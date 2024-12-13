Erstellen Sie Kunden-Insights-Videos für intelligenteres Marketing
Erstellen Sie mühelos Kunden-Insights-Videos aus einem Skript, um komplexe Daten in ansprechende, teilbare Inhalte für automatisierte Kampagnen zu verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingstrategen und CRM-Administratoren, das zeigt, wie Kunden-Insights hochwirksame automatisierte Kampagnen und Echtzeit-Reisen antreiben können. Das Video sollte die praktische Anwendung dieser Insights innerhalb einer Marketing-Automatisierungsplattform demonstrieren. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit Datenvisualisierungen und klaren Animationen, unterstützt von einer fesselnden professionellen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln sicher.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Produktvermarkter, das zeigt, wie man eine umfassende Videobibliothek erstellt, die auf verschiedene Phasen der Kundenreise zugeschnitten ist. Die Erzählung sollte hervorheben, wie Kunden-Insights genutzt werden, um wichtige Berührungspunkte zu identifizieren und gezielte Marketingvideos zu erstellen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und erzählerisch sein, mit einer Vielzahl von Szenen und Charakteren. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Produktion zu optimieren und die visuelle Attraktivität zu steigern, indem Sie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für vielfältige Inhalte einbeziehen.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video als Funktionsdemo für neue Produktnutzer oder Support-Teams, das eine spezifische Funktionalität im Zusammenhang mit der Erfassung oder Analyse von Kunden-Insights zeigt. Das Video sollte einen komplexen Prozess in leicht verständliche Schritte zerlegen und den Wert für das Verständnis der Kunden betonen. Behalten Sie einen direkten und prägnanten visuellen Stil mit klaren Anweisungen auf dem Bildschirm bei. Optimieren Sie das Video für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung & Exporte und nutzen Sie präzise Sprachsynthese für Klarheit.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie Kundenerfolgsgeschichten.
Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videonarrative, um positive Erfahrungen hervorzuheben und effektiv Vertrauen bei Ihrem Publikum aufzubauen.
Entwickeln Sie insights-gesteuerte Marketingvideos.
Nutzen Sie Kunden-Insights, um schnell leistungsstarke Marketingvideos für Kampagnen zu produzieren, die Engagement und Konversionen fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie können HeyGen-Videos in bestehende digitale Marketingkampagnen integriert werden?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre erstellten Marketingvideos einfach über eine direkte Video-URL oder einen Einbettungscode zu teilen, ideal für Outbound-Marketingmaßnahmen, Marketing-E-Mails und Landingpages. Sie können Ihr Video auch nach dem Export auf Plattformen wie YouTube oder Vimeo hosten, was eine nahtlose Integration in automatisierte Kampagnen und Echtzeit-Reisen unterstützt.
Wo kann ich meine erstellten HeyGen-Videos und digitalen Inhalte verwalten?
HeyGen bietet eine robuste Videobibliothek, um all Ihre digitalen Inhalte zu speichern und zu organisieren. Dieses zentrale Hub gewährleistet einfachen Zugriff und Verwaltung Ihrer Marketingvideos, sodass Sie sie schnell abrufen und über verschiedene Kundenreisen hinweg einsetzen können.
Unterstützt HeyGen die Erstellung personalisierter Videos für automatisierte Kundenreisen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Kunden-Insights-Videos in großem Maßstab zu erstellen, ideal für personalisierte Erlebnisse innerhalb automatisierter Kampagnen. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um relevante Videoinhalte über verschiedene Kundensegmente in Echtzeit-Reisen bereitzustellen.
Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für meine Marketingvideos?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können benutzerdefinierte Logos und Markenfarben anwenden und professionell gestaltete Vorlagen nutzen, um visuelle Konsistenz über alle Ihre digitalen Inhalte hinweg zu gewährleisten.