsfindung erheblich, indem sie Informationen in einem ansprechenderen und einprägsameren Format als herkömmlicher Text liefern. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Entscheidungs-Memo-Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und komplexe Themen effizient klären.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Entscheidungs-Memo-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Entscheidungs-Memo-Videos, indem es Ihr Textskript in dynamische Inhalte mit AI-Avataren und AI-Sprachsynthese umwandelt. Dieser kostenlose Text-zu-Video-Generator rationalisiert den Prozess und ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Verkaufsstrategie-Briefs oder Training-Recaps, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Kann HeyGen genaue Untertitel und verschiedene Sprachoptionen für meine Video-Memos generieren?

Ja, HeyGen enthält einen fortschrittlichen AI-Untertitel-Generator, um die Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer Ihrer Video-Memos zu gewährleisten. Darüber hinaus können Sie aus einer Vielzahl von AI-Sprachsynthesen wählen, um den Ton und die Professionalität zu treffen, die für Ihre spezifische Nachricht erforderlich sind, sei es für ein Customer Success Update oder eine interne Richtlinie.

Bietet HeyGen Vorlagen oder vorgefertigte Layouts, um ein Video-Memo zu starten?

Absolut, HeyGen bietet eine Auswahl an anpassbaren Vorlagen, die speziell entwickelt wurden, um Ihnen zu helfen, schnell Entscheidungs-Memo-Videos zu erstellen. Diese Vorlagen bieten einen strukturierten Ausgangspunkt, der es Ihnen ermöglicht, mühelos wirkungsvolle und ansprechende Videos für verschiedene Geschäftskommunikationen zu produzieren und die Entscheidungsfindung insgesamt zu verbessern.

