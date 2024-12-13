Erstellen Sie Kundenreise-Videos, die konvertieren
Erstellen Sie ansprechende Videos mit kraftvollem visuellem Storytelling. Bringen Sie Ihre Kundenreise mühelos mit den AI-Avataren von HeyGen zum Leben.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Erklärvideo, das die vereinfachte Kundenreise für einen digitalen Marketingdienst demonstriert, der sich an Kleinunternehmer richtet, die Wachstum suchen. Verwenden Sie einen freundlichen, einladenden visuellen Stil mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um häufige Herausforderungen zu veranschaulichen und wie der Dienst eine mühelose Lösung bietet, ergänzt durch eine beruhigende und einfühlsame Stimme. Die Erzählung sollte die Einfachheit des Onboardings und die positive Auswirkung auf das Geschäft hervorheben, effektiv durch visuelles Storytelling.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video zur Kundenreise für Unternehmensentscheider, die eine B2B-Softwarelösung evaluieren, mit Fokus auf die strategischen Vorteile und die beschleunigte Implementierung. Verwenden Sie einen korporativen, informationsreichen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, autoritativen AI-Stimme, die leicht aus einem Skript mit Text-zu-Video generiert wird. Sorgen Sie für Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer, indem Sie prominente Untertitel und Bildunterschriften einfügen, die zeigen, wie die Lösung ihre komplexen Prozesse von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Integration optimiert.
Erstellen Sie ein 50-Sekunden-Lehrvideo, das die 'Heldenreise' eines neuen Nutzers durch eine Produktivitätssoftware abbildet, gedacht für neue Abonnenten, die ihre erste Einrichtung durchlaufen. Verwenden Sie einen instruktiven und ermutigenden visuellen Stil, der klare Bildschirmaufnahmen mit freundlichen animierten Overlays kombiniert. Eine warme, ermutigende Stimme, die über Voiceover-Generierung erzeugt wird, sollte den Nutzer Schritt für Schritt führen, ihn von einem Anfänger, der Herausforderungen gegenübersteht, in einen selbstbewussten, gestärkten Meister der Plattform verwandeln und wichtige Meilensteine in ihrer Kundenreise hervorheben.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren.
Heben Sie positive Kundenerfahrungen hervor und bauen Sie Vertrauen mit dynamischen, ansprechenden AI-Videos auf, die den Wert effektiv kommunizieren.
Ansprechende Inhalte für soziale Medien erstellen.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medienplattformen, um neue Leads zu gewinnen und Ihr Publikum in jeder Phase der Reise zu binden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, Kundenreise-Videos effektiv zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Kundenreise-Videos zu erstellen, indem Sie AI-Avatare und anpassbare Video-Vorlagen nutzen. Unsere Plattform vereinfacht das visuelle Storytelling und macht es einfach, ansprechende Videos zu produzieren, die bei Ihrem Publikum in jeder Phase ihrer Reise Anklang finden.
Bietet HeyGen spezifische Vorlagen für Kundenreise-Karten-Videos an?
Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an vielseitigen Video-Vorlagen, die speziell dafür entwickelt wurden, verschiedene Phasen einer Kundenreise-Karte zu veranschaulichen. Diese Vorlagen vereinfachen den Prozess und ermöglichen es Ihnen, schnell wirkungsvolle Storytelling-Videos zu entwickeln, ohne umfangreiche Designkenntnisse.
Welche AI-Funktionen nutzt HeyGen, um das Storytelling in Kundenreise-Videos zu verbessern?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachschauspieler-Fähigkeiten, um Ihre Kundenreise-Videos mit realistischen Präsentationen zum Leben zu erwecken. Sie können auch den AI-Untertitel-Generator verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr visuelles Storytelling für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend ist.
Kann HeyGen verschiedene Arten von Videoinhalten für unterschiedliche Berührungspunkte der Kundenreise produzieren?
Absolut. HeyGen ist vielseitig und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Videoinhalte zu erstellen, wie z.B. ansprechende Erklärvideos für die Entdeckung, informative Demovideos für die Überlegung oder überzeugende Testimonial-Videos für die Fürsprache nach dem Kauf. Dies gewährleistet konsistentes und wirkungsvolles visuelles Storytelling während der gesamten Kundenreise.