Erstellen Sie ganz einfach Videos zu Cybersicherheitsprinzipien

Verwandeln Sie Ihr Cybersicherheitstraining mit ansprechenden, maßgeschneiderten Videos, die KI-Avatare enthalten, für eine bessere Behaltensquote.

530/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, um häufige Cyberbedrohungen wie Phishing zu erkennen und zu vermeiden, indem ein kurzes, simuliertes Angriffsszenario präsentiert wird. Dieses effektive Cybersicherheitstraining sollte einen professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil mit realistischen Grafiken verwenden, ergänzt durch klare Untertitel, um wichtige Informationen aus Ihrem Text-zu-Video-Skript zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 120-sekündiges technisches Schulungsvideo für IT-Mitarbeiter, das sich mit fortgeschrittenen Sicherheitsprotokollen befasst und komplexe Cyberabwehrstrategien zeigt. Das Video sollte dynamische Bewegungsgrafiken und detaillierte Visualisierungen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, und verschiedene Vorlagen und Szenen verwenden, um die Präsentation technischer Cybersicherheitsprinzipien zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges, unternehmensweites Cybersicherheitsbewusstseins-Video, das sich auf die Bedeutung starker Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung konzentriert und eine konsistente, benutzerdefinierte Markenführung sicherstellt. Dieser ansprechende Inhalt, optimiert für verschiedene Plattformen durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, sollte einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil mit den Logos und Farben Ihres Unternehmens nahtlos integriert haben, um Sicherheitsbotschaften in allen Abteilungen zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert die Erstellung von Videos zu Cybersicherheitsprinzipien

Entwickeln Sie schnell professionelle und ansprechende Videos zu Cybersicherheitsprinzipien mit KI-gestützten Tools, um Ihre Schulungsprogramme effektiv zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihren KI-Avatar
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Skripts. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Technologie, um sofort die Erzählung Ihres Avatars zu generieren und eine klare Kommunikation der Cybersicherheitsprinzipien sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage und wenden Sie Branding an
Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos, indem Sie eine professionelle Vorlage aus unserer umfangreichen Bibliothek auswählen. Wenden Sie einfach Ihre Branding-Kontrollen an, um Firmenlogos, Farben und Schriftarten zu integrieren und ein poliertes und konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente und Voiceover hinzu
Machen Sie Ihre Inhalte dynamischer, indem Sie interaktive Elemente hinzufügen, um das Verständnis zu überprüfen oder wichtige Cybersicherheitskonzepte zu verstärken. Generieren Sie ein natürlich klingendes Voiceover direkt aus Ihrem Skript, um ein ansprechendes und zugängliches Lernerlebnis für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr endgültiges Schulungsvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Generieren Sie Ihre fertigen Cybersicherheitstrainingsvideos in hoher Qualität, bereit zur Verteilung an Mitarbeiter oder zur Integration in Ihr Learning Management System.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Cybersicherheitskonzepte

.

Verwandeln Sie komplexe Cybersicherheitsprinzipien in leicht verständliche und ansprechende Videoinhalte, um das Lernverständnis zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Cybersicherheitstrainingsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, visuell ansprechende und effektive Cybersicherheitstrainingsvideos mit KI-Avataren und einer Reihe anpassbarer Vorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht die Erstellung von Inhalten für komplexe Cybersicherheitsprinzipien und sorgt für eine bessere Behaltensquote.

Kann ich meine Cybersicherheitstrainingsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen Ihrer Cybersicherheitstrainingsvideos, einschließlich benutzerdefinierter Markenführung, Integration Ihres Logos und Auswahl aus verschiedenen Vorlagen, um sich an die Identität Ihrer Organisation anzupassen. Sie können auch Ihre eigenen Medien einbinden, um maßgeschneiderte, ansprechende Inhalte zu erstellen.

Welche Rolle spielen KI-Avatare bei der Erstellung von Cybersicherheitstrainingsvideos?

HeyGens KI-Avatare verwandeln Text in professionelle Videos, was die Erstellung von Cybersicherheitstrainingsvideos ohne traditionelle Filmaufnahmen erleichtert. Sie bieten einen konsistenten und ansprechenden Präsentator, um komplexe Cybersicherheitsprinzipien oder simulierte Angriffsszenarien zu erklären.

Unterstützt HeyGen verschiedene Arten von Cybersicherheitsvideoinhalten?

Ja, HeyGen ist vielseitig einsetzbar für die Produktion verschiedener Cybersicherheitsvideoinhalte, von der Erklärung grundlegender Prinzipien bis hin zur Demonstration realer Szenarien. Mit einer umfangreichen Medienbibliothek und Animationsoptionen verbessert es das visuelle Lernen für effektives Mitarbeitertraining.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo