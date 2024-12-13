2

Step 2

Wählen Sie Ihre visuellen Elemente

Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar als Ihren Präsentator oder beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage, die zu Ihrer Botschaft passt. Personalisieren Sie das Video weiter mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke, um sicherzustellen, dass es bei Ihren Mitarbeitern Anklang findet und für maßgeschneiderte Videos sorgt.