Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für erfahrene Teamleiter im Kundensupport, das sich auf fortgeschrittene Kundenservicefähigkeiten wie proaktives Problemlösen konzentriert. Verwenden Sie einen modernen, klaren visuellen Stil mit dynamischem Bildschirmtext und mitreißender Hintergrundmusik, indem Sie den Inhalt direkt aus einem prägnanten Skript mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges informatives Video für globale Kundensupport-Teams, das bewährte Praktiken für den effizienten Umgang mit mehrsprachigen Anfragen hervorhebt. Das Video sollte einen dynamischen und lehrreichen visuellen Stil haben, wobei HeyGens Sprachgenerierung genutzt wird, um verschiedene Sprachoptionen zu demonstrieren und ein umfassendes Verständnis bei vielfältigen Zielgruppen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 30-sekündige Schnellstartanleitung für Manager, die neue Mitarbeiter schnell einarbeiten müssen, und zeigen Sie, wie man schnell Schulungsvideos für den Kundensupport erstellt. Diese Aufforderung erfordert einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit einem selbstbewussten AI-Präsentator, der HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion nutzt, um die einfache Erstellung von Inhalten zu veranschaulichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für den Kundensupport erstellt

Produzieren Sie schnell ansprechende und effektive Schulungsvideos für den Kundensupport, um die Fähigkeiten Ihres Teams mit AI-gestützten Tools zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte einfach in ein professionelles Video zu verwandeln, ideal für die Erstellung wirkungsvoller "Schulungsvideos für den Kundensupport".
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und passen Sie deren Erscheinungsbild an, um Ihre Marke zu repräsentieren. Sie können auch eine geeignete Vorlage aus unserer Bibliothek auswählen, um die Szene für Ihr Schulungsvideo zu setzen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Untertitel hinzu
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Marke an, um eine konsistente visuelle Identität zu bewahren. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Lernenden, indem Sie automatisch generierte Untertitel für Ihr gesamtes Video erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihre Schulungsvideos fertig sind, nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um sie einfach in verschiedenen Formaten herunterzuladen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, und sicherzustellen, dass Ihr Team Zugang zu hochwertigen Lernmaterialien hat.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren & motivieren Sie Support-Teams

Produzieren Sie überzeugende Motivationsvideos, um Kundensupport-Agenten zu inspirieren, eine positive Einstellung zu fördern und die Teammoral und -leistung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Schulungsvideos für den Kundensupport zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Schulungsvideos für den Kundensupport, indem es Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte umwandelt. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und realistische AI-Avatare, um Ihre Schulungsszenarien schnell und professionell zum Leben zu erwecken und Ihre gesamte AI-Videoerstellung zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für die Entwicklung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine optimierte AI-Videoerstellung, die es Ihnen ermöglicht, Text in professionelle Schulungsvideos in wenigen Minuten zu verwandeln. Mit fortschrittlicher AI-Sprachsynthese und automatisch generierten Untertiteln können Sie problemlos hochwertige, zugängliche Inhalte ohne komplexe Bearbeitung erstellen und die Kraft eines AI-Präsentators nutzen.

Kann HeyGen Kundendienstvideos an meine Markenidentität anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung Ihrer Kundendienstvideos, um perfekt mit Ihrer Marke übereinzustimmen. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, Ihre eigenen Medien aus der Mediathek integrieren und aus verschiedenen AI-Avataren und Vorlagen wählen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen mehrsprachige Inhalte für Schulungen im Kundensupport?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, inklusive Schulungsvideos mit robuster Unterstützung für mehrsprachige Inhalte zu erstellen. Die fortschrittliche AI-Sprachsynthese und die automatisch generierten Untertitel machen es einfach, diverse globale Teams zu erreichen und sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos für den Kundensupport für alle zugänglich und effektiv sind.

