Erstellen Sie Anleitungs-Videos für Kundenportale mit AI
Steigern Sie die Benutzerbindung und reduzieren Sie Support-Tickets, indem Sie Skripte in dynamische, leicht verständliche Videos mit Text-to-Video aus Skript umwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich eine 90-sekündige technische Übersicht für IT-Entscheidungsträger in Unternehmen vor, die sich darauf konzentriert, wie man ein sicheres Kundenportal mit robuster Multi-Tenant-Sicherheit aufbaut. Das Video sollte einen autoritativen und vertrauensbildenden visuellen Ton annehmen, animierte Diagramme zur Erklärung komplexer Konzepte einbeziehen und einen selbstbewussten AI-Avatar verwenden, um die wichtigsten Botschaften zu übermitteln. Verbessern Sie Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel für alle gesprochenen Inhalte generieren und HeyGens AI-Avatare nutzen, um technische Spezifikationen mit professionellem Schliff zu präsentieren.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das auf Produktmanager und Customer-Success-Teams zugeschnitten ist und zeigt, wie Endbenutzer die Funktionen des Kundenportals nutzen können, wie z.B. das Anzeigen von Bestelldaten. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, klar und schrittweise sein, mit interaktiven Bildschirmführungen. HeyGens Vorlagen & Szenen können helfen, den Ablauf zu strukturieren, während die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung relevante Symbole und Hintergrundbilder bereitstellen kann, um das Benutzerverständnis zu verbessern.
Erstellen Sie ein 1-minütiges Demonstrationsvideo für technische Implementierer und Entwickler, das die erweiterte bedingte Darstellung innerhalb eines Kundenportals zur Personalisierung von Benutzererfahrungen mit m-Power veranschaulicht. Dieses Video sollte dynamisch und technikorientiert sein, möglicherweise mit einem geteilten Bildschirmlayout, um sowohl die Konfiguration der Plattform als auch die resultierende Benutzeroberfläche zu zeigen, präsentiert von einem energetischen AI-Avatar. Optimieren Sie die Präsentation für verschiedene Betrachtungskontexte, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende Anleitungs-Videos produzieren.
Produzieren Sie schnell umfassende Anleitungs-Videos für Kundenportale, die komplexe Funktionen einem breiteren Publikum zugänglich machen.
Schulungsteilnahme und -bindung steigern.
Steigern Sie die Benutzerbindung und -bindung für Tutorials zu Kundenportalen mit AI-gestütztem Videoinhalt, der dynamisch und klar ist.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, Anleitungs-Videos für Kundenportale effizient zu erstellen?
HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Anleitungs-Videos für Kundenportale, indem es AI-Avatare und Text-to-Video-Technologie nutzt. Sie können Ihre Skripte einfach in ansprechende visuelle Anleitungen umwandeln und so die Inhaltserstellung für Ihr Kundenportal beschleunigen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Anleitungs-Videos für ein sicheres Kundenportal geeignet sind?
HeyGen hilft Ihnen, professionelle Videos für ein sicheres Kundenportal mit robusten Branding-Kontrollen zu produzieren, die Konsistenz und Vertrauen gewährleisten. Unsere Exporte sind kompatibel für die sichere Integration in Plattformen, die Benutzerrollen und Multi-Tenant-Sicherheit effektiv verwalten.
Kann HeyGen in meine bestehende Webanwendung oder Low-Code-Entwicklungsplattform für Kundenportal-Inhalte integriert werden?
HeyGen bietet vielseitige Video-Exporte, die nahtlos in verschiedene Webanwendungsumgebungen integriert werden können, einschließlich solcher, die mit einer Low-Code-Entwicklungsplattform erstellt wurden. Sie können die Anpassung des Seitenverhältnisses nutzen, um perfekt in das Design Ihres Kundenportals zu passen.
Welche Arten von Videos können mit HeyGen für das Management von Kundenportalen erstellt werden?
HeyGen ist hervorragend darin, klare Videos für das Management von Kundenportal-Aspekten wie das Überprüfen von Bestelldaten oder das Einreichen von Support-Tickets zu produzieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen & Szenen, komplett mit Voiceover-Generierung und genauen Untertiteln, um Ihre Benutzer effektiv zu schulen.