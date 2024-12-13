Erstellen Sie Kunden-Onboarding-Workflow-Videos, die konvertieren

Steigern Sie die Kundenbindung und senken Sie die Supportkosten, indem Sie AI-Avatare nutzen, um ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erfahren Sie, wie Sie Ihr eigenes 45-Sekunden-Kunden-Onboarding-Video erstellen können, ideal für Produktmanager und Schulungskoordinatoren, die komplexe Funktionen erklären müssen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre detaillierten Anweisungen in ein sauberes, schrittweises animiertes Video zu verwandeln, das sicherstellt, dass neue Benutzer Ihr Produkt-Dashboard effizient verstehen.
Beispiel-Prompt 2
Stärken Sie Ihre Customer-Success-Teams und Support-Spezialisten, indem Sie ein 90-Sekunden-Video erstellen, das einen idealen Kunden-Onboarding-Workflow demonstriert. Dieses detaillierte, freundliche Tutorial, verbessert durch HeyGens flexible Vorlagen und Szenen, wird Benutzer durch entscheidende Schritte führen, die größere Kundenloyalität fördern und Reibungen während der ersten Produktnutzung reduzieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-SaaS-Onboarding-Video für Unternehmensleiter, das die strategischen Vorteile einer reibungslosen Benutzerakzeptanz hervorhebt. Mit einem eindrucksvollen und energetischen visuellen Stil und der Bequemlichkeit von HeyGens Untertiteln für eine breitere Zugänglichkeit wird dieses Video verdeutlichen, wie ein optimiertes Onboarding direkt zur langfristigen Kundenbindung und zum Geschäftswachstum beiträgt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kunden-Onboarding-Workflow-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihren Kunden-Onboarding-Prozess und steigern Sie die Produktakzeptanz mit ansprechenden Videoanleitungen, die HeyGens leistungsstarke AI-Tools nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwickeln Sie ein klares und prägnantes 'Videoskript', das jeden Schritt Ihres Onboarding-Workflows umreißt. HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Text mühelos in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, die die Grundlage Ihres Leitfadens bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Leitfaden
Steigern Sie Engagement und Klarheit, indem Sie einen virtuellen Präsentator hinzufügen. Wählen Sie aus HeyGens vielfältigen 'AI-Avataren', um Ihre Marke zu repräsentieren oder Zuschauer durch Ihr Produkt zu führen, und verleihen Sie Ihrem Onboarding-Erlebnis eine professionelle und persönliche Note.
3
Step 3
Fügen Sie Produkt-Demonstrationen hinzu
Integrieren Sie 'Bildschirmaufnahmen' Ihres Produkts, um Benutzer visuell durch wichtige Funktionen und die anfängliche Einrichtung zu führen. Dies sorgt für klare, schrittweise Anweisungen für ein reibungsloses und intuitives Onboarding-Erlebnis und reduziert potenzielle Reibungen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr 'Onboarding-Video' und bereiten Sie es für verschiedene Plattformen mit HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' vor. Teilen Sie Ihren polierten Leitfaden über Willkommens-E-Mails oder Ihr Produkt-Dashboard, um den Kundenerfolg und die Bindung zu beschleunigen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie schnell effektive Workflow-Videos

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle und konsistente Videos für jeden Schritt der Onboarding-Reise Ihrer Kunden mit AI.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können Kunden-Onboarding-Videos die Kundenbindung verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Kunden-Onboarding-Videos zu erstellen, die Ihr Produkt klar erklären, was zu erhöhter Kundenbindung und Loyalität führt. Sie können diese Videos einfach mit AI-Präsentatoren und anpassbaren Videovorlagen produzieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft konsistent und effektiv ist.

Was ist der einfachste Weg, um Ihr eigenes Kunden-Onboarding-Video zu erstellen?

Mit HeyGen können Sie ganz einfach Kunden-Onboarding-Workflow-Videos mit Text-zu-Video aus einem Skript erstellen. Wählen Sie einfach aus verschiedenen Videovorlagen, fügen Sie Ihre Inhalte hinzu, und lassen Sie HeyGens AI-Video-Maker ein professionelles Video mit einem AI-Präsentator generieren, das den gesamten Prozess vereinfacht.

Wie reduzieren SaaS-Onboarding-Videos die Supportkosten?

Effektive SaaS-Onboarding-Videos schulen Benutzer proaktiv, reduzieren häufige Kundenanfragen erheblich und senken die Supportkosten. HeyGen hilft Ihnen, qualitativ hochwertige, konsistente Onboarding-Inhalte zu produzieren, die sicherstellen, dass Benutzer Ihr Produkt-Dashboard und die Funktionen schnell verstehen, was die Kundenloyalität fördert.

Kann ich mein Onboarding-Video mit der Identität meiner Marke anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht die vollständige Markensteuerung für Ihre Kunden-Onboarding-Videos, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische Botschaften integrieren können. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erlebnis für neue Kunden und verbessert Ihre Willkommens-E-Mails und die allgemeine Markenwahrnehmung.

