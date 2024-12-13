Erstellen Sie Kundenbegrüßungsvideos, die das Engagement steigern

Erstellen Sie sofort personalisierte Videogrüße, um neue Kunden willkommen zu heißen und den Support zu verbessern, indem Sie HeyGen's AI-Avatare nutzen.

354/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie einen 45-sekündigen feierlichen Gruß für treue Kunden, um ein besonderes Jubiläum oder ein exklusives Angebot anzukündigen. Verwenden Sie einen dynamischen und visuell reichen Stil, der mit fröhlicher Hintergrundmusik und überzeugenden visuellen Effekten kombiniert wird. Nutzen Sie HeyGen's umfangreiche Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges Dankesvideo, um schnell Danke zu sagen oder wichtige Updates zu senden. Das Video sollte eine saubere, moderne visuelle Ästhetik mit einer klaren, direkten AI-Stimme haben. Nutzen Sie HeyGen's Sprachgenerierung und Untertitel-Funktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft von vielbeschäftigten Kunden und Interessenten perfekt verstanden wird.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives Begrüßungsvideo für Kunden, die Unterstützung oder Antworten auf häufige Fragen suchen. Dieses Video sollte einen ruhigen, hilfreichen visuellen Stil beibehalten, mit klaren Bildschirmtexten und einem beruhigenden Ton. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion für Genauigkeit und das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um eine optimale Ansicht auf allen Plattformen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kundenbegrüßungsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos personalisierte und ansprechende Videogrüße mit HeyGen's AI-gestützten Tools, um Kunden willkommen zu heißen, Meilensteine zu feiern oder Angebote zu bewerben.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus HeyGen's umfangreicher Bibliothek von "Vorlagen & Szenen", die einen schnellen und einfachen Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer "Videovorlagen" bietet. Dies gewährleistet einen professionellen und effizienten Start.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr AI-Avatar
Machen Sie Ihren Gruß persönlich, indem Sie ein "AI-Avatar" auswählen, das Ihre Marke am besten repräsentiert. Geben Sie dann Ihr individuelles Skript ein, um Ihre Nachricht zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachübertragungen und Branding hinzu
Fügen Sie einen polierten Touch mit natürlich klingender Sprache hinzu, indem Sie HeyGen's fortschrittliche "Sprachgenerierung"-Funktion für Ihr Skript nutzen, die in verschiedenen Sprachen verfügbar ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Sie zufrieden sind, "exportieren" Sie Ihr hochwertiges Video mit HeyGen's "Seitenverhältnis-Resizing & Exporte"-Funktion, bereit zur Verteilung und zur Verbesserung Ihrer "Kundenbindungsstrategie".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Kundenengagement mit Geschichten

.

Steigern Sie das Kundenengagement und bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie mühelos überzeugende AI-Videos erstellen, die Erfolgsgeschichten präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, personalisierte Videogrüße für meine Kunden zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der es Ihnen ermöglicht, mühelos Kundenbegrüßungsvideos zu erstellen. Mit unserer intuitiven Plattform können Sie AI-Avatare und HeyGen's AI-gestützte Vorlagen nutzen, um hochgradig personalisierte Videogrüße zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und jede Nachricht einzigartig machen.

Was macht HeyGen's AI-Avatare und Sprachübertragungen effektiv für Geschäftsanrufe?

HeyGen's realistische AI-Avatare kombiniert mit natürlichen AI-Sprachübertragungen ermöglichen es Unternehmen, professionelle und ansprechende Geschäftsanrufe zu liefern. Diese kraftvolle Kombination hilft Ihnen, neue Kunden willkommen zu heißen, Meilensteine zu feiern und Ihre Kundenbindungsstrategie mit überzeugendem visuellen und auditiven Inhalt zu verbessern.

Kann HeyGen den Prozess der Erstellung hochwertiger Marketingvideos vereinfachen?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung von Marketingvideos, indem es eine große Auswahl an Videovorlagen und einen benutzerfreundlichen Videoeditor bietet. Sie können Text in Video umwandeln, visuelle Effekte hinzufügen und Branding-Kontrollen nutzen, um schnell professionellen Inhalt für Promotionen oder Kundensupport zu produzieren.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von ansprechendem Inhalt in mehreren Sprachen?

HeyGen unterstützt die Erstellung von ansprechendem Inhalt in mehreren Sprachen durch seine robusten AI-Sprachübertragungsfähigkeiten und Text-zu-Video-Funktionalität. Dies ermöglicht es Unternehmen, ein globales Publikum zu erreichen und die Kommunikation mit personalisierten Videogrüßen zu verbessern, die auf unterschiedliche sprachliche Vorlieben zugeschnitten sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo