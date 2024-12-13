Erstellen Sie Kundenbetreuungs-Workflow-Videos mit KI

Optimieren Sie das Onboarding und reduzieren Sie Support-Tickets mit HeyGens KI-Avataren für eine schnelle, professionelle Videoproduktion.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 60-Sekunden-Tutorial für bestehende Kundenservicemitarbeiter zur Navigation in einem neuen Eskalationsprozess. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um Bildschirmtextanweisungen neben Interface-Durchgängen zu präsentieren, die effektiv als Anleitungsvideo für den Support dienen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Kunden, das zeigt, wie häufige Anmeldeprobleme durch Selbstbedienung behoben werden können. Dieses Video sollte HeyGens KI-Avatare verwenden, um Erklärungen mit klaren Untertiteln zu liefern, was zu einer robusten Videowissensdatenbank beiträgt, die Support-Tickets reduziert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 50-Sekunden-Prozess-Durchlaufvideo für eine globale Kundenbasis, das eine kürzliche Aktualisierung der Versandrichtlinien erklärt. Bewahren Sie einen visuell konsistenten und informativen Stil, indem Sie HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion nutzen, um die schnelle Produktion mehrsprachiger Videos zu gewährleisten, die in verschiedenen Regionen leicht verständlich sind.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Kundenbetreuungs-Workflow-Videos funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Kundenbetreuungsprozesse mühelos in klare, ansprechende Workflow-Videos mit KI, um Schulungen und die Effizienz der Mitarbeiter zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Grundlage
Wählen Sie aus HeyGens umfassender Bibliothek von Videovorlagen, um schnell die Struktur Ihres Kundenbetreuungs-Workflows zu erstellen. Dies beschleunigt die Erstellung klarer Schulungsvideos für den Kundenservice.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Workflow-Details mit KI hinzu
Fügen Sie Ihr Skript mit den Details der Kundenbetreuungsprozesse ein und wählen Sie einen KI-Avatar zur Präsentation. Dies nutzt HeyGens KI-Avatare für ansprechende, konsistente Erklärungen Ihres Workflows.
3
Step 3
Wenden Sie professionelles Branding an
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo und den Markenfarben Ihres Unternehmens an, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anleitungsvideos für den Support ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild beibehalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Kundenbetreuungsvideo im bevorzugten Seitenverhältnis. Verteilen Sie es, um eine robuste Videowissensdatenbank aufzubauen, die Ihren Kundenservicemitarbeitern einfachen Zugang zu Informationen bietet.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Support-Workflows vereinfachen

Vereinfachen Sie mühelos komplexe Kundenbetreuungs-Workflow-Videos und Prozessdurchläufe, um komplizierte Verfahren für Teams klar und umsetzbar zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Kundenbetreuungs-Workflows optimieren?

HeyGen ermöglicht es Teams, mühelos KI-Kundenbetreuungsvideos und Prozessdurchläufe zu erstellen, was Ihren Kundenbetreuungs-Workflow erheblich verbessert. Durch die Umwandlung von Text in professionelle Videos mit KI-Avataren und Sprachüberlagerungen hilft HeyGen, Support-Tickets zu reduzieren und die Lösungszeiten zu verbessern.

Welche Art von Schulungsvideos für den Kundenservice können mit HeyGen erstellt werden?

Mit HeyGen können Sie effizient umfassende Schulungsvideos für den Kundenservice produzieren, einschließlich Onboarding-Materialien, interaktiver Video-Tutorials und Anleitungsvideos für den Support. Nutzen Sie Videovorlagen und KI-Videoerstellung, um schnell ansprechende Inhalte für Ihre Kundenservicemitarbeiter zu entwickeln.

Bietet HeyGen Lösungen für mehrsprachige Kundenbetreuungsvideos?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos mit seinen fortschrittlichen KI-Sprachüberlagerungsfähigkeiten. Dies ermöglicht es Ihnen, Kundenbetreuungsvideos für ein globales Publikum zu produzieren und sicherzustellen, dass Ihre Tutorials und Erklärungen in verschiedenen Sprachen zugänglich sind, ohne dass mehrere menschliche Sprecher benötigt werden.

Wie unterstützt HeyGen beim Aufbau einer Videowissensdatenbank?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung einer dynamischen Videowissensdatenbank, indem es die schnelle Produktion von "Anleitungsvideos für den Support" und detaillierten Video-Tutorials ermöglicht. Nutzen Sie KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihre visuellen Wissensressourcen effizient und konsistent zu aktualisieren und zu erweitern.

