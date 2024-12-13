1

Step 1

Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren KI-Avatar

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Skripts. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Technologie, um sofort die Erzählung Ihres Avatars zu generieren und eine klare Kommunikation der Cybersicherheitsprinzipien sicherzustellen.