Erstellen Sie mühelos Kundenabgabe-Anleitungsvideos

Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und optimieren Sie das Onboarding mit ansprechenden, personalisierten Anleitungsvideos, die realistische AI-Avatare nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Produkt-Tutorial-Video für bestehende Nutzer, das ein spezifisches Abgabeverfahren mit einem sauberen, professionellen Ästhetik beschreibt, indem Bildschirmaufnahmen und klare Voiceover-Generierung verwendet werden, um die "How-to-Videos" für ein optimales Verständnis zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Kundenaufklärungsvideo, das häufig gestellte Fragen zu Abgaberichtlinien behandelt, indem ansprechende animierte Grafiken und ein dynamischer AI-Avatar verwendet werden, unterstützt von präzisen Untertiteln für Barrierefreiheit und einfache Verständlichkeit der wichtigsten Anweisungen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges mehrsprachiges Video, um umfassende Abgabeanweisungen für eine vielfältige Kundenbasis bereitzustellen, wobei ein anspruchsvoller AI-Avatar den Inhalt durch Text-zu-Video-Fähigkeiten aus dem Skript liefert, um sicherzustellen, dass diese "Kundenerfolgs-Videos" weltweit zugänglich und inklusiv sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Kundenabgabe-Anleitungsvideos erstellt

Ermöglichen Sie Ihren Kunden klare, ansprechende und AI-gestützte Anleitungsvideos, die den Abgabeprozess vereinfachen und ihr Gesamterlebnis verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Skizzieren Sie den gesamten Abgabeprozess Schritt für Schritt in einem prägnanten Skript. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in dynamische Anleitungsvideos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare, um jede Anweisung klar zu artikulieren. Dies sorgt für eine konsistente und ansprechende Präsentation Ihrer Schulungsvideos.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und stärken Sie Ihre Marke, indem Sie benutzerdefinierte Medien, Bildschirmaufnahmen oder Firmenlogos einfügen. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um ein professionelles und ansprechendes Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kundenaufklärungsvideos, indem Sie automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Abgabeprozeduren klären

Zerlegen Sie komplexe Kundenabgabeanweisungen in leicht verständliche und visuell klare Videos, um das Verständnis zu verbessern und Fehler zu reduzieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Kundenaufklärungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende, AI-gestützte Kundenaufklärungsvideos mit lebensechten AI-Avataren und professionellen Vorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Produktion hochwertiger Anleitungsvideos erheblich und stellt sicher, dass Ihr Publikum konsistente und aktuelle Inhalte erhält.

Welche Arten von Schulungsvideos können mit der HeyGen-Plattform erstellt werden?

HeyGen erleichtert die Erstellung einer Vielzahl von Schulungsvideos, einschließlich Kunden-Onboarding-Videos, Kundendienstschulungen, Produkt-Tutorials und How-to-Videos. Sie können diese mit personalisierten Videos, Bildschirmaufnahmen und professionellen Vorlagen verbessern, um das Lernen effektiver und ansprechender zu gestalten.

Bietet HeyGen Lösungen zur Erstellung mehrsprachiger Anleitungsvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung bei der Erstellung mehrsprachiger Videos, sodass Sie mit Ihren Anleitungsvideos ein globales Publikum erreichen können. Seine AI-Avatare können Nachrichten in verschiedenen Sprachen übermitteln, was eine effektive Videoübersetzung und umfassende Kundenaufklärung gewährleistet.

Kann HeyGen bei der Erstellung personalisierter Anleitungsvideos für Nutzer helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die Erstellung personalisierter Anleitungsvideos, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, um die Kundenaufklärung zu verbessern. Durch die Nutzung von AI-Avataren können Sie gezielte Nachrichten übermitteln, die tiefer resonieren und die Benutzerzufriedenheit und Produktakzeptanz verbessern.

