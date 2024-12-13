HeyGen ermöglicht es Ihnen, inklusive Schulungsvideos mit robuster Unterstützung für mehrsprachige Inhalte zu erstellen. Die fortschrittliche AI-Sprachsynthese und die automatisch generierten Untertitel machen es einfach, diverse globale Teams zu erreichen und sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos für den Kundensupport für alle zugänglich und effektiv sind.