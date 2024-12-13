HeyGen ist hervorragend darin, klare Videos für das Management von Kundenportal-Aspekten wie das Überprüfen von Bestelldaten oder das Einreichen von Support-Tickets zu produzieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen & Szenen, komplett mit Voiceover-Generierung und genauen Untertiteln, um Ihre Benutzer effektiv zu schulen.