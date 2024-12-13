Erstellen Sie Videos zur Customer Journey Map ganz einfach

Visualisieren Sie Ihre Customer Journey mühelos mit dynamischen Videos. Entdecken, dokumentieren und teilen Sie Erkenntnisse schnell mit HeyGens AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Anleitungsvideo für UX-Designer und Forscher, das detailliert beschreibt, wie man effektiv Videos zur Customer Journey Map erstellt, um entscheidende Benutzererkenntnisse effizient zu entdecken, zu dokumentieren und zu teilen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm und einem ruhigen, informativen Erzähler, der die Zuschauer durch den Prozess führt. Produzieren Sie dieses Video mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Unternehmer, das die 5 Komponenten einer Journey Map visuell aufschlüsselt und zeigt, wie sie helfen, ein spezifisches Ziel für ihre Kunden zu erreichen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und einem modernen Synth-Pop-Hintergrundtrack, wobei ein freundlicher AI-Avatar die Informationen ansprechend präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um diesem komplexen Thema ein vertrautes Gesicht zu geben.
Beispiel-Prompt 3
Dieses 50-sekündige Bildungsvideo ist für Studenten im Design- oder Geschäftsbereich und angehende UX-Profis konzipiert, um den grundlegenden UX-Designprozess zu erkunden und zu betonen, wie detailliertes Journey Mapping hilft, zu verstehen, was Benutzer wollen. Es sollte einen lehrreichen, leicht konzeptionellen visuellen Ansatz verwenden, der Infografiken einsetzt, gepaart mit einer durchdachten, klaren Erzählung, um komplexe Ideen einfach zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionell aussehendes Video zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Customer Journey Map erstellt

Verwandeln Sie komplexe Customer Journey Maps in ansprechende Videoinhalte mit HeyGens intuitiven Tools, um Erkenntnisse einfach zu entdecken, zu dokumentieren und teamübergreifend zu teilen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Journey-Skript
Skizzieren Sie jeden Berührungspunkt Ihrer Customer Journey im Skripteditor von HeyGen. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Erzählung zu strukturieren und Benutzeraktionen, Gedanken und Emotionen klar darzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Erzähler
Erwecken Sie Ihre Journey Map zum Leben, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, der Ihr Publikum durch die Kundenerfahrung führt. Wählen Sie einen Avatar, der Ihre Marke oder die Zielgruppe am besten verkörpert.
3
Step 3
Erzeugen Sie ein ansprechendes Voiceover
Verwandeln Sie Ihr Skript in eine professionelle Erzählung mit HeyGens fortschrittlicher "Voiceover-Generierung". Dies stellt sicher, dass Ihre Journey Map-Erkenntnisse klar und ansprechend artikuliert werden, um Ihre Videoinhalte zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie die Funktion "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis" nutzen, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihre dynamische Journey Map einfach, um Stakeholder auszurichten und wichtige Erkenntnisse zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Bildungsinhalte zur Journey Mapping

.

Produzieren Sie umfassende Videokurse und Erklärungen, um ein breiteres Publikum über die Feinheiten und Vorteile des Customer Journey Mapping aufzuklären.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Videos zur Customer Journey Map zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos zur Customer Journey Map effizient mit AI-Avataren und der Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu erstellen. Sie können Ihre Journey Mapping-Forschung schnell in dynamische Videoinhalte verwandeln, die den Visualisierungsprozess klar an Stakeholder kommunizieren.

Welche Vorteile hat die Verwendung von Videos für Customer Journey Mapping?

Die Verwendung von Videos für Customer Journey Mapping verbessert die Visualisierung des Prozesses, wodurch komplexe Benutzererfahrungen und Erkenntnisse leichter zu entdecken, zu dokumentieren und teamübergreifend zu teilen sind. Dieses dynamische Format fördert ein größeres Einfühlungsvermögen und Verständnis dafür, wie Benutzer ein Ziel erreichen möchten, und verbessert Ihren UX-Designprozess.

Kann HeyGen in unseren UX-Designprozess für Journey Mapping integriert werden?

Absolut, HeyGen vereinfacht Ihren UX-Designprozess, indem es Ihnen ermöglicht, Journey Mapping-Erkenntnisse schnell in polierte Videoinhalte zu verwandeln. Nutzen Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, vielseitige Vorlagen und eine Medienbibliothek, um Ihre Videoausgabe mit den Forschungs-, Strategie- und Designanforderungen Ihres Teams für nahtlose Zusammenarbeit abzustimmen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten für eine Journey Map?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videoinhalten für eine Journey Map, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität bietet, wodurch traditionelles Filmen überflüssig wird. Sie können problemlos professionelle Voiceovers, Untertitel hinzufügen und umfassende Vorlagen nutzen, um eine detaillierte Visualisierung des Prozesses ohne großen Aufwand zu erstellen.

