Erstellen Sie Kundenbetreuungsvideos mit AI

Steigern Sie die Kundenbindung mit professionellen Onboarding- und Tutorial-Videos. Verwandeln Sie jedes Skript in polierte Videoinhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

454/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Erklärvideo für bestehende Kunden, um neue Funktionen hervorzuheben oder Best Practices zu teilen, was zu effektiven Kundenbetreuungsvideos beiträgt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und sauber sein, mit lebendigen Bewegungsgrafiken und einem energetischen Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren und sicherzustellen, dass Untertitel automatisch für maximale Zugänglichkeit enthalten sind.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das zeigt, wie man Kundenvideos erstellt, die den Produktwert kraftvoll an potenzielle Kunden vermitteln, die Lösungen evaluieren. Dieses kurze Videomarketingstück sollte prägnant und wirkungsvoll sein, indem es HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um reale Testimonials oder überzeugende Anwendungsfälle mit einem optimistischen, inspirierenden Audiotrack und eleganten, modernen Visuals zu präsentieren, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Kundenbindungs-Video für interne Vertriebs- und Supportteams, das eine detaillierte Produktdemo-Perspektive auf Kundenwirkung und wichtige Erfolge bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und datengetrieben sein, wobei professionelle AI-Avatare klare grafische Elemente und Einblicke präsentieren. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis mit HeyGens Größenanpassungs- und Exportfunktion für verschiedene interne Kommunikationskanäle leicht angepasst werden kann, um einen umfassenden Überblick zu bieten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kundenbetreuungsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell und professionell überzeugende Kundenbetreuungsvideos, um Ihre Wirkung zu zeigen und Ihr Publikum effektiv zu binden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie ein klares, ansprechendes Skript, das Ihre Erfolgsgeschichten mit Kunden umreißt. HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, dieses Skript nahtlos in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um Ihre Kundenbetreuung zu präsentieren. Unsere AI-Avatare verleihen Ihrem Video eine professionelle und nachvollziehbare Note, die Ihr Publikum fesselt.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden Sprachüberlagerungen, die direkt aus Ihrem Skript generiert werden. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Bereiten Sie Ihre Kundenbetreuung für verschiedene Plattformen vor, indem Sie HeyGens flexible Größenanpassungs- und Exportfunktionen nutzen. Liefern Sie hochwertige Videos, die überall gut aussehen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden-Onboarding & Training verbessern

.

Verbessern Sie die Kundenschulung und Produktakzeptanz, indem Sie dynamische, ansprechende Übersichtsvideos und Tutorials mit AI-Avataren erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Kundenbetreuungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Kundenbetreuungsvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Sie können Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln und so Ihre Videomarketing-Bemühungen erheblich verbessern.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um schnell Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen bietet intuitive Werkzeuge wie anpassbare Vorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um die Erstellung hochwertiger Erklärvideos zu vereinfachen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGen generiert das Video mit Sprachüberlagerung und Untertiteln, was die Videoproduktion effizient macht.

Kann HeyGen vielfältige Kundenbindungs-Videos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, vielfältige Kundenbindungs-Videos zu erstellen, indem Sie eine breite Palette von AI-Avataren und Stimmen nutzen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Botschaft anzupassen und personalisierte Produktdemo- oder Onboarding-Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Wie integriere ich die Identität meiner Marke in HeyGens Video-Inhalte?

Mit HeyGen können Sie die Identität Ihrer Marke ganz einfach in alle Ihre Videoinhalte integrieren, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen. Laden Sie Ihr Logo hoch, wählen Sie Markenfarben aus und wenden Sie diese auf Ihre Tutorial- oder How-to-Videos an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo