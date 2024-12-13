Erstellen Sie Kundenaufklärungsvideos schneller mit AI

Erzeugen Sie professionelle Tutorial-Videos für effektives Kunden-Onboarding. Steigern Sie das Engagement und klären Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit HeyGens Voiceover-Generierung.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Tutorial-Video für neue Kunden, die in ein Softwareprodukt eingeführt werden. Der visuelle Stil sollte eine Mischung aus Bildschirmaufnahmen und dynamischen Textüberlagerungen sein, mit einem schwungvollen Hintergrundtrack und einer professionellen AI-generierten Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript mühelos ein ansprechendes und umfassendes Skript in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung verwandeln kann.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video zur Kundenaufklärung, das für bestehende Kunden gedacht ist, die fortgeschrittene Funktionen meistern möchten. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und professionell sein, mit durchgehend konsistentem Branding und einem anspruchsvollen Soundtrack. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen einen schnellen Einstieg bieten und wie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung reichhaltige visuelle Inhalte bietet, um Videodokumentationen effektiv zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Schnellfeuer-Video, das schnelle Tipps für häufige Kundenanfragen bietet. Dieses Video richtet sich an Kunden, die sofortige Lösungen für spezifische Probleme suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell, direkt und mit optisch ansprechenden Textüberlagerungen sein, mit einer prägnanten Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung schnell klare Audios für diverse Schnellführer erstellen kann und wie Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle Zuschauer verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kundenaufklärungsvideos erstellt

Entwickeln Sie schnell klare, ansprechende Kundenaufklärungsvideos mit einer generativen AI-Plattform. Steigern Sie die Produktakzeptanz und den Kundenerfolg effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr ansprechendes Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Kernbotschaft. Verwenden Sie den intuitiven Texteditor, um ein umfassendes Skript zu erstellen, das nahtlos in ein dynamisches Video mit unseren Text-zu-Video-Funktionen umgewandelt wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Wählen Sie eine Expertenstimme oder -persönlichkeit, die Ihre Kundenaufklärungsinhalte am besten vermittelt und das Engagement steigert.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Integrieren Sie das einzigartige Erscheinungsbild Ihrer Marke. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Logos hinzuzufügen, Farben anzupassen und Medienbibliotheks-Assets zu integrieren, um Ihre Tutorial-Videos unverwechselbar zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Aufklärungsvideo
Überprüfen Sie Ihr poliertes Video und klicken Sie dann einfach auf Exportieren. Ihr hochwertiges Video zur Kundenaufklärung ist nun bereit, in Ihrem Lernmanagementsystem oder Kundenportalen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Produktfunktionen

Verwandeln Sie komplexe Produktfunktionen und technische Informationen in leicht verständliche, klare und umfassende Videodokumentationen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Kundenaufklärungsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen nutzt seine generative AI-Plattform, um ein ansprechendes und umfassendes Skript in professionelle Kundenaufklärungsvideos zu verwandeln. Sie können AI-Avatare und AI-generierte Voiceovers nutzen, um hochwertige Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen ohne komplexe Videoproduktion zu erstellen.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für das Branding meiner Videodokumentation?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben zu integrieren und aus verschiedenen Vorlagen und Szenen zu wählen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videodokumentation ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild behält und das Kundenengagement steigert.

Kann HeyGen diverse Expertenstimmen oder -persönlichkeiten für Schulungsvideos unterstützen?

Ja, HeyGen bietet eine Reihe von AI-Avataren und fortschrittlichen Voiceover-Generierungsmöglichkeiten, um diverse Expertenstimmen oder -persönlichkeiten zu bieten. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende und wirkungsvolle Schulungsvideos zu erstellen, die für verschiedene Kundenerfolgsszenarien oder E-Learning-Module geeignet sind.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Onboarding und Benutzeranleitungen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Text-zu-Video mit AI-Avataren und automatisierter Voiceover-Generierung umwandelt. Dies rationalisiert die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen und Onboarding-Materialien, was es einfacher macht, klare und effektive Kundenaufklärung zu produzieren.

