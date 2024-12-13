Erstellen Sie Videos zur Datenqualität von Kunden: Steigern Sie das Engagement

Verwandeln Sie Kundendaten mühelos in dynamische, personalisierte Videokampagnen mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.

498/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges modernes und schlankes Video, das sich an Dateningenieure und MLOps-Spezialisten richtet und zeigt, wie die Videoerstellungsautomatisierungssoftware von HeyGen nahtlos in bestehende Kundendatenpipelines integriert wird. Dieses Video sollte klare Datenvisualisierungsgrafiken, eine selbstbewusste Voiceover-Generierung und Untertitel für Barrierefreiheit enthalten, um effiziente Datenverarbeitungs-Workflows zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges ansprechendes, lösungsorientiertes Video für Entwickler und SaaS-Produktmanager, das detailliert beschreibt, wie man die API von HeyGen nutzt, um datengetriebene Videos in großem Maßstab zu automatisieren. Die visuelle Präsentation sollte klare, schrittweise Visualisierungen des Integrationsprozesses enthalten, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme, mit finalen Ausgaben, die durch Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte optimiert werden und Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches und illustratives Video, das für Business-Analysten und Datenwissenschaftler konzipiert ist und die Erstellung dynamischer Videos untersucht, die komplexe Kunden-Datenqualitätsmetriken visualisieren. Dieses Video sollte schnelle Schnitte zwischen animierten Datenpunkten enthalten, eine energetische, aber präzise Erzählung, die von AI-Avataren geliefert wird, und verschiedene Vorlagen und Szenen verwenden, um unterschiedliche Datenszenarien effektiv zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Videos zur Datenqualität von Kunden erstellt

Erstellen Sie wirkungsvolle, personalisierte Videos, die die Qualität und den Wert Ihrer Kundendaten hervorheben und Ihr Publikum mit datengetriebenen Einblicken ansprechen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen und Szenen, die darauf ausgelegt sind, Daten effektiv zu visualisieren und die Bühne für Ihre Erzählung zur Datenqualität von Kunden zu bereiten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Kundendaten hinzu
Integrieren Sie nahtlos Kundendatenpunkte in Ihr Videoskript mit Text-zu-Video aus einem Skript, um personalisierte und datengetriebene Videoinhalte zu ermöglichen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Erzählung
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Dateneinblicke zu präsentieren, und wenden Sie Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit der visuellen Identität und dem Ton Ihres Unternehmens übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Automatisieren
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie es in den erforderlichen Formaten exportieren, oder nutzen Sie die API für eine nahtlose Videoautomatisierung, die es Ihnen ermöglicht, dynamische Videos in großem Maßstab zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Videos

.

Produzieren Sie schnell dynamische Social-Media-Videos und -Clips, die eine schnelle Bereitstellung datengetriebener Inhalte für gezielte Kundenengagement-Strategien ermöglichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie automatisiert HeyGen die Erstellung datengetriebener Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI und Videoautomatisierungssoftware, um die Produktion datengetriebener Videos zu optimieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Kundendaten in ansprechende, personalisierte Videoinhalte in großem Maßstab zu verwandeln und den manuellen Aufwand erheblich zu reduzieren.

Kann HeyGen in bestehende Systeme integriert werden, um Videokampagnen zu personalisieren?

Ja, HeyGen bietet eine robuste API, die für eine nahtlose Integration mit Ihren aktuellen CRM- und Datenplattformen entwickelt wurde. Dies ermöglicht es Ihnen, datengetriebene Videos zu automatisieren und dynamisch personalisierte Videokampagnen basierend auf spezifischen Zielgruppensegmenten und Kundendaten zu erstellen.

Welche Arten von Videoinhalten kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen befähigt Sie, eine Vielzahl von Videoinhalten zu erstellen, darunter personalisierte Videoanzeigen, Marketingvideos und interne Kommunikation. Mit verschiedenen Videovorlagen, AI-Avataren und Branding-Kontrollen können Sie effizient professionelle und dynamische Videos generieren.

Wie stellt HeyGen Qualität und Konsistenz in der automatisierten Videoproduktion sicher?

HeyGen gewährleistet hohe Qualität in der automatisierten Videoproduktion durch ausgefeilte AI-Avatare, professionelle Voiceover-Generierung und anpassbare Branding-Kontrollen. Dies stellt sicher, dass all Ihre Videoinhalte konsistent, ansprechend und perfekt auf Ihre Markenidentität abgestimmt sind, selbst wenn sie in großem Maßstab produziert werden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo