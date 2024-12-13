Kundenerweiterungsvideos mühelos erstellen

Steigern Sie Kundenbindung und Loyalität; erstellen Sie mühelos personalisierte Kundenerweiterungsvideos mit realistischen AI-Avataren.

531/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Marketingvideo, das darauf abzielt, aktuelle Kunden mit einer exklusiven Upsell-Möglichkeit zu begeistern. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und einladend sein, mit dynamischen Szenenübergängen und einem mitreißenden Hintergrundsound. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine ansprechende Präsentation zusammenzustellen, und verwenden Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um die einzigartigen Vorteile zu artikulieren und so ein effektives Kundenbindungs-Video zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine inspirierende 60-sekündige Erzählung, die als Vorlage für ein Kundenerweiterungsvideo dient und eine Erfolgsgeschichte eines langjährigen Kunden zeigt. Der visuelle Ansatz sollte authentisch und warm sein, indem eine Mischung aus realen Aufnahmen (über Medienbibliothek/Stock-Unterstützung) und subtilen animierten Grafiken verwendet wird. Stellen Sie die Klarheit für alle Zuschauer sicher, indem Sie Untertitel für die Interviewsegmente integrieren und die Reise und Transformation hervorheben, die durch Ihre Lösung erreicht wurde, um tiefere Loyalität zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Power-User richtet und sie durch eine erweiterte Funktion führt, um eine tiefere Produktnutzung zu fördern. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, indem Bildschirmaufnahmen mit ansprechenden grafischen Overlays kombiniert werden. Ein AI-Sprecher kann die Schritt-für-Schritt-Anleitungen effektiv mit einem klaren, autoritativen Ton liefern und HeyGens AI-Avatare nutzen, um eine personalisierte, aber professionelle Note in diesem Kundenerweiterungsvideo zu bieten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kundenerweiterungsvideos erstellt

Nutzen Sie die Kraft personalisierter Kundenerweiterungsvideos mühelos mit AI. Begeistern Sie Ihr Publikum und fördern Sie Loyalität mit professionellen, skalierbaren Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit einem anpassbaren Skript oder wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen, um Ihre Botschaft zu skizzieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Text-zu-Video aus dem Skript zu nutzen, um Text mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese AI-Sprecher erwecken Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben und verbessern die Kundenbindungsvideos.
3
Step 3
Anwenden von Stimme und Branding
Personalisieren Sie Ihr Video weiter, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren. Unsere Plattform bietet fortschrittliche Voiceover-Generierung, mit der Sie mehrsprachige Voiceovers mit einem AI-Stimmenakteur erstellen können, um ein globales Publikum effektiv zu erreichen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre Kundenerweiterungsvideos und nutzen Sie das Resizing & Exportieren im Seitenverhältnis, um sie in verschiedenen Formaten zu exportieren. Teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte mühelos über alle Ihre Marketingkanäle, um maximale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden in sozialen Medien ansprechen

.

Produzieren Sie schnell dynamische Videos und Clips für soziale Medien, um die aktive Kundenbindung aufrechtzuerhalten und neue Angebote zu bewerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell Kundenerweiterungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende Kundenerweiterungsvideos effizient zu erstellen, indem eine große Auswahl an anpassbaren Videovorlagen genutzt wird. Mit unserem kostenlosen Text-zu-Video-Generator können Sie Skripte schnell in ansprechende Inhalte mit AI-generierten Avataren verwandeln und so Ihren Videoproduktionsprozess erheblich vereinfachen.

Welche AI-Fähigkeiten bietet HeyGen für Videomarketing?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Fähigkeiten, darunter AI-Sprecher und AI-Stimmen, die realistische und dynamische Videomarketinginhalte ermöglichen. Sie können mehrsprachige Voiceovers generieren und AI-generierte Avatare nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften bei verschiedenen Zielgruppen Anklang finden.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos vollständig für meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht eine umfassende Anpassung Ihrer Videos, von der Auswahl AI-generierter Avatare und der Nutzung anpassbarer Skripte bis hin zur Anwendung von Branding-Elementen wie Ihrem Logo und Ihren Markenfarben. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und die Kundenbindung verbessert.

Bietet HeyGen Videovorlagen für unterschiedliche Kundenbindungsbedürfnisse?

Ja, HeyGen bietet eine umfassende Bibliothek von Videovorlagen, die für verschiedene Kundenbindungsvideos und Marketingziele entwickelt wurden. Dazu gehören Vorlagen, die sich für animierte Erklärvideos eignen, was es einfacher macht, professionelle Inhalte zu erstellen, ohne von Grund auf neu zu beginnen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo