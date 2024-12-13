Erstellen Sie Customer Journey Mapping Videos ganz einfach

Verwandeln Sie Erkenntnisse aus der Customer Journey in fesselndes visuelles Storytelling mit realistischen AI-Avataren, um das Kundenerlebnis ohne komplexe Videoproduktion zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für Verkaufsteams und potenzielle Kunden, das visuell eine typische Kundenreise für ein neues Softwareprodukt erzählt. Verwenden Sie einen dynamischen, erzählerischen visuellen Stil und nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevantes Filmmaterial und Bilder zu integrieren, die jede Phase der Kundenerfahrung zum Leben erwecken. Die Audio sollte mit fröhlicher, zeitgemäßer Hintergrundmusik unterlegt sein, um die nahtlose Kundenreise effektiv zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für Marketer und Content-Ersteller, das zeigt, wie man effizient Customer Journey Mapping Videos mit HeyGen erstellt. Der visuelle Stil sollte Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche mit ansprechenden AI-Avataren kombinieren, um die wichtigsten Schritte zu erklären, wobei HeyGens AI-Avatare verwendet werden, um Informationen klar und professionell zu präsentieren. Ein freundliches, instruktives Voiceover wird das Publikum durch den Prozess der Videoerstellung führen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Marketingvideo für Geschäftsleiter und Projektverantwortliche, das die strategischen Vorteile der visuellen Customer Journey Mapping betont. Der visuelle Stil sollte modern und prägnant sein, mit animiertem Text und dynamischen Grafiken für eine schnelle Informationsaufnahme, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um die Produktion dieser Mapping-Videos zu optimieren. Ein fröhlicher, eindrucksvoller Musiktrack wird die Botschaft unterstreichen und den Wert effektiven visuellen Storytellings verdeutlichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Customer Journey Mapping Videos erstellt

Visualisieren Sie den gesamten Kundenlebenszyklus mit dynamischen Videos. Verwandeln Sie Erkenntnisse in fesselnde Erzählungen, um das Verständnis zu verbessern und strategische Verbesserungen voranzutreiben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Journey-Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der wichtigsten Phasen und Schmerzpunkte Ihrer Customer Journey. Schreiben Sie ein klares Skript, das jede Interaktion detailliert beschreibt, da HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten Ihre Worte in dynamische Szenen verwandeln wird.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und visuelle Elemente
Verbessern Sie Ihre Erzählung und Ihr visuelles Storytelling, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um verschiedene Kundenpersönlichkeiten oder interne Rollen darzustellen. Integrieren Sie diese mit relevanten Szenen, um jeden Schritt der Reise darzustellen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Voiceover
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung verwenden, um eine professionelle Erzählung hinzuzufügen, die die Zuschauer durch die Reise führt. Sie können auch die Farben und das Logo Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild anwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Mapping-Video
Sobald Ihr umfassendes Customer Journey Mapping Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihr aufschlussreiches Video, um Kundenerfahrungen effektiv zu kommunizieren und umsetzbare Verbesserungen zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Videos zu Customer Journey Touchpoints

.

Produzieren Sie leistungsstarke Videoinhalte für kritische Berührungspunkte der Customer Journey, von der Bewusstseinsbildung bis zur Konversion.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Customer Journey Mapping Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, komplexe Kundenreisen in fesselnde visuelle Geschichten zu verwandeln. Nutzen Sie AI-Avatare, Text-zu-Video und dynamische Vorlagen, um mühelos hochwertige Videoinhalte zu produzieren, die jeden Berührungspunkt der Kundenerfahrung klar veranschaulichen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung meiner Customer Journey Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassung, sowie eine reichhaltige Medienbibliothek zur Personalisierung Ihrer Videos. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, Marketingvideos zu erstellen, die Markenkonsistenz wahren und bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen den Videoerstellungsprozess für Journey Mapping vereinfachen?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit AI-Avataren und automatisierter Voiceover-Generierung aus Ihrem Skript. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Erklärvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitung, und beschleunigt Ihr visuelles Storytelling.

Für welche Zwecke kann ich HeyGens Customer Journey Mapping Videos verwenden?

Sie können mit HeyGen erstellte Customer Journey Mapping Videos für interne Schulungen, Präsentationen für Stakeholder oder externes Marketing verwenden, um das Verständnis der Benutzererfahrung zu verbessern. Exportieren und teilen Sie Ihre Videoinhalte einfach auf verschiedenen Plattformen mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses.

